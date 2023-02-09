ТМ-1131 «Мишка» с пластиковым кузовом: несостоявшийся конкурент «Оки»

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В истории отечественного автопрома есть огромное количество, казалось бы перспективных, но увы несостоявшихся проектов. ТМ-1131 Мишка как раз из таких.
Это был весьма оригинальный микроавтомобиль с нестандартным кузовом собранный на агрегатах Оки и других отечественных автомобилей. Рынок ждал Мишку, ведь предполагалось, что его цена не превысит 70 тысяч рублей, однако уже с самого начала проект пошел не по плану.
История Мишки началась в 1997 году, когда специалисты Автосельхозмаш-холдинга (АСМ-холдинга) наследника советского Минавтосельхозмаша, в кооперации с НАМИ вознамерились создать целое семейство микроавтомобилей. Базовым планировалось сделать переднеприводный автомобиль, размером чуть меньше Оки, оснащенный двухцилиндровым мотором 28-35 л.с. Центральной особенностью машины стал ее сборно-модульный каркасный кузов, обшитый пластиковыми панелями. Такой кузов был прост в производстве и не требовал ни сварочного, ни окрасочного производства. Более того Мишку планировалось собирать на любых мало-мальски приспособленных для этого предприятиях, вплоть до небольших мастерских и автобаз.
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Подгонка кузовных элементов оставляла желать лучшего
Первый опытный образец на агрегатах Оки специалисты АСМ создали в 1998 году, но в августе грянул кризис и проект пришлось заморозить. Однако спустя три года к нему вернулись, а в 2002 году на Московском автосалоне перед посетителями предстал обновленный вариант микролитражки. В техническом отношении автомобиль был довольно прост. Кузов представлял собой каркас из труб прямоугольного сечения из низколегированной стали с навешанными на него пластиковыми панелями. Такая конструкция обеспечивала повышенную коррозионную стойкость и дешевизну ремонта в случае ДТП. Кроме того сменные панели давали широкие возможности по обновлению внешнего вида, в планах АСМ даже значился ежегодный рестайлинг машины. Автомобиль вышел небольшим: 3300 мм в длину и 1575 мм в ширину. Салон четырехместный, объем багажника 400 л (со сложенными сиденьями 800л). По дизайну Мишка сильно напоминал Оку, такой же трехдверный, двухобъемный кузов, схожий экстерьер в прямолинейном стиле, но с оригинальным передком и вклеенными стеклами.
Основание кузова ТМ-1131
Мотор использовали украинский 1,3-литровый МеМЗ-307 мощностью 70 л.с. Двигатель представлял собой модернизированный впрысковый вариант карбюраторного МеМЗ-301, который устанавливался на запорожский Daewoo Lanos. Подвески и тормоза позаимствовали у ВАЗ-1111, деталями интерьера поделились другие отечественные автомобили. В целом автомобиль, который к 2006 году получил официальное обозначение ТМ-1131 Мишка, выглядел довольно неплохо — он расходовал не более 6 л на 100 км и уверенно разгонялся до 150 км/ч. Но самое главное по оценкам создателей, стоимость «косолапого» не должна была превышать 80-90 тысяч рублей. К примеру ВАЗ-2107 в то время стоил 130 тысяч, а Волга ГАЗ-3102 — 255 тысяч!
Дело основалось за малым — организовать производство машины, но как раз с этим у АСМ вышли серьезные проблемы. Собственных средств у предприятия не имелось, а инвесторы в туманный проект вкладываться не спешили. Наконец в 2011 году удалось договориться с правительством Тулы, и организовать производство на Тульском комбайновом заводе, но вскоре сменился губернатор области и проект завис в подвешенном состоянии. Годом позднее была достигнута договоренность с ЗИЛом о выпуске первой установочной партии, однако на тот момент московский завод уже находился в плачевном состоянии и выполнить заказ не смог.
Так и остался ТМ-1131 Мишка не удел, войдя в историю российского автопрома, как очередной перспективный, но так и не реализованный проект.
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