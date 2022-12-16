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Авария дня. В Ярославле осудили пьяного водителя, устроившего серьёзное ДТП

Авария дня. В Ярославле осудили пьяного водителя, устроившего серьёзное ДТП

Автор:
16 декабря 2022 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   приговор   пьяный за рулем   
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В Ярославле вынесли приговор водителю, который устроил «пьяное» ДТП 3 января 2022 года. Мужчина сел пьяным за руль своего «Мицубиси Аутлендер» и стал виновником ДТП еще с тремя автомобиле. В аварии серьёзно пострадал годовалый малыш.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   приговор   пьяный за рулем   
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13  комментариев
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9k
Ф Ив 3 часа назад
Во дает - на реальный срок он не рассчитывал! Лицо человеку изуродовал и считает, что стоит заплатить и покаяться и всё, можно гулять дальше.
Пока мы не приравняем пьяное ДТП к предумышленному причинению вреда здоровью или убийству - мы эту проблему не решим.
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17k
Роберт Шекли 6 минут назад
За любое ДТП с пьяным водителем надо давать минимум 5 лет с лишением прав на 10 лет после освобождения, т.к. это потенциальный убийца
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21k
BiZ 10 минут назад
пенсионный? тогда вообще на висилицу
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1k
Angelpro Час назад
Еще один старый гондон.
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Алексей 2 часа назад
700 тысяч за изуродованное на всю жизнь лицо? Алкаш ссаный! Наследство своё всё перепиши на ребёнка, может тогда искупишь свою вину.
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8k
Tamdima 2 часа назад
Вот мразь! Он хотел отделаться откупом в 700.000!!!
2 года это мало!!
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14k
dimitr 2 часа назад
Мало дали.
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12k
Kostick 3 часа назад
синие твари за рулём - просто за факт, должны отправляться минимум лет на 8, наглухо, без возможности удо. в нашу пивнушку приезжал упырь, накидывался пивком, и садился за руль. я его раза два точно просил не делать так. по итогу депсам его сдал, и не чувствую никаких угрызений совести. ах да, его разумеется лишили. звонил на 112, предоставил свои данные и попросил решить вопрос) прилетели архангелы минуты за 4.
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