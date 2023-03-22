Что из себя представляет автомобиль Си Цзиньпина

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Сейчас уже не секрет, что марка и модель автомобиля китайского лидера - Hongqi N701. Но сам автомобиль, его технические особенности и производство во многом засекречены. В этом посте собрано всё самое интересное, что удалось узнать об этом автомобиле.
Продавать Hongqi N701 в частые руки не планируют по двум причинам. Первая: не положено. Вторая: самим не хватает. А не хватает потому, что это штучная, стапельная и очень дорогая сборка. Практически – как в нашем НАМИ в случае с бронированными Аурусами. Занимается этим отдельное подразделение концерна FAW.
Сколько будет сделано N701 именно в бронированном, «государственном» исполнении – толком не знает никто. Опять же, как с бронированными Аурусами: кому надо, те знают, но не скажут.
Если верить самим китайцам, запланирована партия из 50 машин, причем делать ее будут в течение 10 лет. Я в это не верю: кто-то ляпнул, другие тиражируют. Потому что через десять лет эта машина безнадежно устареет.
Достаточно вспомнить, что дебют предыдущей «главной» машины Hongqi N501 состоялся в 2018 году. Прошло четыре года – и вот новый главный автомобиль.
Машины впервые показались на публике в начале июля 2022 года во время визита Си Цзиньпина в Гонконг. Затем — на саммите G20 в Индонезии.
Во время визитов Си Цзиньпина всегда привозят два автомобиля – второй запасной, на нем никто не ездит, не считая водителя и одного охранника. Это распространенная практика.
Сколько будет сделано N701 именно в бронированном, «государственном» исполнении – толком не знает никто. Опять же, как с бронированными Аурусами: кому надо, те знают, но не скажут.
Если верить самим китайцам, запланирована партия из 50 машин, причем делать ее будут в течение 10 лет. Я в это не верю: кто-то ляпнул, другие тиражируют. Потому что через десять лет эта машина безнадежно устареет.
Достаточно вспомнить, что дебют предыдущей «главной» машины Hongqi N501 состоялся в 2018 году. Прошло четыре года – и вот новый главный автомобиль.
Машины впервые показались на публике в начале июля 2022 года во время визита Си Цзиньпина в Гонконг. Затем — на саммите G20 в Индонезии.
Во время визитов Си Цзиньпина всегда привозят два автомобиля – второй запасной, на нем никто не ездит, не считая водителя и одного охранника. Это распространенная практика.
Вопреки расхожему мнению, это не лимузин – поскольку лимузин подразумевает наличие салонной перегородки. В этих Хунцы N701 перегородки нет – это длиннобазный седан. Чтобы вмонтировать перегородку, которая со столиками, экранами, откидными сиденьями и прочим наполнением может иметь толщину 10 см и более, потребуется еще сильнее удлинять автомобиль.
Но места сзади предостаточно – об этом говорит вставка между дверями и собственно длинные боковые двери. Сзади два раздельных сиденья.
Обычно стекла в задних дверях делают не очень большими – чтобы скрыть от посторонних глаз пассажиров. В Hongqi N701 стекла непропорционально длинные, хотя рассмотреть что-то или кого-то через тонированное стекло практически невозможно.
Но места сзади предостаточно – об этом говорит вставка между дверями и собственно длинные боковые двери. Сзади два раздельных сиденья.
Обычно стекла в задних дверях делают не очень большими – чтобы скрыть от посторонних глаз пассажиров. В Hongqi N701 стекла непропорционально длинные, хотя рассмотреть что-то или кого-то через тонированное стекло практически невозможно.
Автомобили бронированные. Уровень бронирования и способы бронирования – это самая закрытая информация об этой машине. Впрочем, это относится и к Аурусу.
Колеса – со специальными кольцевыми вставками: автомобиль сохраняет способность передвигаться даже при полностью прострелянных шинах.
Hongqi N701 чем-то напоминает Аурус – особенно сбоку и сзади. Я вам больше скажу: он и по некоторым решениям салона тоже напоминает Аурус, что заметили даже китайские журналисты. Хотя обе эти машины конечно же чем-то напоминают автомобили Rolls-Royce.
Красный флажок на капоте в темное время подсвечивается. К слову, Хунцы в переводе с китайского – Красное знамя.
Два иероглифа на крышке багажника – это «рукописный» вариант слов «Красное знамя». Иероглифы под левым задним фонарем означают Zhongguo Yiqi (China First Auto или First Auto Works, поскольку марка Hongqi принадлежит концерну FAW).
Hongqi N701 создан на уже известной платформе L5. Возможно, поэтому инвестиции в проект составили довольно скромные 570 миллионов юаней (около 6 млрд рублей). В платформе использована модернизированная рама внедорожника Toyota Land Cruiser.
Китайцы разрабатывают новый мотор V12, хотя у них и прежде был 12-цилиндровый мотор CA12GV 6.0 (440 л.с.), чем-то напоминающий мотор BMW M73B54.
Поэтому на Hongqi N701 могут ставить любой мотор – новый V12, старый мотор V12, а также проверенные двигатели V8 4.0 Турбо или даже гибрид с мотором V6.
Нет продаж – неизвестна и цена. Хотя себестоимость, конечно, бешеная.
Один из предшественников Hongqi HQE ближе к завершению «государственной карьеры» стали делать по заказам мелкими партиями – в более простых вариантах. И продавали по 600 тысяч долларов. Нынешняя машина явно не дешевле.
Колеса – со специальными кольцевыми вставками: автомобиль сохраняет способность передвигаться даже при полностью прострелянных шинах.
Hongqi N701 чем-то напоминает Аурус – особенно сбоку и сзади. Я вам больше скажу: он и по некоторым решениям салона тоже напоминает Аурус, что заметили даже китайские журналисты. Хотя обе эти машины конечно же чем-то напоминают автомобили Rolls-Royce.
Красный флажок на капоте в темное время подсвечивается. К слову, Хунцы в переводе с китайского – Красное знамя.
Два иероглифа на крышке багажника – это «рукописный» вариант слов «Красное знамя». Иероглифы под левым задним фонарем означают Zhongguo Yiqi (China First Auto или First Auto Works, поскольку марка Hongqi принадлежит концерну FAW).
Hongqi N701 создан на уже известной платформе L5. Возможно, поэтому инвестиции в проект составили довольно скромные 570 миллионов юаней (около 6 млрд рублей). В платформе использована модернизированная рама внедорожника Toyota Land Cruiser.
Китайцы разрабатывают новый мотор V12, хотя у них и прежде был 12-цилиндровый мотор CA12GV 6.0 (440 л.с.), чем-то напоминающий мотор BMW M73B54.
Поэтому на Hongqi N701 могут ставить любой мотор – новый V12, старый мотор V12, а также проверенные двигатели V8 4.0 Турбо или даже гибрид с мотором V6.
Нет продаж – неизвестна и цена. Хотя себестоимость, конечно, бешеная.
Один из предшественников Hongqi HQE ближе к завершению «государственной карьеры» стали делать по заказам мелкими партиями – в более простых вариантах. И продавали по 600 тысяч долларов. Нынешняя машина явно не дешевле.
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Метки: Hongqi Автовсячина Китай авто автомир автомобили машина
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Нет, мне таки нравится это "чем то напоминает")))