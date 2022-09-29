Кропотливая работа: в Москве отреставрировали автобус «Икарус-55»

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Легендарный Ikarus 55, такие автобусы работали в СССР на "межгороде". Музей транспорта Москвы сообщил об успешной реставрации такого редкого экземпляра.
Такие венгерская фирма Ikarus производила в 1953-1972 годах.
В столице этот конкретный экземпляр оказался в начале девяностых годов прошлого века, причем подержанным. Поначалу его использовали как обычную развозку, позднее, после списания, машину отправили в музейные фонды Мосгортранса — муниципального оператора наземных автобусных перевозок. После автобус оказался в распоряжении вновь созданного Музея транспорта Москвы.
В столице этот конкретный экземпляр оказался в начале девяностых годов прошлого века, причем подержанным. Поначалу его использовали как обычную развозку, позднее, после списания, машину отправили в музейные фонды Мосгортранса — муниципального оператора наземных автобусных перевозок. После автобус оказался в распоряжении вновь созданного Музея транспорта Москвы.
Икарусы-55 в СССР активно использовались на междугородных линиях — вплоть до начала 1980-х годов, с начала 70-х их заменяли на машины следующего поколения, то есть Икарусы 200-й серии.
55-е прослыли очень надежными, могли без капремонта проезжать более миллиона километров.
Автобус восстанавливали по оригинальным чертежам в соответствии с заводской спецификацией.
55-е прослыли очень надежными, могли без капремонта проезжать более миллиона километров.
Автобус восстанавливали по оригинальным чертежам в соответствии с заводской спецификацией.
«Важная задача реставрационных работ заключалась в возвращении автобусу аутентичного вида. Недостающие детали изготавливались по сохранившимся чертежам, а окраска производилась в соответствии с архивными фотографиями и схемами, что позволило определить и восстановить оригинальный зеленый цвет автобуса. Поврежденные детали кузова и салона экспоната были заменены на аутентичные. По сохранившимся оригинальным образцам восстановили плафоны светильников», — рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
Сам музейный экспонат когда-то служил общественным транспортом на дорогах ГДР. О прошлой работе автобуса напоминают таблички в салоне на немецком языке.
В движение машину приводит 8,3-литровый турбодизель Csepel D-614 мощностью 145 л.с. Он агрегатирован с 5-ступенчатой механической синхронизированной коробкой передач.
Ikarus 55 войдет в постоянную экспозицию создаваемого сейчас Музея транспорта, который возводят на базе гаража Мельникова на Новорязанской улице, 27. Гараж Мельникова — историческое здание постройки 1929 года, памятник советского авангарда. Новый музей откроет свои двери для посетителей в 2024 году.
Реставрация «Икарус-55»
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