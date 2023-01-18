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Мотоколяска СМЗ С-3Д, или сельский внедорожник «Шустрик», ставший «инвалидкой

Мотоколяска СМЗ С-3Д, или сельский внедорожник «Шустрик», ставший «инвалидкой

Автор:
18 января 2023 08:39
Сообщество : Автомир
Метки: СМЗ С-3Д   авто   автомир   автомобили   инвалидка   олдтаймер   ретро авто   
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Одна из самых смелых поделок советского автопрома – мотоколяска СМЗ С-3Д. Экстерьер модели вырос из первоначально перспективного внедорожника «Шустрик».

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Метки: СМЗ С-3Д   авто   автомир   автомобили   инвалидка   олдтаймер   ретро авто   
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8  комментариев
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1k
Мудрый 3 часа назад
Многие скажут что это "пережиток прошлого" но её выдавали БЕСПЛАТНО !!!
И сейчас я думаю инвалиды не отказались бы от такого с небольшими модернизациями.
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6k
pilgrimnl Час назад
предшественник
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1k
Андрей Филиппов Час назад
Так это что получается, на Планету есть двигатель со стартером!?
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12k
Kostick 2 часа назад
запор после оного ужаса, был практически бентли) жил по соседству дед-инвалид, ног не было. так он больше ковырялся с этой шушлайкой, нежели ездил куда.
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1k
Lexx 2 часа назад
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7k
Том Сойер 2 часа назад
Автор поста - сам ты нелепая поделка.... Копируешь пост из дзена - так нечего отсебятину вставлять.
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47k
Элек Мек 3 часа назад
Жил у нас во дворе фронтовик инвалид,у небо сначала такая машина была,потом он пересел на ушастый Запорожец.
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