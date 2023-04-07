Самые крутые автомобили Buick

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Компания Buick была основана в 1903 г. Дэвидом Данбаром Бьюиком в Детройте, США. Начальные шаги Бьюика оказались трудными. После выпуска нескольких моделей финансовое положение фирмы стало катастрофическим. Авторитет фирмы подняло сотрудничество с известным конструктором Чарльзом Нэшем и Уолтером Крайслером. Компания продержалась на рынке 120 лет и ей есть что продемонстрировать.
Buick — это основной фундамент, на котором была построена всемогущая General Motors. Конечно, в этом фундаменте есть некоторые трещины, но после более чем столетия производства автомобилей для американцев Buick по-прежнему остается одним из самых инновационных и старейших активных автопроизводителей Америки. Немногие оставшиеся в живых GM имеют такое же наследие, как Buick сегодня. Мы говорим об изобретении ими двигателей с верхним расположением клапанов, сигналов поворота и их победах в гонках.
В то время как в настоящее время Buick сменил инновации и азарт на посредственность, привлекающую поклонников старшего поколения, все еще есть некоторые культовые автомобили, которые мы не можем забыть. Вот почему мы составили список самых крутых автомобилей Buick с точки зрения производительности, управляемости и, конечно же, внешнего вида.
В то время как в настоящее время Buick сменил инновации и азарт на посредственность, привлекающую поклонников старшего поколения, все еще есть некоторые культовые автомобили, которые мы не можем забыть. Вот почему мы составили список самых крутых автомобилей Buick с точки зрения производительности, управляемости и, конечно же, внешнего вида.
1936 Buick Century
Century долгое время был моделью Buick среднего класса. Однако первое поколение первым преодолело отметку в 100 миль (161 километр в час) в час. Отсюда и название "Век". Эта модель Buick была оснащена рядным восьмицилиндровым двигателем мощностью 120 лошадиных сил, как и модели Roadmaster и Limited.
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Хотя сегодня такие цифры не впечатляют, в 30-е годы они были пугающими. В конце концов, Century был самым быстрым автомобилем Buick в то время, а также одним из самых быстрых автомобилей в истории. И в сочетании с потрясающим экстерьером в стиле ар-деко неудивительно, что Century является одним из самых влиятельных автомобилей того времени.
1950 Buick Roadmaster
Даже сегодня, когда люди думают о Buick, они имеют в виду именно этот автомобиль. Девять массивных хромированных зубов — это то, что запоминается каждому. Roadmaster 1950 года ничем не отличался от того, что был в 1949 году, и хотя 5,2-литровый рядный восьмицилиндровый двигатель Buick был заменен на другой, он по-прежнему продавался очень хорошо.
Таким образом, продажи Buick в 1950 году были на 30% выше, чем в 1949 году. Красивый внешний вид хорошо справлялся со своей задачей. Мы никоим образом не осуждаем; мы бы купили эту машину в мгновение ока, если бы она не стоила 50 000 долларов и не была бы чуточку быстрее.
1963 Buick Special Skylark
Buick Special Skylark не был самой быстрой моделью, но это единственный автомобиль, который сместил акцент Buick с роскоши на производительность и мощность. Модель 1963 года имела совершенно новый дизайн и двигатель. В отличие от Buick Special мощностью 150 лошадиных сил, у Skylark 1963 года был двигатель V8 мощностью 200 лошадиных сил. Совершенно завораживает!
Не будем забывать, что полностью алюминиевый двигатель Skylark положил начало первому в мире двигателю V8 с турбонаддувом в серийном автомобиле (Oldsmobile Cutlass 63-го года). Это был идеальный двигатель для гонок и действительно влиятельный. Наконец, мы думаем, что 2-дверный купе-кабриолет — лучший.
1963 - Buick Riviera
Corvette Sting Ray вместе с Buick Riviera, вероятно, являются самыми красивыми автомобилями, когда-либо построенными в Америке. Оба автомобиля, созданные руководителем отдела дизайна GM Биллом Митчеллом, являются легендарными. В то время Riviera 1963 года была чрезвычайно сложной и спортивной машиной. С его остроконечными крыльями и заостренным носом он предлагал американскому покупателю чистую роскошь.
Даже интерьер "Ривьеры" был таким элегантным и подобранным под стать. Силовая установка включала 6,6-литровую или 7,0-литровую версию двигателя V8, который выдавал 325 или 360 лошадиных сил.
1966 Buick Wildcat GS
Wildcat Gran Sport был не только чрезвычайно мощным автомобилем, но и очень редким. Версия GS была доступна только в 1966 году и имела два типа двигателей: 7,0-литровый Y48 мощностью 340 лошадиных сил и вариант с двумя карбюраторами W14, который развивал до 360 лошадей.
W14 был довольно редким, было произведено всего 21 единица. С другой стороны, у Y48 было более 1000 единиц. В любом случае, обе эти модели имели отличные характеристики с модернизированным шасси и подвеской. Wildcat ехал так же хорошо, как и выглядел.
1970 – Buick GSX Stage 1
К сожалению, GSX Stage 1 — забытый маслкар. Где-то среди всех «Мустангов» и «Камаро» Stage 1 не привлек того внимания, которого он заслуживает. Возможно, производители GM выпустили его слишком поздно. Но они не могли удержаться от этого. Репутация Buick в то время была довольно низкой, как и плохие продажи. GSX Stage 1 заткнул всем рты.
