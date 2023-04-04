Водители не поделили дорогу и устроили драку со стрельбой

Вчера в Великом Новгороде на Воскресенском бульваре 59-летний водитель из Санкт-Петербурга на кроссовере Volvo и 35-летний местный житель на KIA не поделили дорогу. По предварительной информации один подрезал другого не перекрёстке. Ничего лучшего они не придумали, чем схлестнуться в кулачном бою. Чтобы закрепить "превосходство" водитель Volvo достал травматический пистолет и произвёл выстрел в колесо. Водитель KIA испугался и нажал на педаль газа, устроив зрелищное ДТП. Оба водителя написали заявления в полицию.

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