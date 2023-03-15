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Женщина выпала из машины такси на полном ходу

Женщина выпала из машины такси на полном ходу

Автор:
15 марта 2023 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   машина   такси   
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Вчера в Казани на Ленинской дамбе в районе 13 часов дня водитель такси на полном ходу потерял пассажира. По непонятной причине девушка открыла дверь и выпала из машины практически под колёса другим проезжающим авто. Подробностей об этом инциденте пока нет.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   машина   такси   
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19  комментариев
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Выходить из машине на КАДе опасно. А сзади несётся чурек на мусоровозе и в видеорежиме трепется. В Питере на кольце такое регулярно
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5k
Вадик Полчаса назад
Решила окно открыть, было такое у друга, его тп за место весла за ручку взялась
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23k
MrGod 43 минуты назад
Хорошо хоть видео есть, иначе она полиции втирать будет что её выкинул водитель из салона.
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33k
russger 50 минут назад
Для таких дятлов кто-то когда-то очень давно придумал ремень безопасности. Но накуя он нужен, правда?
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6k
sumrаknn 53 минуты назад
Прямо слышу звон коленок как в терминаторе.
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505
Капитошка 2 часа назад
Допи.з.дела.сь,муж и выкинул.
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52k
dima423 2 часа назад
ну случайно так не выпадешь точно... интересно конечно причину узнать)
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74k
Viktor 2 часа назад
Платить не захотела, решила сдриснуть!
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