"Это что было?". Эффектное появление в кадре

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Дата на регистраторе сбита. ДТП произошло 23 февраля в Краснодарском крае. Честно сказать - сам такое вижу впервые. Есть догадки происходящего?
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Метки: аварии авто авто аварии автомобили видео дтп машина
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- мужик ну или не мужик с рыбалки, или [мат]ок возвращался из кювета перпендикулярно сплошной ..))
p.s. сарказм