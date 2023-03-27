Мерседес лоб в лоб столкнулся с китайским Geely

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В Минске водитель немецкого седана проспал дорожную ситуацию и не придумал ничего лучшего, чем вырулить на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с китайским кроссовером Geely. Интересен тот факт, что никто не постраладал.
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Если бы двигало было в салоне - тогда бы водителю было бы очень плохо.
А в посте сказано "никто не пострадал".