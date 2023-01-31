На Ставрополье невнимательный водитель скорой помощи сбил пенсионерку

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В одном из дворов города Лермонтова водитель скорой помощи сдавал задним ходом и сбил с ног пенсионерку. Женщина попыталась увернуться от машины, но не успела.
69-летняя женщина с тяжелой травмой головы доставлена в реанимацию.
За рулем "скорой" находился 58-летний местный житель со стажем вождения 22 года.
За рулем "скорой" находился 58-летний местный житель со стажем вождения 22 года.
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Но поведение водилы скорой поражает!
Неужели он при развороте не увидел лежащую бабку???
Если бы это не сделала, то и ДТП не произошло
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Задним ходом?