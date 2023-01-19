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Классический розовый Cadillac, конфискованный у печально известного интернет-предпринимателя, выставлен на аукцион

Классический розовый Cadillac, конфискованный у печально известного интернет-предпринимателя, выставлен на аукцион

Автор:
19 января 2023 09:44
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   Cadillac Eldorado   Eldorado   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Розовый Cadillac Eldorado 1959 года выпуска, ранее принадлежавший Киму Доткому, выставлен на продажу в Новой Зеландии.
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Метки: Cadillac   Cadillac Eldorado   Eldorado   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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