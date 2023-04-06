FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11014 постов • 819 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Zimmer Golden Spirit - роскошь или излишество?

Zimmer Golden Spirit - роскошь или излишество?

Автор:
06 апреля 2023 11:48
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
218
7
Zimmer Golden Spirit изначально был построен для техасского врача и, по всей видимости, использовался для перевозки президента Джорджа Буша на Техасском автосалоне 2003 года.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Вадим Курбатов 8 минут назад
И..?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3092



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Силовики задержали кавказца, оскорбившего всех россиян
Силовики задержали кавказца, оскорбившего всех россиян
Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян
Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян
Набирающие популярность в сообществах
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей
Как помыть двигатель и не убить машину
Как помыть двигатель и не убить машину
В беспроводных сетях Wi-Fi нашли серьёзную уязвимость
В беспроводных сетях Wi-Fi нашли серьёзную уязвимость
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пожалуйста, хватит

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#автомир#история#авто аварии#шоу бизнес#улыбнуло#забавно#картинки
#Юмор#животные#интересно#факты#аварии#подборка#позитив#Автовсячина#знаменитости#кино
#в мире#Прикол#люди#интересное#дтп#США#Приколы#девушки#истории#нападение
Бесплатно навсегда: и такое бывает Бесплатно навсегда: и такое бывает Chevrolet Corvette 1962 уронили с автовоза Chevrolet Corvette 1962 уронили с автовоза Как помыть двигатель и не убить машину Как помыть двигатель и не убить машину Москвич 6 представили официально. Продажи начанутся уже в этом году Москвич 6 представили официально. Продажи начанутся уже в этом году Редкое купе Specter Werkes GTR на базе Corvette Редкое купе Specter Werkes GTR на базе Corvette Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей

На что жалуетесь?

Вернуться