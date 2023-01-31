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На Ставрополье невнимательный водитель скорой помощи сбил пенсионерку

На Ставрополье невнимательный водитель скорой помощи сбил пенсионерку

Автор:
31 января 2023 12:54
Сообщество : Аварии
Метки: Скорая   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   скорая помощь   
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В одном из дворов города Лермонтова водитель скорой помощи сдавал задним ходом и сбил с ног пенсионерку. Женщина попыталась увернуться от машины, но не успела.

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Метки: Скорая   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   скорая помощь   
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11  комментариев
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5k
Leonid 2 часа назад
Это где-то за пределами разумного поведения!
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23k
MrGod 18 минут назад
Пыталась не увернуться а убежать.......для уворота надо было 2 шага сделать в сторону дома.
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29k
Григорий Полчаса назад
И ведь не сильно толкнул, не переехал колесами, сразу подбежал как догадался. Теперь будут судить как убийцу.
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9k
Игорь 2 часа назад
да там всю бригаду надо судить
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17k
Toxictofa 2 часа назад
Ну бабка сама сделала все возможное, чтобы оказаться сбитой.
Но поведение водилы скорой поражает!
Неужели он при развороте не увидел лежащую бабку???
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51k
dima423 2 часа назад
во тварь...он же увидел все, и съепался
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0
Алена Kucher Полчаса назад
Женщина жива
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