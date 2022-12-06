Chevrolet Bel Air Nomad 1955 года выпуска, когда-то принадлежавший Брюсу Уиллису, готов отправится к новому владельцу

Автомобиль не в оригинальном состоянии, его капитально доработали! Под капотом 5,4-литровый V8, установлен современный кондиционер, аудиосистема, передние дисковые тормоза, двухконтурная тормозная система, дополнительные датчики и масса прочих деталей, позволяющих комфортно эксплуатировать автомобиль в современных условиях. При этом, все сделано с уважением к оригиналу, хотя динамики в дверях можно было-бы и по другому оформить... В целом, автомобиль отличный. Стильный, красивый, да еще и универсальный ;)