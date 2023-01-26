Автобус с вынесенной вперед кабиной, расположенной на втором этаже, созданный для фильма 1935 года

Я уверен, что данный аппарат, у которого и названия то толком нет, произвел бы фурор на любом автошоу. Но он создался не для массового производства, а для участия в съемках фильма. Сделан был в 1935 году по заказу кинокомпании Парамаунт.



К сожалению, мне не удалось найти точную информацию о том, на базе какого именно грузовика был поострен этот удивительный автобус. Я могу лишь предположить, что это мог быть грузовик Chevrolet, доработанный компанией Truckstell.