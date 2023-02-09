ТМ-1131 «Мишка» с пластиковым кузовом: несостоявшийся конкурент «Оки»

Первый опытный образец на агрегатах Оки специалисты АСМ создали в 1998 году, но в августе грянул кризис и проект пришлось заморозить. Однако спустя три года к нему вернулись, а в 2002 году на Московском автосалоне перед посетителями предстал обновленный вариант микролитражки. В техническом отношении автомобиль был довольно прост. Кузов представлял собой каркас из труб прямоугольного сечения из низколегированной стали с навешанными на него пластиковыми панелями. Такая конструкция обеспечивала повышенную коррозионную стойкость и дешевизну ремонта в случае ДТП. Кроме того сменные панели давали широкие возможности по обновлению внешнего вида, в планах АСМ даже значился ежегодный рестайлинг машины. Автомобиль вышел небольшим: 3300 мм в длину и 1575 мм в ширину. Салон четырехместный, объем багажника 400 л (со сложенными сиденьями 800л). По дизайну Мишка сильно напоминал Оку, такой же трехдверный, двухобъемный кузов, схожий экстерьер в прямолинейном стиле, но с оригинальным передком и вклеенными стеклами.