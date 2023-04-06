Zimmer Golden Spirit - роскошь или излишество?

Итак, что же на самом деле представляет собой Golden Spirit? Как вы могли догадаться по странному силуэту, он начал свою жизнь как Lincoln Town Car 2002 года.



Компания Zimmer изначально занималась производством странных ретро-барж с момента своего основания в 1980 году и вплоть до банкротства в 1988 году.



Невероятно, но в 1996 году человек по имени Арт Циммер (не имеющий никакого отношения к основателю компании Полу Циммеру) купил права на компанию и продолжил начатое дело, создавая странные седаны в стиле 1920-х и 30-х годов вплоть до 2020 года.



Этот конкретный автомобиль был ввезен в Великобританию в 2009 году и, по всей видимости, за свою жизнь проехал всего 46 670 км. Он оснащен стандартным для Lincoln 4,6-литровым V8, который передает свою мощность (первоначально около 200 л.с.) на задние колеса через четырехступенчатую автоматическую коробку передач.



В салоне много темно-серой кожи с логотипами Zimmer, вышитыми на сиденьях. Есть и деревянные вставки, а также спутниковая навигация Kenwood и DVD-плееры Alpine для пассажиров задних сидений. Все в стиле нулевых.



Внешний вид трудно передать словами, поэтому мы позволим фотографиям всю описательную работу взять на себя.