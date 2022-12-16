В одной из машин на заднем сидении в специальном кресле находился годовалый малыш. Он получил страшные увечья: в суде отметили, что лицо ребенка «неизгладимо обезображено».



Вину в ДТП водитель признал, пострадавшей семье он оплатил моральный вред в сумме 700 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к 2 годам колонии с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев.



Подсудимый реального срока не ожидал и подал апелляцию. Он просил учесть выплату пострадавшим, раскаяние и свой пенсионный возраст.