"Дурачок!" Фура вылетела "из ниоткуда"

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О чём думают такие водители или это было сделано намеренно? Даже притормозил, чтобы не промахнуться. ДТП из Воронежской области.
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