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"Это что было?". Эффектное появление в кадре

"Это что было?". Эффектное появление в кадре

Автор:
14 марта 2023 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   видео   дтп   машина   
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Дата на регистраторе сбита. ДТП произошло 23 февраля в Краснодарском крае. Честно сказать - сам такое вижу впервые. Есть догадки происходящего?

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   видео   дтп   машина   
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25  комментариев
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31k
Андрей Иванов 2 часа назад
Какие догадки. Долбень за рулём. Въехать в жопу на пустой сухой прямой дороге, без торможения впередиидущего - это надо постараться
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21k
BiZ 11 секунд назад
габариты не работали у рега
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11k
paranoid 4 минуты назад
Произошла авария,
Не благодарите, ваш. КЭП
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338
Сергей Кузьмин 16 минут назад
Может автар ехал без габаритных огней,я один раз так чуть не вьехал
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491
ZeroCross.ru Полчаса назад
вот я бы без монтировки из машины не выскакивал (ну и разумеется без ключа и барсетки, и телефона...и суточного запаса хрючева... а закона про броники еще не приняли ?)
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
это было алкогольное опьянение..или сердечный приступ
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36k
Aleks Полчаса назад
Закемарил...
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13k
котегRUS 45 минут назад
ну чо не понятного ?
- мужик ну или не мужик с рыбалки, или [мат]ок возвращался из кювета перпендикулярно сплошной ..))
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1k
lobster 47 минут назад
Водитель кроссовера из Австралии
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4k
просто Дмитрий 50 минут назад
в стиле сегодняшних реалий... "акт" проукраинских сил.... но на суше
p.s. сарказм
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776
Анисимов Вадим 54 минуты назад
Задние габариты работали?
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1k
Леший 56 минут назад
сверху упал
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1k
Виктор Глущенко 58 минут назад
Регу аварийку включить не судьба ? Ну еще въедут в жопу .Ему не привыкать .
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524
cdzpm Час назад
Как вариант, судя по звуку, у заднего авто могло стрельнуть (лопнуть) колесо
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28k
Ego sum qui sum Час назад
я думал будет олень, не особо ошибся
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6k
sumrаknn Час назад
Тут все просто: рег еле-еле тащится, хотя и дорога не магистраль, к нему приближался паркетник с очень высоким центром тяжести авто и очень низким уровнем интеллекта водилы. Вот эта гремучая смесь и бабахнула.
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11k
Shtoppi Час назад
Наверняка это все происки пришельцев )))))))))))
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28k
EvilHomer 2 часа назад
На автовозе рег ехал и с него съехали на ходу?
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4k
Андрей 2 часа назад
Там кто-то вылез и убежал потом?
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