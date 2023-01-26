Дрифтун на "Жиге" из Ижевска попал в ДТП

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На перекрестке улиц Сабурова и Петрова в Ижевске дрифтер на "Жигулях" проскакивал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с "Джуком".
«Дристеров» много стало на дорогах...
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