799
3
1
На трассе под Соль-Илецком водитель «Фиата» пошёл на обгон большегруза и не заметил встречный «ВАЗ-2115». В результате лобового столкновения погибли два человека.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Пассажир и водитель иномарки доставлены в больницу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Огненное ДТП с погибшими на трассе в Архангельской области
- Авария дня. В Тобольске легковушка лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом
- Авария дня. Лобовое столкновение с КамАЗом в Нижнем Тагиле
- Авария дня. Школьница погибла в результате ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области
- Авария дня. Под Оренбургом в ДТП погиб водитель кроссовера Mitsubishi
Новости партнёров
Второй не видел первого - сидел в телефоне...
Ну вот и обошлись ему лампы по цене человеческой жизни за каждую.
(Зато затонированы стёкла так, что даже в упор не видно, кто там сидит)