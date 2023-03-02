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Лучше бы не уворачивался, последствия могли бы быть не такими критическими. Жёсткая авария произошла сучастием BMW и двумя пешеходами в Магнитогорске.
24 февраля 38-летний мужчина за рулём BMW X1 стал участником ДТП с двумя пешеходами. На пересечении пр. К. Маркса и ул. Сов. Армии он на скорости въехал на тротуар.
Водитель иномарки пытался избежать столкновения со встречным автомобилем. В итоге он не справился с манёвром и протаранил ограждения, знак "Пешеходный переход" и наехал на двух женщин.
Две пострадавшие возрастом 73 и 56 лет с травмами доставлены в больницу. В автомобиле BMW находилось двое детей. Они не получили повреждений благодаря автокреслу и ремням безопасности.
— Устанавливается водитель встречно следующего автомобиля за создание помехи в движении. По данному факту проводится административное расследование, — пояснили сотрудники ГИБДД.
Водитель иномарки пытался избежать столкновения со встречным автомобилем. В итоге он не справился с манёвром и протаранил ограждения, знак "Пешеходный переход" и наехал на двух женщин.
Две пострадавшие возрастом 73 и 56 лет с травмами доставлены в больницу. В автомобиле BMW находилось двое детей. Они не получили повреждений благодаря автокреслу и ремням безопасности.
— Устанавливается водитель встречно следующего автомобиля за создание помехи в движении. По данному факту проводится административное расследование, — пояснили сотрудники ГИБДД.
Второй ракурс с камеру наружного наблюдения
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