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"Дурачок!" Фура вылетела "из ниоткуда"

"Дурачок!" Фура вылетела "из ниоткуда"

Автор:
30 марта 2023 09:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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О чём думают такие водители или это было сделано намеренно? Даже притормозил, чтобы не промахнуться. ДТП из Воронежской области.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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9  комментариев
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5k
Андрей 2 часа назад
Надо отдать должное водителю фуры. Не стал рулём крутить и не увеличил количество жертв.
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
Раньше был популярно наклейкой символ - слепой за рулём. Данный клиент рано её снял.
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14
Clutchburn 39 минут назад
справа тёща сидела
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9k
Billi_Bons Час назад
А в воронежской области в порядке вещей поворачивать налево из крайне правого ряда?
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5k
Leonid 2 часа назад
Даже притормозил... -это сильно запоздавшая реакция на опасность, осознание пришло очень-очень поздно
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Игорь 2 часа назад
похоже - дурочка
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