Edsel - большой американский провал

Рычаг КПП - традиционная американская кочерга



Старт продаж в сентябре 1957 году обернулся катастрофой. Радикальный стиль отпугивал покупателей, а те, кто решился на покупку, столкнулись с низкой надёжностью машин. Толком не обученный персонал собирал Edsel на одном конвейере с Ford и Mercury. Механики, постоянно ремонтирующие автомобили по гарантии, даже придумали расшифровку названия Edsel – Every Day Something Else Leaks («каждый день новая течь»). Немаловажную роль сыграл общий спад экономики в конце 1950-х. Спрос на полноразмерные автомобили упал на 30 % и отдавать свои кровные за странного вида ненадежный Edsel никто не хотел. Уже в 1958 году стало ясно, что Edsel обернется для Ford Motor Corporation огромными убытками. Оперативные меры в виде сокращения модельного ряда, «смягчения» дизайна, введения экономичных двигателей и снижения отпускной цены результатов не принесли. Автомобили Edsel стали выглядеть гораздо приятнее, особенно 1960 модельного года, но этот «паровоз» уже сошел с рельсов.