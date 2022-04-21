274
3
1
В селе Сигаево 38-летний пьяный водитель Hyundai Tucson лоб в лоб столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Creta.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Момент ДТП и сам виновник в машине ДПС
Источник:
Автомобиль виновника помещен на специализированную стоянку.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. «Волшебный поцелуй» со встречной полосы
- Авария дня. Пьяный лихач с двумя детьми в салоне устроил ДТП в Чувашии
- Авария дня. Был бы трезвый - убился бы!
- Авария дня. Нежданчик из Иркутска
- Авария дня. В Краснодаре водитель BMW протаранил «ГАЗель»
13
Понравилось13
Новости партнёров
Уроды. Всё таки тюремный срок важен для таких, но лучше бы и пожизненное лишение. Что бы каждый последующий выезд (в любом состоянии) мог стать очередным посещением мест не столь отдаленных.