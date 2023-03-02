Авария дня. В Магнитогорске водитель BMW уходил от столкновения и влетел в пешеходовНа пересечении улицы Советской Армии и проспекта Карла Маркса водитель BMW X1 пытался успеть на мигающий зелёный сигнал светофора, в этот момент перед ним начал поворачивать другой...