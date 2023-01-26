Автобус с вынесенной вперед кабиной, расположенной на втором этаже, созданный для фильма 1935 года

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Этот киноавтобус всегда привлекал внимание, где бы он ни появлялся. Крыша имела нетрадиционную форму и заканчивалась могучим хвостовым плавником. Не только задняя часть привлекала внимание, но и передняя часть отличалась от того, что обычно можно было увидеть.
Этот автобус с невероятным дизайном будто бы сошел со страниц футуристических комиксов, популярных в 60-х годах в США. Он напоминает скорее гондолу дирижабля, чем дорожное транспортное средство. И самое интересное в том, что он существовал в реальности. Правда, в единственном экземпляре.
Я уверен, что данный аппарат, у которого и названия то толком нет, произвел бы фурор на любом автошоу. Но он создался не для массового производства, а для участия в съемках фильма. Сделан был в 1935 году по заказу кинокомпании Парамаунт.
К сожалению, мне не удалось найти точную информацию о том, на базе какого именно грузовика был поострен этот удивительный автобус. Я могу лишь предположить, что это мог быть грузовик Chevrolet, доработанный компанией Truckstell.
К сожалению, мне не удалось найти точную информацию о том, на базе какого именно грузовика был поострен этот удивительный автобус. Я могу лишь предположить, что это мог быть грузовик Chevrolet, доработанный компанией Truckstell.
В те времена эта компания предоставляла такие услуги как дооборудование грузовиков третьим мостом, причем это мог быть не только стационарный «ленивец», но и полноценный, ведущий мост.
Двигатель расположен спереди. Получалось, что мотор находился под кабиной водителя. Или рубкой, тут даже не знаю, как будет уместней. Место водителя возвышается над всем автобусом, оно как бы немного вынесено вперед. Очевидно, что передняя и боковая обзорность здесь была прекрасной, а вот насчет задней не совсем понятно.
Передний бампер вынесен далеко вперед, находится на уровне кабины водителя, возвышающейся над ним. На бампере смонтированы две фары. Чем-то эта конструкция напоминает глаза гигантской улитки.
Салон рассчитан на 36 пассажирских мест. В салоне был бар с барменом, фонтанчик с питьевой водой и даже небольшое фортепьяно, а вот санузла не было, хотя в те времена такая опция уже встречалась на некоторых американских автобусах.
Салон рассчитан на 36 пассажирских мест. В салоне был бар с барменом, фонтанчик с питьевой водой и даже небольшое фортепьяно, а вот санузла не было, хотя в те времена такая опция уже встречалась на некоторых американских автобусах.
Не менее эффектной была и корма автобуса. Над ней возвышается хвост, стилизованный под самолётный. Мне он еще хвостовой плавник кита напоминает. Сверху крепилась надпись «Jack Conrads Band», в ночное время буквы подсвечивались.
Последнее упоминание об этом уникальном аппарате, который без всякого сомнения вызвал бы фурор и в наши дни, датировано 1938 годом. Какова была дальнейшая судьба автобуса – не известно, наверняка он навсегда был утерян. Хорошо, хоть на кинолентах он остался.
Вот фрагмент, где запечатлен этот автобус.
Последнее упоминание об этом уникальном аппарате, который без всякого сомнения вызвал бы фурор и в наши дни, датировано 1938 годом. Какова была дальнейшая судьба автобуса – не известно, наверняка он навсегда был утерян. Хорошо, хоть на кинолентах он остался.
Вот фрагмент, где запечатлен этот автобус.
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