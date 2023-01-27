Самые продаваемые автомобили в мире в 2022 году

Самыми востребованными автомобилями года в США стали пикапы Ford F-Series, Chevrolet Silverado и Dodge Ram. В отличие от Китая американский рынок сократил объемы продаж на восемь процентов. В Европе количество проданных машин уменьшилось на шесть процентов по сравнению с 2021 годом. Почти 75 процентов всех продаж пришлось на Германию, Великобританию, Францию, а также Италию и Испанию, где лидерами стали Volkswagen Golf, Nissan Qashqai, Peugeot 208, а также Fiat Panda и Hyundai Tucson.