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Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Оренбургской области

Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Оренбургской области

Автор:
25 января 2023 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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На трассе под Соль-Илецком водитель «Фиата» пошёл на обгон большегруза и не заметил встречный «ВАЗ-2115». В результате лобового столкновения погибли два человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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14  комментариев
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7k
Echo 9 часов назад
пятнашке 500 рублей за фары, а так да, он прав
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21k
BiZ Час назад
лампочки потребляют 50вт. сэкономил.
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22k
Евгений 3 часа назад
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8k
Лещ 5 часов назад
А водитель ВАЗ 2115 лампочки в фарах экономил, свет не включал... Частенько вижу таких на трассе, причём когда они уже близко))
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28k
EvilHomer 7 часов назад
Не выполнил 19.5 - земля стекловатой.
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6k
Sanar 8 часов назад
Сегодня с утра смотрел на горшке в телеге, был удивлён что оба водителя даже не предприняли малейшей попытки уйти от лобового
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8k
Tamdima 8 часов назад
Увидел только за 10 метров! Конечно включать ближний свет придумали трýсы, а он не такой!
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24k
Павел Плеханов 9 часов назад
Берёг лампы?
Ну вот и обошлись ему лампы по цене человеческой жизни за каждую.
(Зато затонированы стёкла так, что даже в упор не видно, кто там сидит)
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172
ruslan d 9 часов назад
Мне одному кажется , что лобового можно было избежать ?
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Олег

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