Этот сноубайк Chrysler Sno-Runner 1979 года всё ещё находится в заводском ящике

В конце 1970-х Chrysler Corporation столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами. Но компания была известна своим передовым инженерным отделом как внутри автомобильной промышленности, так и за её пределами. В 1977 году подразделение Chrysler Marine начало работу над одной из самых мелкосерийных машин для езды по снегу.

Модель построена на алюминиевой раме, в которую интегрирован 5-литровый топливный бак. В движение аппарат приводит 134-кубовый двухцилиндровый двигатель Power Bee с воздушным охлаждением. Мотор был разработан Chrysler Marine и оборудован ручным стартером. Спереди установлена армированная стекловолокном лыжа, сзади — гусеница шириной 3 дюйма (7,6 сантиметра). 2023-01-31T14:22:47+03:00 Модель построена на алюминиевой раме, в которую интегрирован 5-литровый топливный бак. В движение аппарат приводит 134-кубовый двухцилиндровый двигатель Power Bee с воздушным охлаждением. Мотор был разработан Chrysler Marine и оборудован ручным стартером. Спереди установлена армированная стекловолокном лыжа, сзади — гусеница шириной 3 дюйма (7,6 сантиметра).

0 В перечне опций сноубайка значатся светотехника, чёрное виниловое сиденье с логотипом Chrysler, а также пять быстросъёмных штифтов, позволяющих разбирать технику без инструментов. А вот панели приборов здесь нет, так что информацию о пробеге модели узнать невозможно.

0 В комплекте со сноубайком идут руководство пользователя, каталог запчастей и рекламный буклет 1979 года.

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