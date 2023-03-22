Что из себя представляет автомобиль Си Цзиньпина

Продавать Hongqi N701 в частые руки не планируют по двум причинам. Первая: не положено. Вторая: самим не хватает. А не хватает потому, что это штучная, стапельная и очень дорогая сборка. Практически – как в нашем НАМИ в случае с бронированными Аурусами. Занимается этим отдельное подразделение концерна FAW.



Сколько будет сделано N701 именно в бронированном, «государственном» исполнении – толком не знает никто. Опять же, как с бронированными Аурусами: кому надо, те знают, но не скажут.



Если верить самим китайцам, запланирована партия из 50 машин, причем делать ее будут в течение 10 лет. Я в это не верю: кто-то ляпнул, другие тиражируют. Потому что через десять лет эта машина безнадежно устареет.



Достаточно вспомнить, что дебют предыдущей «главной» машины Hongqi N501 состоялся в 2018 году. Прошло четыре года – и вот новый главный автомобиль.



Машины впервые показались на публике в начале июля 2022 года во время визита Си Цзиньпина в Гонконг. Затем — на саммите G20 в Индонезии.



Во время визитов Си Цзиньпина всегда привозят два автомобиля – второй запасной, на нем никто не ездит, не считая водителя и одного охранника. Это распространенная практика.