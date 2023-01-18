Мотоколяска СМЗ С-3Д, или сельский внедорожник «Шустрик», ставший «инвалидкой

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Одна из самых смелых поделок советского автопрома – мотоколяска СМЗ С-3Д. Экстерьер модели вырос из первоначально перспективного внедорожника «Шустрик».
Крохотные простенькие машины с мотоциклетным мотором, так называемые «инвалидки», частенько встречались у нас в городах, в 70-х и 80-х годах, а затем ушли в историю. Мало кто знает, что эта неказистая машина изначально задумывалась как транспорт для села, и даже имела своё название – «Шустрик».
Кузов С-3Д разрабатывался в начале шестидесятых и был нетипично угловатым для того времени. В моде были плавные линии. Но простые штампованные детали легче было ремонтировать.
Для села ведь чем проще, тем было лучше. Кузов «Шустрика» проектировал Эрик Сабо, создатель облика кабины ЗИЛ-130 и микроавтобуса «Юность».
Кузов С-3Д разрабатывался в начале шестидесятых и был нетипично угловатым для того времени. В моде были плавные линии. Но простые штампованные детали легче было ремонтировать.
Для села ведь чем проще, тем было лучше. Кузов «Шустрика» проектировал Эрик Сабо, создатель облика кабины ЗИЛ-130 и микроавтобуса «Юность».
«Шустрик» (1964), вездеход, первый прототип С-3Д
Мотор был в задней части. Изначально планировали ставить силовой агрегат от ЗАЗ-965…
Но впоследствии «инвалидка» получила мотоциклетный мотор от Иж Планета-3, мощностью 14 л.с. Для запуска установили электростартер, и генератор для бортовой электросети.
Бензобак над двигателем, мотор двухтактный. КПП мотоциклетного типа с четырьмя скоростями. Для движения назад предусмотрен реверс-редуктор.
Бензобак над двигателем, мотор двухтактный. КПП мотоциклетного типа с четырьмя скоростями. Для движения назад предусмотрен реверс-редуктор.
В салоне всё очень просто. Минимум приборов, сдвижные стёкла на окнах, на случай зимней эксплуатации – бензиновая «печка» от «Запорожца».
Управление мотоколяской ручное. Рулевой механизм реечный, руль крутится очень легко. Подвеска всех колёс независимая, спереди – торсионная.
Управление мотоколяской ручное. Рулевой механизм реечный, руль крутится очень легко. Подвеска всех колёс независимая, спереди – торсионная.
Выпускались «инвалидки» на Серпуховском заводе с 1970 года по середину девяностых. В свободной продаже их не было, машины распределялись органами соцзащиты среди нуждавшихся в них людей с ограниченными физическими возможностями.
По истечении пяти лет эксплуатации мотоколяску можно было заменить на новую. Но в реальности это было не так просто. В девяностых устаревшие «инвалидки» списывались, и встречались на вторичном рынке.
Благодаря копеечной цене они часто становились основой для разных самодельных багги и подобных подростковых поделок, но встречались и неординарные переделки, по типу вот такой.
Благодаря копеечной цене они часто становились основой для разных самодельных багги и подобных подростковых поделок, но встречались и неординарные переделки, по типу вот такой.
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И сейчас я думаю инвалиды не отказались бы от такого с небольшими модернизациями.