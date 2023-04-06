Edsel - большой американский провал

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В 1950-х годах на американском рынке не было недостатка в автомобильных брендах. Возьмём для примера автомобили среднего ценового сегмента: корпорация General Motors была представлен тремя марками (Pontiac, Oldsmobile и Buick), Chrysler – двумя (Dodge и DeSoto), а вот Ford только одной – Mercury. В те славные годы типичный американский автомобиль был большим, сверкающим, с прожорливым V8 под капотом, а стоимость определялась, главным образом, качеством внутренней отделки, комплектацией и внешним декором.
Иными словами, все делали примерно одинаковые в техническом плане автомобили, занимали определенные сегменты рынка и практически не пересекались друг с другом. А поскольку спрос на автомобили был огромным, объем продаж членов «Большой тройки» определялся, в том числе, количеством брендов в их портфолио. Рынок казался бездонным и в корпорации Ford справедливо рассудили, что новый бренд с собственной линейкой моделей и дилерской сетью, определенно ждёт успех. Что могло пойти не так?! Примерно всё…
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В 1955 году в недрах корпорации Ford стартовал проект E-Car (Experimental). В течение двух лет на разработку автомобилей, организацию производства, создание дилерской сети и масштабную рекламную кампанию было потрачено от 200 до 350 миллионов долларов, в сегодняшних деньгах это миллиарды. Высший менеджмент Ford был уверен в успехе и не жалел средств. В качестве названия для нового бренда выбрали имя сына Генри Форда Эдселя, скоропостижно ушедшего из жизни в 1943 году, хотя глава корпорации Генри Форд II (второй) не хотел видеть имя своего отца «вращающимся на колесных колпаках автомобилей по всей стране».
Линейка Edsel в 1958 году состояла из четырёх полноразмерных серий: Citation, Corsair, Pacer и Ranger, отличавшихся уровнем отделки, комплектациями и, конечно, ценой. Всего было доступно 18 моделей: купе, кабриолеты, седаны, универсалы. Автомобили оснащались новейшими двигателями V8 объемом 5,9 и 6,7 литра мощностью 300 и 345 лошадиных сил соответственно. Были доступны инновационные решения, вроде кнопочного селектора автоматической коробки передач прямо в ступице руля (где сегодня размещается подушка безопасности, у Edsel были металлические кнопки).
В целом, автомобили Edsel были на уровне американских автомобилей своего времени, но имели определенные проблемы с качеством сборки и стойкости кузова к коррозии. А еще, маркетологи сделали ставку на радикальный стиль и явно перестарались… Если поначалу на автомобиль смотрели с интересом, то через непродолжительное время над ним уже откровенно смеялись. Особенно много критики вызвала форма решетки радиатора, которая должна была стать визитной карточкой Edsel. Маркетологи Ford представляли её как некое ожерелье, а покупатели видели, в лучшем случае, хомут для лошадей.
Рычаг КПП - традиционная американская кочерга
Старт продаж в сентябре 1957 году обернулся катастрофой. Радикальный стиль отпугивал покупателей, а те, кто решился на покупку, столкнулись с низкой надёжностью машин. Толком не обученный персонал собирал Edsel на одном конвейере с Ford и Mercury. Механики, постоянно ремонтирующие автомобили по гарантии, даже придумали расшифровку названия Edsel – Every Day Something Else Leaks («каждый день новая течь»). Немаловажную роль сыграл общий спад экономики в конце 1950-х. Спрос на полноразмерные автомобили упал на 30 % и отдавать свои кровные за странного вида ненадежный Edsel никто не хотел. Уже в 1958 году стало ясно, что Edsel обернется для Ford Motor Corporation огромными убытками. Оперативные меры в виде сокращения модельного ряда, «смягчения» дизайна, введения экономичных двигателей и снижения отпускной цены результатов не принесли. Автомобили Edsel стали выглядеть гораздо приятнее, особенно 1960 модельного года, но этот «паровоз» уже сошел с рельсов.
Старт продаж в сентябре 1957 году обернулся катастрофой. Радикальный стиль отпугивал покупателей, а те, кто решился на покупку, столкнулись с низкой надёжностью машин. Толком не обученный персонал собирал Edsel на одном конвейере с Ford и Mercury. Механики, постоянно ремонтирующие автомобили по гарантии, даже придумали расшифровку названия Edsel – Every Day Something Else Leaks («каждый день новая течь»). Немаловажную роль сыграл общий спад экономики в конце 1950-х. Спрос на полноразмерные автомобили упал на 30 % и отдавать свои кровные за странного вида ненадежный Edsel никто не хотел. Уже в 1958 году стало ясно, что Edsel обернется для Ford Motor Corporation огромными убытками. Оперативные меры в виде сокращения модельного ряда, «смягчения» дизайна, введения экономичных двигателей и снижения отпускной цены результатов не принесли. Автомобили Edsel стали выглядеть гораздо приятнее, особенно 1960 модельного года, но этот «паровоз» уже сошел с рельсов.
1960 модельный год
Всего через два года существования бренда Ford решил «прикрыть лавочку» и забыть Edsel как страшный сон. Последние автомобили 1960-го модельного года сошли с конвейера осенью 1959 года. При ежегодных планах производства по 100 000 экземпляров, с 1957 по 1959 год удалось выпустить чуть более 118 000 автомобилей Edsel всех серий. Конечно, еще до момента запуска производства можно было правильно оценить состояние рынка и свернуть работы, но случилось то, что впоследствии назовут «Заблуждением Конкорда» - в проект были вложено огромные средства и его обязательно нужно были довести до конца. Поэтому получилось то, что получилось.
Edsel оказался «неправильным автомобилем в неправильное время». Американцы начали считать деньги, росли продажи компактных машин – бестселлером стал Volkswagen Beetle. Ещё недавно это было немыслимо. Автомобильный бизнес ждали кардинальные перемены...
А Edsel теперь - синоним коммерческого провала, яркий пример маркетинговых просчётов и памятник эпохи излишеств в автомобильном дизайне.
А Edsel теперь - синоним коммерческого провала, яркий пример маркетинговых просчётов и памятник эпохи излишеств в автомобильном дизайне.
Тем не менее, поклонники есть даже у самых специфичных автомобилей… В 2008 году некий энтузиаст Роб Керам масштабно отметил 50-летие бренда, построив на базе Ford Crown Victoria два автомобиля в характерном стиле Edsel. В наличии пресловутая решётка радиатора, характерные задние фонари, дорогая отделка салона, памятные таблички.
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Метки: Edsel Автовсячина авто автомир автомобили машина раритет
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и дизайн хороший, и характеристики приличные, и надёжность... а вот не зашло покупателям - и хоть усрись