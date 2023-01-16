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В последний путь с ветерком: катафалк BMW M5 из Афин

В последний путь с ветерком: катафалк BMW M5 из Афин

Автор:
16 января 2023 11:07
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   BMW M5   авто   автомир   автомобили   катафалк   самоделка   
342
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В мире много необычных катафалков, но не многие из них обладают такой мощностью, чтобы сравниться с изображенной на фото моделью на базе BMW M5.

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Метки: BMW   BMW M5   авто   автомир   автомобили   катафалк   самоделка   
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1  комментарий
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933
Шурман 5 часов назад
Да их как грязи , делают их из разных машин . Вот такую встретил летом у нас на районе . Номер тоже веселый , человек еще и с юмором .
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