BMW M5 1991 года выпуска с пробегом 400 000 километров

Темная сторона M5, конечно, пробег. 24-клапанная рядная шестерка мощностью 310 л.с. "провезла" автомобиль вокруг земли 10 раз. Есть мнение, что пробег не так важен при регулярном обслуживании, но это не так! Как ни крути, даже немецкие детали изнашиваются. Новый владелец, купивший автомобиль за 20 250 долларов (полтора миллиона рублей), явно столкнется с крупными затратами в ближайшее время. Гаражной королевой М5 не стала в 1991 году, так и не станет в 2021-м, автомобиль будет дальше наматывать мили на кардан и требовать всё больше внимания...