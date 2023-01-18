Мотоколяска СМЗ С-3Д, или сельский внедорожник «Шустрик», ставший «инвалидкой

Крохотные простенькие машины с мотоциклетным мотором, так называемые «инвалидки», частенько встречались у нас в городах, в 70-х и 80-х годах, а затем ушли в историю. Мало кто знает, что эта неказистая машина изначально задумывалась как транспорт для села, и даже имела своё название – «Шустрик».



Кузов С-3Д разрабатывался в начале шестидесятых и был нетипично угловатым для того времени. В моде были плавные линии. Но простые штампованные детали легче было ремонтировать.



Для села ведь чем проще, тем было лучше. Кузов «Шустрика» проектировал Эрик Сабо, создатель облика кабины ЗИЛ-130 и микроавтобуса «Юность».