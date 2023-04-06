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Сообщество Автомир 11014 постов • 819 подписчиков подписаться
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Edsel - большой американский провал

Edsel - большой американский провал

Автор:
06 апреля 2023 11:10
Сообщество : Автомир
Метки: Edsel   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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В 1950-х годах на американском рынке не было недостатка в автомобильных брендах. Возьмём для примера автомобили среднего ценового сегмента: корпорация General Motors была представлен тремя марками (Pontiac, Oldsmobile и Buick), Chrysler – двумя (Dodge и DeSoto), а вот Ford только одной – Mercury. В те славные годы типичный американский автомобиль был большим, сверкающим, с прожорливым V8 под капотом, а стоимость определялась, главным образом, качеством внутренней отделки, комплектацией и внешним декором.
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Метки: Edsel   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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8k
Пуриц Жорж 3 часа назад
Красивые машины
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6k
hhwost 2 часа назад
сколько таких печальный историй знает автопром...
и дизайн хороший, и характеристики приличные, и надёжность... а вот не зашло покупателям - и хоть усрись
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Мдэ... Это не Россия. Если это говно, то просто не будут покупать. У нас всё несколько иначе...
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28k
Ваня 2 часа назад
не хомут напоминает, а кое-что другое...
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377
Дмитрий Ваня Час назад
Да писали бы прямо , с вагиной её сравнивали
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