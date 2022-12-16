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В Ярославле вынесли приговор водителю, который устроил «пьяное» ДТП 3 января 2022 года. Мужчина сел пьяным за руль своего «Мицубиси Аутлендер» и стал виновником ДТП еще с тремя автомобиле. В аварии серьёзно пострадал годовалый малыш.
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В одной из машин на заднем сидении в специальном кресле находился годовалый малыш. Он получил страшные увечья: в суде отметили, что лицо ребенка «неизгладимо обезображено».
Вину в ДТП водитель признал, пострадавшей семье он оплатил моральный вред в сумме 700 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к 2 годам колонии с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев.
Подсудимый реального срока не ожидал и подал апелляцию. Он просил учесть выплату пострадавшим, раскаяние и свой пенсионный возраст.
Вину в ДТП водитель признал, пострадавшей семье он оплатил моральный вред в сумме 700 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к 2 годам колонии с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев.
Подсудимый реального срока не ожидал и подал апелляцию. Он просил учесть выплату пострадавшим, раскаяние и свой пенсионный возраст.
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Пока мы не приравняем пьяное ДТП к предумышленному причинению вреда здоровью или убийству - мы эту проблему не решим.
2 года это мало!!