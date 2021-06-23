BMW M5 1991 года выпуска с пробегом 400 000 километров

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Покупая автомобиль на вторичном рынке, всегда сталкиваешься с дилеммой: что лучше один владелец и большой пробег, или много владельцев и маленький пробег (будем считать, что перекупы у нас честные и одометр не скручивают...)?
Конечно, всем бы хотелось найти автомобиль от одного владельца, который выезжал из гаража с кондиционером только в сухую погоду, не загонял стрелку тахометра в красную зону, не возил в салоне домашних животных и даже не матерился за рулем.
В случае с технически сложными и дорогими транспортными средствами частенько так и бывает, в западных странах постоянно в продаже можно найти спорткары с минимальным пробегом - на них не ездят, или владеют и гордятся этим! Но с BMW M5 1991 года выпуска, недавно проданном на аукционе Bring-A-Trailer в Калифорнии, случилась другая история. Первый и единственный владелец проехал на M5 практически 400 000 километров!
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В автомобиле масса плюсов. Не смотря на возраст и пробег, M5 пребывает в первозданном виде, как его и задумали баварские инженеры. Здесь нет заниженной подвески, никаких чужеродных кузовных элементов, из двигателя не выжимали дополнительную мощность, колесные диски оригинальные, даже набор инструментов с тыльной стороны крышки багажника, который обычно наполовину пуст, полностью комплекный!
Владелец M5, видимо, был очень дотошным человеком и документировал все работы по ремонту и обслуживанию, записывал информацию по каждой заправке топлива. Из папки, толщиной больше телефонного справочника 1980-х годов, можно почерпнуть и интересную информацию, например в 1991 году 18,5 галлонов бензина стоили 25 долларов - 84 литра за 1800 рублей! И это в дорогой Калифорнии.
Темная сторона M5, конечно, пробег. 24-клапанная рядная шестерка мощностью 310 л.с. "провезла" автомобиль вокруг земли 10 раз. Есть мнение, что пробег не так важен при регулярном обслуживании, но это не так! Как ни крути, даже немецкие детали изнашиваются. Новый владелец, купивший автомобиль за 20 250 долларов (полтора миллиона рублей), явно столкнется с крупными затратами в ближайшее время. Гаражной королевой М5 не стала в 1991 году, так и не станет в 2021-м, автомобиль будет дальше наматывать мили на кардан и требовать всё больше внимания...
По кузову есть определенные косяки, поскольку автомобиль никогда не подвергался кузовному ремонту, но салон на вид очень хорош и если к M5 приложить руки, она засверкает как и 30 лет назад.
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