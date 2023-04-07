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Самые крутые автомобили Buick

Самые крутые автомобили Buick

Автор:
07 апреля 2023 13:03
Сообщество : Автомир
Метки: Buick   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
906
27
Компания Buick была основана в 1903 г. Дэвидом Данбаром Бьюиком в Детройте, США. Начальные шаги Бьюика оказались трудными. После выпуска нескольких моделей финансовое положение фирмы стало катастрофическим. Авторитет фирмы подняло сотрудничество с известным конструктором Чарльзом Нэшем и Уолтером Крайслером. Компания продержалась на рынке 120 лет и ей есть что продемонстрировать.
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Метки: Buick   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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6k
ekarataev 3 часа назад
Бьюик Роадмастер 57-го года
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752
Денис 58 минут назад
Машины красивые!Перевод режет слух
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2k
Pioner76 2 часа назад
Есть родня в Америке. И какой то их кореш купил себе нечто подобное. Красиво, весело, но расход топлива как у ЗиЛ 130.
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