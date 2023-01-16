В последний путь с ветерком: катафалк BMW M5 из Афин

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В мире много необычных катафалков, но не многие из них обладают такой мощностью, чтобы сравниться с изображенной на фото моделью на базе BMW M5.
Люди покупают BMW именно как BMW, т. е. желают иметь харизматичную машину с выдающимися ездовыми характеристиками, чтобы получать удовольствие от процесса вождения и самого факта обладания именитой машиной. Перевозка умерших и увесистых мешков вряд ли вписывается в подобный сценарий.
На дорогах Афин, был замечен экс-седан BMW M5 Touring поколения E60, из которого сделали… катафалк. Объёмы работ в данном случае оказались даже масштабнее, поскольку пришлось удлинять сам кузов, интенсивно перекраивать крышу, боковины со стойками и менять остекление с багажной дверью ради эстетики и удобной погрузки гроба. Увеличившаяся при этом масса и ухудшившаяся аэродинамика вряд ли позволят достичь прежних 100 км/ч за 4.4 секунды с заводским 500-сильным атмосферником V10. Но ведь на кладбище никогда не стоит торопиться, как считаете?
Стоит заметить, что для катафалков скорость езды имеет самое последнее значение, гораздо больше ценится плавность хода и способность двигаться максимально долго на низкой передаче, буквально ползти в пешем режиме. Не исключено, что переделка баварского рысака в экипаж для путешествия усопших в последний путь случилась вынужденно: BMW угодил в тяжёлое ДТП, после чего обрёл шанс на вторую жизнь. Людям бы так.
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