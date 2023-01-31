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Этот сноубайк Chrysler Sno-Runner 1979 года всё ещё находится в заводском ящике

Этот сноубайк Chrysler Sno-Runner 1979 года всё ещё находится в заводском ящике

Автор:
31 января 2023 14:22
Сообщество : Аварии
Метки: Chrysler   Sno Runner   авто   автомир   автомобили   мото   снегоход   
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В конце 1970-х Chrysler Corporation столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами. Но компания была известна своим передовым инженерным отделом как внутри автомобильной промышленности, так и за её пределами. В 1977 году подразделение Chrysler Marine начало работу над одной из самых мелкосерийных машин для езды по снегу.

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Метки: Chrysler   Sno Runner   авто   автомир   автомобили   мото   снегоход   
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4  комментария
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27k
Ваня 38 минут назад
классная штука... в магазин за хлебушком съездить...
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42k
Aleksandr 10 минут назад
На зимнюю рыбалку самое то
Удобнее мотособаки и легче снегохода...жаль больше не выпускают
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5k
Котэ 18 минут назад
у меня лодочный мотор Крайслер был 73 года, вечный, продал со слезами
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24k
Павел Плеханов Полчаса назад
Разночтение:
Везде "Sno-Runner", а на раме "Sno-Rabbit"
(В инструкции на раме "Sno-Runner")
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