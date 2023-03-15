Штраф до 1 000 000 рублей за скрученный пробег

С предложением выступил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в рамках дебатов с участием кандидатов на пост главы организации.



По словам спикера, серые продавцы, которые занимают почти весь рынок реализации подержанных автомобилей в стране, практически всегда меняют показания одометра при продаже, но наказывать их никто не берётся. Подщеколдин предложил штрафовать физических лиц на сумму до 300 тысяч рублей, а компаниям, которые предоставляют услуги корректировки пробега, выписывать штрафы до 1 млн рублей.



Отметим, подобные призывы от РОАД звучат уже не в первый раз. Так, в 2020 году с аналогичным предложением выступил глава ассоциации Олег Моисеев.



Как вы считаете, нужно ли вводить штрафы за скрученный пробег или может быть даже более серьёзные наказания?