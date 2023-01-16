В последний путь с ветерком: катафалк BMW M5 из Афин

На дорогах Афин, был замечен экс-седан BMW M5 Touring поколения E60, из которого сделали… катафалк. Объёмы работ в данном случае оказались даже масштабнее, поскольку пришлось удлинять сам кузов, интенсивно перекраивать крышу, боковины со стойками и менять остекление с багажной дверью ради эстетики и удобной погрузки гроба. Увеличившаяся при этом масса и ухудшившаяся аэродинамика вряд ли позволят достичь прежних 100 км/ч за 4.4 секунды с заводским 500-сильным атмосферником V10. Но ведь на кладбище никогда не стоит торопиться, как считаете?