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Авария дня. Пьяный водитель устроил лобовое столкновение в Удмуртии

Авария дня. Пьяный водитель устроил лобовое столкновение в Удмуртии (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   пьяный за рулем   
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В селе Сигаево 38-летний пьяный водитель Hyundai Tucson лоб в лоб столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Creta.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   пьяный за рулем   
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3  комментария
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7k
Так что пей и ты, мужик, пей за всю херню 2 часа назад
Алкашня всегда думает, что справится с любой ситуацией, да ещё и не слишком пьяные. Зачем такси, когда машина рядом? Вперед! К приключениям.
Уроды. Всё таки тюремный срок важен для таких, но лучше бы и пожизненное лишение. Что бы каждый последующий выезд (в любом состоянии) мог стать очередным посещением мест не столь отдаленных.
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4
Guilty Pleasure 38 минут назад
[мат]
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8k
Barachek_Obachek Час назад
Сейчас, когда не стало ДПСников, пьяни на дорогах стало много. Переложили работу на камеры, а они почему-то не видят пьяных за рулём. Пьяными за рулём боятся ездить только по пятницам вечером, либо в день, когда объявляют рейд "пьяный водитель". У нас так по крайней мере
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Олег

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