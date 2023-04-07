Самые крутые автомобили Buick

Buick — это основной фундамент, на котором была построена всемогущая General Motors. Конечно, в этом фундаменте есть некоторые трещины, но после более чем столетия производства автомобилей для американцев Buick по-прежнему остается одним из самых инновационных и старейших активных автопроизводителей Америки. Немногие оставшиеся в живых GM имеют такое же наследие, как Buick сегодня. Мы говорим об изобретении ими двигателей с верхним расположением клапанов, сигналов поворота и их победах в гонках.



В то время как в настоящее время Buick сменил инновации и азарт на посредственность, привлекающую поклонников старшего поколения, все еще есть некоторые культовые автомобили, которые мы не можем забыть. Вот почему мы составили список самых крутых автомобилей Buick с точки зрения производительности, управляемости и, конечно же, внешнего вида.