В этой машине было все. GSX Stage 1 оснащался двигателем V8 мощностью 360 лошадиных сил. Он был не только таким мощным, но и обладал самым большим крутящим моментом на тот момент, выходной мощностью 691 н.м., пока Dodge Viper не превзошел его в 2003 году. Просто чтобы вы знали, другому производителю потребовалось 33 года, чтобы побить этот рекорд. Это уже говорит о многом.
1984 Buick/March Indy Car
Если кто-нибудь скажет вам, что наследие Buick в наши дни не имеет значения, упомяните автомобиль Buick/March Indy. Когда Buick впервые начал экспериментировать с турбокомпрессорами, никто и подумать не мог, что они смогут выиграть гонку, не говоря уже об установлении рекордов, которые стоят и по сей день.
В гонке 1984 года гонщик Скотт Брайтон управлял автомобилем March с двигателем Buick со средней скоростью 327,72 километра в час за четыре круга. Поистине рекордный показатель. К середине 90-х еще более мощный V-6 помог Эдди Чиверу проехать самый быстрый круг в истории со скоростью 379,97 километров в час.
1987 Buick GNX
GNX — поистине легендарный автомобиль. Предмет коллекционирования, который напомнил американцам о днях славы маслкаров. Buick Regal Grand National был одним из самых мощных автомобилей на рынке. Но Buick всегда стремился к большему. Вот почему они использовали McLaren Technologies, чтобы выжать еще больше лошадей.
И они сделали это! GNX был способен развивать мощность 300 лошадиных сил и крутящий момент 718 н.м. McLaren добилась этого, улучшив турбокомпрессор, перепрограммировав 4-ступенчатую трансмиссию Hydramatic и многое другое. Но помните, что GNX был не только самым быстрым Buick того времени, но и самым быстрым автомобилем 1987 года. Он обогнал Ferrari F40 и Porsche 930, разогнавшись до 100 километров в час всего за 4,6 секунды. Очаровательно!
1988 Buick Reatta
Reatta — действительно недооцененная классика, которая заслуживает вашего внимания. Он был создан, чтобы составить конкуренцию родстеру 380SL, вдохновленный Ford Thunderbird 55-го года. Как один из более поздних автомобилей, Reatta включал в себя новейшие технологии, в том числе новый 3,8-литровый V-6 (один из первых двигателей GM с впрыском топлива), который производил 170 лошадиных сил.
Тем не менее, Reatta должна была быть не мощной, а роскошной машиной. И со всеми инструментами, такими как бортовой компьютер с монохромным сенсорным экраном. С помощью экрана можно было управлять радио, климат-контролем, а также воспользоваться диагностическим доступом к электронным системам и датчикам автомобиля. Это был автомобиль, ищущий молодых покупателей, которые, к сожалению, обратили свое внимание на что-то другое.
1909 Model 16B Racers
Гонки всегда были отличным способом продвижения автомобилей, а победа давала бренду большое маркетинговое преимущество. В начале 1900-х, как глава компании, Уильям Дюрант не упускал из виду важность гонок.
В 1909 году Дюран создал команду под руководством Луи Шевроле, которая привела к победе гонщиков Model 16B. Эти автомобили были оснащены четырехцилиндровым двигателем Buick и колесной базой 112 дюймов.
1971 Riviera
Для моделей третьего поколения, выпущенных в 1971 году, Buick поднял стиль и производительность Riviera на ступеньку выше. Черпая вдохновение в дизайне купе Corvette Sting Ray 1963 года с разделенными окнами, Riviera 1971 года имеет красиво выполненный стиль «лодочки».
Автомобиль также имеет систему вентиляции GM «Full-Flo» с двумя большими воздухозаборниками, расположенных на крышке багажника. Чтобы соответствовать требованиям EPA по выбросам, автомобиль оснащен двигателем 455 с более низкой степенью сжатия, что эффективно снижает выходную мощность до 255 л.с.
1954 Wildcat II concept
Buick пять раз использовал имя Wildcat для своих концепт-каров, но больше всего наше внимание привлекла машина 1954 года. Возможно, это самый красивый автомобиль Buick, никогда не производившийся серийно. Wildcat II можно оценить только как концепт.
В то время как большинство концептов создаются для выставок без необходимого двигателя для их приведения в действие, Buick Wildcat II 1954 года выпуска отличался от них; автомобиль оснащен двигателем V8 5,2 литра и мощностью 220 л.с.
2012 Buick Regal GS
После того, как GNX добился превосходства в линейке Buick, компания захотела напомнить своим клиентам об их богатой истории и наследии. Поэтому в 2012 году они вернули Regal GS. Модель была оснащена 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 270 лошадиных сил и крутящим моментом 400 н.м.
Такие цифры были великолепны, а Regal был особой моделью, отличавшейся от всего остального на рынке своими большими колесами и низкой посадкой. Хотя Opel Insignia — это тот же автомобиль, что и Regal 2012 года, он по-прежнему остается одним из лучших современных автомобилей Buick. Идеальный "sleeper", заслуживающий места в этом списке.
Понимаем, что вместить вековую историю производителя в 13 автомобилей невыполнимая задача, поэтому если у Вас есть идеи, что можно добавить в список, пишите в комментариях с фотографией и описанием. И мы обновим список автомобилей Buick.
Понимаем, что вместить вековую историю производителя в 13 автомобилей невыполнимая задача, поэтому если у Вас есть идеи, что можно добавить в список, пишите в комментариях с фотографией и описанием. И мы обновим список автомобилей Buick.
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