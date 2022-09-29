FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10265 постов • 801 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Кропотливая работа: в Москве отреставрировали автобус «Икарус-55»

Кропотливая работа: в Москве отреставрировали автобус «Икарус-55»

Автор:
29 сентября 2022 10:20
Сообщество : Автомир
Метки: Икарус   авто   автобус   автомир   автомобили   восстановление   олдтаймер   реставрация   
429
7
2
Легендарный Ikarus 55, такие автобусы работали в СССР на "межгороде". Музей транспорта Москвы сообщил об успешной реставрации такого редкого экземпляра.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Икарус   авто   автобус   автомир   автомобили   восстановление   олдтаймер   реставрация   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ChePaev Час назад
Реально круто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алек Сандр 6 секунд назад
Не к лицу ему зелёный цвет! Такой автобус всем запомнился именно в красно-бордовом цвете!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Лис Полчаса назад
У нас они вишневого цвета были. Довелось пассажиром поездить. Маленький ещё был, но помню, что очень удобно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Ваня 58 минут назад
я их помню бордового цвета... и да, кстати они на "межгороде" служили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

354945



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба»
Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба»
Набирающие популярность в сообществах
Ржевский краеведческий музей: только там можно узнать всю правду о Ржевской битве
Ржевский краеведческий музей: только там можно узнать всю правду о Ржевской битве
Камеры начали фиксировать новое нарушение
Камеры начали фиксировать новое нарушение
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего мне не заказывай

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#в мире#дтп#люди#авто аварии#шоу бизнес#позитив#картинки#сатира
#Юмор#интересно#животные#Россия#история#автомир#Разное#удивительное рядом#кино#Ynews
#мобилизация#прикол#подборка#аварии#автомобили#факты#дети#Казахстан#сарказм#граница
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников Армейская кухня: как страны кормят своих защитников В Норвегии подняли со дна озера VW Samba модель 1957 года, который провел под водой 40 лет В Норвегии подняли со дна озера VW Samba модель 1957 года, который провел под водой 40 лет Американец выкупил и восстановил отцовский Volkswagen Type 3 1967 года Американец выкупил и восстановил отцовский Volkswagen Type 3 1967 года Старый "Мерседес" из-под перекупа: быстрый ремонт превратился в многолетнюю реставрацию Старый "Мерседес" из-под перекупа: быстрый ремонт превратился в многолетнюю реставрацию Как изготавливают спицованные колёса на заказ для классического гоночного автомобиля Как изготавливают спицованные колёса на заказ для классического гоночного автомобиля История краш-тестов автобусов марки Ikarus История краш-тестов автобусов марки Ikarus

На что жалуетесь?

Вернуться