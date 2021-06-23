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BMW M5 1991 года выпуска с пробегом 400 000 километров

BMW M5 1991 года выпуска с пробегом 400 000 километров (14 фото)

Автор:
23 июня 2021 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   bmw m5   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
179
14
Покупая автомобиль на вторичном рынке, всегда сталкиваешься с дилеммой: что лучше один владелец и большой пробег, или много владельцев и маленький пробег (будем считать, что перекупы у нас честные и одометр не скручивают...)?
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Метки: bmw   bmw m5   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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5  комментариев
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4k
livaneth 2 часа назад
Если хозяев много а пробег маленький, значит в машине косяк. Фатальный и не устранимый. И не обнаружимый в ходе проверки перед покупкой. Купишь, начнешь ездить, поймешь как лохонулся, поставишь в гараж и будешь искать следующего лоха.
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☭Cheкаво☭ 55 минут назад
Лучше так: 1 раз до луны...и разок вокруг плахи Земля)
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3k
Equilibrium 2 часа назад
У каждого любителя БМВ должно быть 2 машины, что бы можно было передвигаться пока БМВ стоит на ремонте.
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