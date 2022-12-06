Chevrolet Bel Air Nomad 1955 года выпуска, когда-то принадлежавший Брюсу Уиллису, готов отправится к новому владельцу

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Когда вы думаете об автомобилях, принадлежащих знаменитостям, первое, что приходит на ум, это, вероятно, суперкары или роскошные автомобили высокого класса. Тем не менее, Брюс Уиллис развенчивает этот миф, он владел этим Chevrolet Bel Air Nomad 1955 года выпуска.
Chevrolet Nomad впервые появился в виде концепт-кара в 1954 году в рамках фантазий дизайнеров General Motors Motorama «Dream Cars». По сути, это был Chevrolet Corvette первого поколения в кузове двухдверный универсал. Теплый прием публики заставил General Motors запустить Nomad (в переводе - кочевник) в производство, хоть и в рамках более скромной линейки Chevrolet Bel Air.
Производство Nomad стартовало в 1955 году и в оригинальном виде универсал существовал до 1957 года. Далее добавилась пара дверей и главное спортивное очарование автомобиль утратил, превратившись в банальный "сарай".
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В 1955 году в модельной гамме Chevrolet дороже Nomad был только Corvette - ставший впоследствии главным спорткаром Америки. Универсал в базе оснащался двигателем V8 объемом 3,4 литра мощностью 180 лошадиных сил, позже появился 280-сильный инжекторный агрегат. В 1956 году Ford предпринял попытку составить конкуренцию популярному Nomad, но модель Parklane получилась гораздо менее привлекательно и через год ее сняли с производства - спорт-универсал Chevrolet был вне конкуренции.
Как упоминается в заголовке, этот Chevrolet Nomad ранее принадлежал звезде американского кинематографа Брюсу Уиллису. Брутальные образы, созданные "Крепким орешком" заняли в сердцах отечественных зрителей особое место. Про типичного персонажа Уиллиса даже придумали анекдот: "Почему Брюс Уиллис не снимался в "Титанике"? Он бы всех спас!".
Автомобиль не в оригинальном состоянии, его капитально доработали! Под капотом 5,4-литровый V8, установлен современный кондиционер, аудиосистема, передние дисковые тормоза, двухконтурная тормозная система, дополнительные датчики и масса прочих деталей, позволяющих комфортно эксплуатировать автомобиль в современных условиях. При этом, все сделано с уважением к оригиналу, хотя динамики в дверях можно было-бы и по другому оформить... В целом, автомобиль отличный. Стильный, красивый, да еще и универсальный ;)
А что касательно самого Брюса Уиллиса, то "Крепкий орешек", к сожалению, уже совсем не крепкий. У актера большие проблемы со здоровьем: деменция, нарушение речи, потеря памяти. Весной 2022 года старина Брюс завершил карьеру, хотя последние годы снимался только в откровенном хламе, приглашать его в серьезные проекты давно стало рискованно. И это печально...
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