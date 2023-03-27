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Мерседес лоб в лоб столкнулся с китайским Geely

Мерседес лоб в лоб столкнулся с китайским Geely

Автор:
27 марта 2023 09:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   беларусь   видео   дтп   машина   
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В Минске водитель немецкого седана проспал дорожную ситуацию и не придумал ничего лучшего, чем вырулить на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с китайским кроссовером Geely. Интересен тот факт, что никто не постраладал.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   беларусь   видео   дтп   машина   
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11  комментариев
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Alex 2 часа назад
В мерсе явно пид**с ехал
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Константин 14 минут назад
Ну все можно смело говорить , что по крайней мере Джили, научились машины делать. Морда у китайца в хлам, а салон целый, все как и должно быть!
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tamin 46 минут назад
Несмотря на то, что в мерсе ехал гондон, китайцам до немцев пока далеко. Движок похоже в салоне. Все-таки пока китайцы не торт
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66k
Варакин Алексей 51 минуту назад
Китайчонок молодец...фонарики еще моргают.
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4k
Григорий Час назад
китаец держит удар достойно! морды у обоих одинаково расквашены.
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6k
Roman 2 часа назад
Щас МВД и Минздрав начнут наперебой рапортовать, что отсутствие пострадавших это их заслуга.
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rezus_44 2 часа назад
никто не постраладал ?
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