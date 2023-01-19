Классический розовый Cadillac, конфискованный у печально известного интернет-предпринимателя, выставлен на аукцион

Хромированные элементы декора также выглядят достойно. Что касается салона, то он отделан белоснежной кожей и опять же выглядит почти новым. Плюс продавец делает акцент на том, что некоторое время назад у машины были пересобраны двигатель и коробка передач, так что технических неисправностей у нее быть не должно.