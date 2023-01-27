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Самые продаваемые автомобили в мире в 2022 году

Самые продаваемые автомобили в мире в 2022 году

Автор:
27 января 2023 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: Итоги года   авто   автомир   автомобили   популярные автомобили   продажи   рейтинг   
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2022 год уже в истории. Это был трудный год, отмеченный инфляционным давлением во всем мире, а также геополитическими конфликтами. На этом фоне автомобильная промышленность испытывала трудности.
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Метки: Итоги года   авто   автомир   автомобили   популярные автомобили   продажи   рейтинг   
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