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ТМ-1131 «Мишка» с пластиковым кузовом: несостоявшийся конкурент «Оки»

ТМ-1131 «Мишка» с пластиковым кузовом: несостоявшийся конкурент «Оки»

Автор:
09 февраля 2023 09:20
Сообщество : Автомир
Метки: Мишка   ТМ-1131   авто   автомир   автомобили   ока   
215
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В истории отечественного автопрома есть огромное количество, казалось бы перспективных, но увы несостоявшихся проектов. ТМ-1131 Мишка как раз из таких.
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Метки: Мишка   ТМ-1131   авто   автомир   автомобили   ока   
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4  комментария
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10k
Евгений 2 часа назад
Я бы взял.
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14k
sonic24a 22 минуты назад
невидал
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21k
babuby Час назад
Несостоявшийся конкурент. А другие конкуренты, значит, состоялись!? И сколько их сейчас выпускается, этих альтернативных вариантов, не подскажешь, автор??
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27k
Ваня Час назад
хороший городской бегунок, как раз для мелких лавочников, и товар доставить, и пассажиров довести...
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