Кропотливая работа: в Москве отреставрировали автобус «Икарус-55»

Икарусы-55 в СССР активно использовались на междугородных линиях — вплоть до начала 1980-х годов, с начала 70-х их заменяли на машины следующего поколения, то есть Икарусы 200-й серии.



55-е прослыли очень надежными, могли без капремонта проезжать более миллиона километров.



Автобус восстанавливали по оригинальным чертежам в соответствии с заводской спецификацией.