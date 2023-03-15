Штраф до 1 000 000 рублей за скрученный пробег

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Практика наказаний за скрученный пробег давно существует в США, Южной Корее, Великобритании и многих других странах. Теперь же подобную практику предлагают ввести и в России.
С предложением выступил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в рамках дебатов с участием кандидатов на пост главы организации.
По словам спикера, серые продавцы, которые занимают почти весь рынок реализации подержанных автомобилей в стране, практически всегда меняют показания одометра при продаже, но наказывать их никто не берётся. Подщеколдин предложил штрафовать физических лиц на сумму до 300 тысяч рублей, а компаниям, которые предоставляют услуги корректировки пробега, выписывать штрафы до 1 млн рублей.
Отметим, подобные призывы от РОАД звучат уже не в первый раз. Так, в 2020 году с аналогичным предложением выступил глава ассоциации Олег Моисеев.
Как вы считаете, нужно ли вводить штрафы за скрученный пробег или может быть даже более серьёзные наказания?
По словам спикера, серые продавцы, которые занимают почти весь рынок реализации подержанных автомобилей в стране, практически всегда меняют показания одометра при продаже, но наказывать их никто не берётся. Подщеколдин предложил штрафовать физических лиц на сумму до 300 тысяч рублей, а компаниям, которые предоставляют услуги корректировки пробега, выписывать штрафы до 1 млн рублей.
Отметим, подобные призывы от РОАД звучат уже не в первый раз. Так, в 2020 году с аналогичным предложением выступил глава ассоциации Олег Моисеев.
Как вы считаете, нужно ли вводить штрафы за скрученный пробег или может быть даже более серьёзные наказания?
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Другое дело обратишься в ментовку, а тебе скажут "мы тут вообще-то заняты, у нас тут сотни дел, а ты со своими мелочами тут нам докучаешь."
Я думаю, что проблему можно решать такими штрафами при условии, что все машины на вторичке продаются не частниками, а только уполномоченными дилерами, которые и несут всю ответственность за достоверность пробега (они же и проверяют машину на соответствие в момент принятия ее на продажу). Но до цивилизованного рынка автовторички нам пока далеко.
Все что государство придумывает и вводит в отношении автовладельцев - тупо наглый и циничный отъем денег по беспределу. Нагибают и будут нагибать, чисто потому, что у человека есть машина, а у них возможность шарить по карманам.
Скрутил - заплатил столько-то. А то сильно вольно можно трактовать.
По вашему мнению, мне нужно было загнать в сервис авто, вложит в него 300-400 тыс и потом продавать? Ну это же бред