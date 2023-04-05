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Москвич 6 представили официально. Продажи начанутся уже в этом году

Москвич 6 представили официально. Продажи начанутся уже в этом году

Автор:
05 апреля 2023 11:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   Москвич   авто   автомир   автомобили   машина   
1357
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На бывшем заводе Renault в Москве представили новый седан «Москвич 6». На презентации присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Сборку модели и продажи начнут уже во второй половине 2023 года.

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Метки: Автовсячина   Китай   Москвич   авто   автомир   автомобили   машина   
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46  комментариев
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408
Янка из Цесиса 48 минут назад
Симпатичная машинка. У нас в Латвии стремительно увеличивается число старых вёдер. Из-за роста цен даже в кредит праблемотично взять... Всё из-за укранацистских выродков, что всю европу поставили с ног на голову...
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22k
ЦСКА 4 минуты назад
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1k
Nick 4 минуты назад
Салоны рубят бабло, и прокладка при поставке машинокомплекта. В результате - рынок России самый дорогой в мире.
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12k
..: Атеист :.. 5 минут назад
Конечно это китай.. но! это уже будет другой опыт в создании авто, с другими "технологиями", схемами, проектами и прочим. Китайцы тоже копировали копировали, да выкопировали, что сейчас делают вполне годные авто. Так и мы. Щас копирнем пару штук, наберем опыта, технологий и будем уже свое делать. Главное не стоять на месте с лозунгом "а мы че, а мы ниче!" ))Опять таки.. это налоги, рабочие места и какая-то позитивная движуха в стране. А нытикам советую просто ныть, молча. Ехайте в европу тогда чтоль.
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450
Knives22 ..: Атеист :.. 2 минуты назад
Если вас в магазине захотят обвесить вы в европу жить поедете?
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 минут назад
раз пост про авто...оставлю это здесь)
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16k
sonic24a 9 минут назад
И что? Все кто раньше на лексусе и бентлях были так кинулись этого китайца покупать?
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6k
hhwost 16 минут назад
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256
Вася Пупкин hhwost 4 минуты назад
Буряты?
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9k
SSD 21 минуту назад
Просто оставлю это тут.
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450
Knives22 SSD 18 минут назад
Это дорестайлинговая модель, на новую цен не нашел.
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450
Knives22 SSD 9 минут назад
Ну я не сказал бы что такая же для меня 200 тысяч все же деньги. Прибавляем к цене 50%, столько будет стоить привезти машину из Китая. Посмотрим сколько у за "отечественный" автомобиль попросят.
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5k
Психологическая поддержка Полчаса назад
Хачи теперь предпочитают Москвичи
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
"Продажи начанутся уже в этом году"... А покупки?))
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450
Knives22 Едондер пуп Полчаса назад
Госструктуры и каршеринги купят. А конечный пользователь и налогоплательщики оплатят.
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12k
harlamov Полчаса назад
Импортозамещение по-русски.
В любой отрасли так.
Берем китайское, лепим шильдик сделано в России и вуаля, у нас российский товар.
Самое поганое, что минимум процентов на 30% возрастает цена.
В этом собственно и есть единственный смысл подобного замещения.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
в стране все делается..ни то что в 404...
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1k
Жирный бот 37 минут назад
ну Москвичом назвать это сложно. Но рабочие места если хоть частично сохранили и то хорошо.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 38 минут назад
запашок нового салона и ладно.
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94
Ашот Углумбеков 42 минуты назад
Большинство автопрома в мире собирает свои авто из комплектующих из других стран. Это нормально и естественно. Так что те вонючки, что по этому поводу будут ныть и причитать - в преисподнюю их сопли и слёзы!
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10k
Б.Касторский 45 минут назад
А в чём смысл собирать китайский автомобиль и лепить на него эмблему? Дескать, смотрите! Мы сами умеем и не хуже, чем загнивающий запад? Бред же.
Было бы понятно, если бы цену сделали доступной, было бы хоть какое-то объяснения. А так. Глупость какая-то.
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468
Sveiki visiem! dima423 Полчаса назад
Об этом и так все знают. В России много чего делают и рост очевиден. А у нас в Прибалтике только натовские войска всё увеличивают свой контингент, да значительный отток вынужденно уезжающего населения... Вам, россиянам, респект и уважение!
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450
Knives22 Б.Касторский 19 минут назад
Это для вас глупость, а для дармоедов прибыль. Завез китайца как рем комплект не уплатив всех пошлин. Дешевыми российскими рабочими собрал. Залупил ценник дороже чем у просто импортированного авто. Втюхал оверпрайс госструктурам и каршерингу. На каждом этапе профит.
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13k
Kostick 48 минут назад
"это практически полная копия " - ну да, шильдик иной, и + под лям в ценнике.
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