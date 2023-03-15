FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10918 постов • 818 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Штраф до 1 000 000 рублей за скрученный пробег

Штраф до 1 000 000 рублей за скрученный пробег

Автор:
15 марта 2023 12:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   закон   машина   штраф   
653
1
Практика наказаний за скрученный пробег давно существует в США, Южной Корее, Великобритании и многих других странах. Теперь же подобную практику предлагают ввести и в России.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   закон   машина   штраф   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56k
alertol 39 минут назад
Вместо ввода новых законов, надо сделать только чтоб старые работали. (Скручивание пробега, подходит под уже существующий закон - мошенничество.)

Другое дело обратишься в ментовку, а тебе скажут "мы тут вообще-то заняты, у нас тут сотни дел, а ты со своими мелочами тут нам докучаешь."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
286
vadik155 12 минут назад
Сколько скрутил - столько и заплатил .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Психологическая поддержка 22 минуты назад
А еще надо разрешить бить [мат] перекупам, на официальном уровне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
463
Dima Udo Полчаса назад
Попробуй докажи что последний перекуп скрутил пробег!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юр21 Полчаса назад
Я за двумя руками. Пардованы немного охренели, надо в чувство приводить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
764
Андерсен Полчаса назад
Допустим, купил ты машину и не проверял на предмет скручивания пробега. Потом продаешь и следующий покупатель обнаруживает, что пробег был когда-то скручен. Как быть в таком случае?
Я думаю, что проблему можно решать такими штрафами при условии, что все машины на вторичке продаются не частниками, а только уполномоченными дилерами, которые и несут всю ответственность за достоверность пробега (они же и проверяют машину на соответствие в момент принятия ее на продажу). Но до цивилизованного рынка автовторички нам пока далеко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ron Полчаса назад
Это хорошо, но не решает главной проблемы. Прекрасно помню лет 15 назад случай, когда в подмосковном красногорске 4 человека из городской администрации поехали куда-то по делам на чьем-то из них джипе и на скорости 140 км/ч у джипа разлетелась кустарно сваренная передняя стойка. В итоге - 4 трупа. Вряд ли нормальный человек в трезвом уме и при деньгах заказал бы такую операцию (варить кузов и варить элементы ходовой - две большие разницы!). Но кто-то же это сделал! Возможно. прежний хозяин джипа. Возможно, автосервис по-тихому сэкономил, а официально посчитали как замену стойки. В общем, наказывать за скрученный километраж - это хорошо, правильно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Delhana 42 минуты назад
В реальности это приведет только к появлению нового тягла из карманов автовладельцев, типа дополнительная экспертиза, а если не первый хозяин то еще и развод на бабло.
Все что государство придумывает и вводит в отношении автовладельцев - тупо наглый и циничный отъем денег по беспределу. Нагибают и будут нагибать, чисто потому, что у человека есть машина, а у них возможность шарить по карманам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис 47 минут назад
Что значит "до"?
Скрутил - заплатил столько-то. А то сильно вольно можно трактовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kostick 53 минуты назад
разумеется только за.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жирный бот 59 минут назад
Это было бы замечательно.. Хотя пробег далеко не самое критичное.. Но настоящий пробег дает представление о примерном износе узлов авто.. У меня друг продал авто после гидроудара, где дилер отказал в гарантии на двигатель, в гараже подшаманили, но сказали ненадолго.. Он и продал 2х летку с небольшим пробегом, но боольшими проблемами для нового владельца..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

862



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Суд вынес приговор трём дагестанцам, избившим москвича в столичном метро
Суд вынес приговор трём дагестанцам, избившим москвича в столичном метро
Набирающие популярность в сообществах
Acura NSX найденный на дне реки успешно продали
Acura NSX найденный на дне реки успешно продали
15 звероботов, созданных нейросетью
15 звероботов, созданных нейросетью
Первые фото компонентов гарнитуры виртуальной реальности Apple
Первые фото компонентов гарнитуры виртуальной реальности Apple
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Забавный Дэнни Трехо

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#люди#в мире#авто аварии#шоу бизнес#забавно#автомир#голливуд
#фото#интересно#Прикол#аварии#Мемы#картинки#подборка#знаменитости#Жизнь#Еда
#интересное#машина#автомобили#дтп#позитив#Приколы#дети#США#драка#кино
Первые фото компонентов гарнитуры виртуальной реальности Apple Первые фото компонентов гарнитуры виртуальной реальности Apple Огромные двигатели с невероятной мощностью Огромные двигатели с невероятной мощностью Acura NSX найденный на дне реки успешно продали Acura NSX найденный на дне реки успешно продали Машину угнали, но недалеко - помешало МКПП Машину угнали, но недалеко - помешало МКПП Сдал машину на металлолом и получает штрафы за нарушение ПДД Сдал машину на металлолом и получает штрафы за нарушение ПДД Фотографии Renault Sandero Stepway, который не успел выйти в России Фотографии Renault Sandero Stepway, который не успел выйти в России

На что жалуетесь?

Вернуться