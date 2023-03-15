Женщина выпала из машины такси на полном ходу

Вчера в Казани на Ленинской дамбе в районе 13 часов дня водитель такси на полном ходу потерял пассажира. По непонятной причине девушка открыла дверь и выпала из машины практически под колёса другим проезжающим авто. Подробностей об этом инциденте пока нет.

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