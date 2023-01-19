Классический розовый Cadillac, конфискованный у печально известного интернет-предпринимателя, выставлен на аукцион

255
18
Розовый Cadillac Eldorado 1959 года выпуска, ранее принадлежавший Киму Доткому, выставлен на продажу в Новой Зеландии.
В Новой Зеландии на продажу выставили Cadillac Eldorado 1959 года. Достаточно длительное время эта машина находилась в распоряжении коллекционера из Калифорнии, но затем ее приобрел предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком (Kim Dotcom).
Автомобиль был доставлен в новозеландскую резиденцию последнего. На новом месте он никогда не ставился на учет и даже не ездил по местным дорогам.
×
×
Недавно власти США предъявили Доткому ряд обвинений. По их запросу, новозеландские власти провели обыск в резиденции бизнесмена и изъяли часть его собственности, в том числе и упомянутый Кадиллак.
Теперь же классический автомобиль выставили на продажу. Из объявления следует, что машина находится в хорошем для своего возраста состоянии. В частности, на ее розовом кузове отсутствуют следы ржавчины и сколы от камней.
Хромированные элементы декора также выглядят достойно. Что касается салона, то он отделан белоснежной кожей и опять же выглядит почти новым. Плюс продавец делает акцент на том, что некоторое время назад у машины были пересобраны двигатель и коробка передач, так что технических неисправностей у нее быть не должно.
Заметим, что классический Эльдорадо продают на онлайн-торгах портала «Trade Me». Перед началом аукциона один из новозеландских экспертов оценил авто в 180 000 местных долларов (7,9 млн рублей по нынешнему курсу). Пока же за него предлагают 120 710 новозеландских долларов (5,3 млн руб).
Источник:
Ссылки по теме:
- Cadillac Eldorado Brougham: стоил неприлично много, а взгляды притягивал как магнит
- Cadillac Series 370B V12 1932 — Бизнес-класс эпохи Великой депрессии
- Редкая находка с дизельным двигателем: Cadillac Seville 1980 года выпуска
- «Миланское Купе» — Редкий укороченный Cadillac Seville 1979 года выпуска
- Взгляд назад: Cadillac Sixty Special Sedan 1940 года
Новости партнёров
реклама