Москвич 6 представили официально. Продажи начанутся уже в этом году

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На бывшем заводе Renault в Москве представили новый седан «Москвич 6». На презентации присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Сборку модели и продажи начнут уже во второй половине 2023 года.
«Москвич 6» — это практически полная копия китайского седана Sehol A5. Автомобиль уже продается в России под маркой JAC по цене от 2,3 млн рублей.
На седан Sehol A5 установлен двигатель объемом 1,5-литра мощностью 150 л.с. Такой же двигатель будут устанавливать на «Москвич 6». На выбор доступно два вида трансмиссии: механическая и вариатор.
Пресс-служба «Москвича» сообщает, что до конца года будет выпущено 50 тысяч автомобилей — как седанов, так и кроссоверов. Из них 10 тысяч будут с электродвигателем. В следующем году на заводе планируют собрать 100 тысяч автомобилей.
На седан Sehol A5 установлен двигатель объемом 1,5-литра мощностью 150 л.с. Такой же двигатель будут устанавливать на «Москвич 6». На выбор доступно два вида трансмиссии: механическая и вариатор.
Пресс-служба «Москвича» сообщает, что до конца года будет выпущено 50 тысяч автомобилей — как седанов, так и кроссоверов. Из них 10 тысяч будут с электродвигателем. В следующем году на заводе планируют собрать 100 тысяч автомобилей.
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Метки: Автовсячина Китай Москвич авто автомир автомобили машина
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В любой отрасли так.
Берем китайское, лепим шильдик сделано в России и вуаля, у нас российский товар.
Самое поганое, что минимум процентов на 30% возрастает цена.
В этом собственно и есть единственный смысл подобного замещения.
Но какого хрена цена в полтора раза выше, чем в Китае в салоне?
Было бы понятно, если бы цену сделали доступной, было бы хоть какое-то объяснения. А так. Глупость какая-то.
От Москвича там только эмблема и ту скорее всего заказывают в Китае же.
Нах им нужно способствовать появлению полного цикла внутри РФ?
А так всему своё время. Лучше уж так, чем вообще никак.