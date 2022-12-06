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Chevrolet Bel Air Nomad 1955 года выпуска, когда-то принадлежавший Брюсу Уиллису, готов отправится к новому владельцу

Chevrolet Bel Air Nomad 1955 года выпуска, когда-то принадлежавший Брюсу Уиллису, готов отправится к новому владельцу

Автор:
06 декабря 2022 08:35
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Chevrolet Bel Air   Chevrolet Nomad   Брюс Уиллис   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   
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Когда вы думаете об автомобилях, принадлежащих знаменитостям, первое, что приходит на ум, это, вероятно, суперкары или роскошные автомобили высокого класса. Тем не менее, Брюс Уиллис развенчивает этот миф, он владел этим Chevrolet Bel Air Nomad 1955 года выпуска.
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Метки: Chevrolet   Chevrolet Bel Air   Chevrolet Nomad   Брюс Уиллис   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   
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1  комментарий
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Angelpro 2 часа назад
Красотка...
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