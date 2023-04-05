Москвич 6 представили официально. Продажи начанутся уже в этом году

«Москвич 6» — это практически полная копия китайского седана Sehol A5. Автомобиль уже продается в России под маркой JAC по цене от 2,3 млн рублей.



На седан Sehol A5 установлен двигатель объемом 1,5-литра мощностью 150 л.с. Такой же двигатель будут устанавливать на «Москвич 6». На выбор доступно два вида трансмиссии: механическая и вариатор.



Пресс-служба «Москвича» сообщает, что до конца года будет выпущено 50 тысяч автомобилей — как седанов, так и кроссоверов. Из них 10 тысяч будут с электродвигателем. В следующем году на заводе планируют собрать 100 тысяч автомобилей.