FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10951 пост • 818 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Что из себя представляет автомобиль Си Цзиньпина

Что из себя представляет автомобиль Си Цзиньпина

Автор:
22 марта 2023 15:20
Сообщество : Автомир
Метки: Hongqi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
1375
3
Сейчас уже не секрет, что марка и модель автомобиля китайского лидера - Hongqi N701. Но сам автомобиль, его технические особенности и производство во многом засекречены. В этом посте собрано всё самое интересное, что удалось узнать об этом автомобиле.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Hongqi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
помнится Китай был на столько бедный..что Сталин(по-моему), дарил Мао..ЗИЛа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
ChePaev Полчаса назад
"Китайцы разрабатывают новый мотор V12, хотя у них и прежде был 12-цилиндровый мотор CA12GV 6.0 (440 л.с.), чем-то напоминающий мотор BMW M73B54" (с)
Нет, мне таки нравится это "чем то напоминает")))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101k
parallax Час назад
Интересно, водиле за тонированные стёкла штраф выписали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Красивый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1564



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30+ доказательств того, что матрица рядом
30+ доказательств того, что матрица рядом
"Переобулась или поумнела?": популярная феминистка внезапно вышла замуж и рассердила фем-сообщество
"Переобулась или поумнела?": популярная феминистка внезапно вышла замуж и рассердила...
Набирающие популярность в сообществах
Могли ли в России снять фильм с таким сюжетом?
Могли ли в России снять фильм с таким сюжетом?
Монтаж по движению. Урок режиссуры от Л.Гайдая
Монтаж по движению. Урок режиссуры от Л.Гайдая
5 экстремальных случаев посадки самолетов в истории гражданской авиации
5 экстремальных случаев посадки самолетов в истории гражданской авиации
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное сходство

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#кино#аварии#люди#США#полиция#Приколы#красота
#Юмор#автомобили#интересное#факты#авто аварии#улыбнуло#история#животные#СССР#маразм
#интересно#позитив#машина#в мире#дтп#познавательно#фильм#забавно#шоу бизнес#роль
Видео с испытанием летающего автомобиля XPeng Видео с испытанием летающего автомобиля XPeng Gordon Murray T50 - трёхместный суперкар от создателя McLaren F1 Gordon Murray T50 - трёхместный суперкар от создателя McLaren F1 Единственный экземпляр родстера Pagani Huayra Dinamica Evo Единственный экземпляр родстера Pagani Huayra Dinamica Evo Toyota выпустила электросамокат с установленным креслом Toyota выпустила электросамокат с установленным креслом На торги выставлен карбюраторный Volkswagen T2 1971 года вместе с мотоциклом Harley-Davidson На торги выставлен карбюраторный Volkswagen T2 1971 года вместе с мотоциклом Harley-Davidson Китайцы представили новый Exeed VX и назвали стоимость Китайцы представили новый Exeed VX и назвали стоимость

На что жалуетесь?

Вернуться