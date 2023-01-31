Этот сноубайк Chrysler Sno-Runner 1979 года всё ещё находится в заводском ящике

539
9
2
В конце 1970-х Chrysler Corporation столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами. Но компания была известна своим передовым инженерным отделом как внутри автомобильной промышленности, так и за её пределами. В 1977 году подразделение Chrysler Marine начало работу над одной из самых мелкосерийных машин для езды по снегу.
В США на аукционе продаётся абсолютно новый одноместный сноубайк Chrysler Sno-Runner 1979 года выпуска, который несколько десятков лет пролежал в заводской упаковке. Продажей модели занимаются эксперты аукционного дома, Bring a Trailer а нынешняя ставка составляет 4500 долларов.
Модель построена на алюминиевой раме, в которую интегрирован 5-литровый топливный бак. В движение аппарат приводит 134-кубовый двухцилиндровый двигатель Power Bee с воздушным охлаждением. Мотор был разработан Chrysler Marine и оборудован ручным стартером. Спереди установлена армированная стекловолокном лыжа, сзади — гусеница шириной 3 дюйма (7,6 сантиметра).
В перечне опций сноубайка значатся светотехника, чёрное виниловое сиденье с логотипом Chrysler, а также пять быстросъёмных штифтов, позволяющих разбирать технику без инструментов. А вот панели приборов здесь нет, так что информацию о пробеге модели узнать невозможно.
В комплекте со сноубайком идут руководство пользователя, каталог запчастей и рекламный буклет 1979 года.
Источник:
Ссылки по теме:
- Винтажный автодом Ford C750 Camelot Cruiser 1974 года, приспособленный для перевозки снегоходов
- Познакомьтесь с парнем, который проехал на трёхколесном мотоцикле Honda более 2000 километров по Канаде зимой
- «Большая Берта» 1928 года: уникальный мотоцикл, созданный для гонок по холмам
- «Автомобиль будущего»: концепт Chrysler Thunderbolt 1940 года выпуска
- Редкое купе Chrysler Special 1953 года выпуска от Ghia
Метки: Chrysler Sno Runner авто автомир автомобили мото снегоход
Новости партнёров
реклама
Удобнее мотособаки и легче снегохода...жаль больше не выпускают
Везде "Sno-Runner", а на раме "Sno-Rabbit"
(В инструкции на раме "Sno-Runner")