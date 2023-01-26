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Автобус с вынесенной вперед кабиной, расположенной на втором этаже, созданный для фильма 1935 года

Автобус с вынесенной вперед кабиной, расположенной на втором этаже, созданный для фильма 1935 года

Автор:
26 января 2023 08:27
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   авто   автобус   автомир   автомобили   необычный транспорт   олдтаймер   
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Этот киноавтобус всегда привлекал внимание, где бы он ни появлялся. Крыша имела нетрадиционную форму и заканчивалась могучим хвостовым плавником. Не только задняя часть привлекала внимание, но и передняя часть отличалась от того, что обычно можно было увидеть.

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Метки: Chevrolet   авто   автобус   автомир   автомобили   необычный транспорт   олдтаймер   
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Frank Borman 2 часа назад
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