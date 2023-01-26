FISHKINET
Сообщество Аварии 6308 постов • 535 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Дрифтун на "Жиге" из Ижевска попал в ДТП

Дрифтун на "Жиге" из Ижевска попал в ДТП

Автор:
26 января 2023 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   
283
1
На перекрестке улиц Сабурова и Петрова в Ижевске дрифтер на "Жигулях" проскакивал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с "Джуком".
«Дристеров» много стало на дорогах...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
homerchik 2 часа назад
На дрифтер, а потенциальный убийца. Таких надо, минимум, лет на 10 прав лишать, и автомобиль забирать, чтобы свести к минимуму вероятность его появления на дороге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

735892



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 диких и мерзких, но безумно интересных фактов о человеческом теле
20 диких и мерзких, но безумно интересных фактов о человеческом теле
Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps
Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps
Набирающие популярность в сообществах
Обвиняемая в крупном хищении Марина Ракова стала советником главы АСИ
Обвиняемая в крупном хищении Марина Ракова стала советником главы АСИ
Полёт Boeing 747 вверх ногами
Полёт Boeing 747 вверх ногами
Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео)
Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#автомобили#знаменитости#аварии#Жизнь#своими руками#СССР#авто аварии
#Юмор#факты#интересное#дтп#картинки#кино#в мире#сделай сам#Фотографии#удивительно
#Прикол#животные#автомир#забавно#подборка#Приколы#кот#соцсети#шоу бизнес#Ynews
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Авария дня. Молодой "гонщик" устроил серьёзное ДТП на мосту в Каменске-Уральском Авария дня. Молодой "гонщик" устроил серьёзное ДТП на мосту в Каменске-Уральском Авария дня. В Нижегородской области пассажир ВАЗа погиб в ДТП Авария дня. В Нижегородской области пассажир ВАЗа погиб в ДТП Пенсионер на «Жигулях», чтобы не сбить пешеходов, выскочил на встречную полосу Пенсионер на «Жигулях», чтобы не сбить пешеходов, выскочил на встречную полосу Зеркала — лишняя опция: ДТП с перевёртышем в Самаре Зеркала — лишняя опция: ДТП с перевёртышем в Самаре В Петрозаводске пьяный водитель «Жигулей» не вписался в поворот и устроил лобовое столкновение В Петрозаводске пьяный водитель «Жигулей» не вписался в поворот и устроил лобовое столкновение

На что жалуетесь?

Вернуться