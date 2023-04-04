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Водители не поделили дорогу и устроили драку со стрельбой

Водители не поделили дорогу и устроили драку со стрельбой

Автор:
04 апреля 2023 08:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   драка   дтп   машина   стрельба   
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Вчера в Великом Новгороде на Воскресенском бульваре 59-летний водитель из Санкт-Петербурга на кроссовере Volvo и 35-летний местный житель на KIA не поделили дорогу. По предварительной информации один подрезал другого не перекрёстке. Ничего лучшего они не придумали, чем схлестнуться в кулачном бою. Чтобы закрепить "превосходство" водитель Volvo достал травматический пистолет и произвёл выстрел в колесо. Водитель KIA испугался и нажал на педаль газа, устроив зрелищное ДТП. Оба водителя написали заявления в полицию.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   драка   дтп   машина   стрельба   
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28  комментариев
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8k
SuperTroll Час назад
Ну зато теперь, водитель вольвы, из травмата может палить не опуская окна машины
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1k
Сергей Викторович 20 минут назад
Применение травматического оружия четко регламентировано. И водятел Вольво точно применил его незаконно. И теперь его ждет серьезные разборки и наказание.
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34
Ванечка Олигофренов 22 минуты назад
Наглядное тому подтверждение, как опасно оставлять автомобиль на проезжей части с открытой дверью. Особенно со стороны водителя
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583
Жопа 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Игорь 41 минуту назад
шедеврально!!!
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623
ruslan d 42 минуты назад
Ну победила дружба
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3k
ProstoBoBka 46 минут назад
Как заработать себе статью! Водитель вольво "у меня дорогая машина", как так киа что-то не понравилось, получил люлей и решил достать пистолет! Только вот достал пистолет не для самообороны, а для атаки! Очень хочется, чтобы это видео попало в полицию! Тогда водитель вольвы не отвертится!
А водитель киа может все списать на пистолет...
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6k
perekrestok 48 минут назад
С учетом нынешних реалий с поставками автозапчастей конечный итог будет внушительным. А травматы опасны тем, что не отличаются от боевого оружия. И если на человека направили пистолет, то он имеет право бежать изо всех сил. В том числе и на авто. А все повреждения будет объяснять что спасал свою жизнь. Ну а Вольво мешал спасаться и поэтому был немного поцарапан. Мне так кажется что владелец пистолета заплатит за все. Потому что в отличие от кулаков оружие уже другая статья. И любой полицейский знает что если у кого то в руках оружие то разбираться боевое оно или нет лучше всего после того, как владелец оружия будет лежать на земле живой или мертвый. Своя жизнь дороже чужого пистолета.
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28k
Ваня 49 минут назад
походу вольверт попал, и серьезно попал...
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15k
Совранский 57 минут назад
Как вариант- Заявление: После небольшой перепалки. Водитель Вольво открыл дверь моего авто и угрожал оружием в лицо. В состоянии аффекта предпринял попытку скрыться, задел ли я авто или нет - не помню. Прошу ......
Вот так водитель Вольво, "на эмоциях", может присесть + восстановит авто за свой счёт!
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1k
Шапкин Час назад
Биба и Боба...
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27k
Киры4 Час назад
Епло разбили, машину разбили ещё и полицией разбирательство предстоит, удачный денёчек. Оно стоило того?
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8k
Том Сойер Час назад
Два придурка, кучу геморроя себе создали на ровном месте....
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29k
albedo Час назад
Два дебила это сила!!!!!!
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8k
Колорад Час назад
К мужьям спешили?
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192
АІ Час назад
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5k
Андрей 2 часа назад
концовка просто эпичная. И стоило оно того?
Эх, что весна с людьми делает
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100
анатоль Андрей 6 минут назад
тупорылый молодняк так хорошо прыгал в кулачном бою как мячик ))) но потом поставил на себе точку ))) теперь ДТП совершил он да ещё и умышленное
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