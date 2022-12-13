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В Омске пьяный водитель неудачно попытался удрать от полицейских по детской площадке

В Омске пьяный водитель неудачно попытался удрать от полицейских по детской площадке

Автор:
13 декабря 2022 10:21
Сообщество : Автомир
Метки: Погоня   авто   видео   гибдд   дтп   задержание   пьяный за рулем   
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Во дворе многоквартирного дома по улице Масленникова водитель за рулем красного Chevrolet Aveo смял при резком развороте задним ходом заборчик, чуть не сбил бегущего к нему полицейского.

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Метки: Погоня   авто   видео   гибдд   дтп   задержание   пьяный за рулем   
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6  комментариев
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1k
Tu9R 2 часа назад
Очередной человек попытался удрать из Омска. Не вышло ))))
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41k
Игорь 3 минуты назад
И машина есть, и пью иногда, но ниразу не возникало желания выпившим сесть за руль и куда-то ехать.

Может любителям пьяных покатушек права совсем не давать? Это хоть какую-то часть остановит.
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6k
Roman Полчаса назад
Лихач, это когда на коня заскакивает без помощи рук.
А когда в говно пьяный - это в говно пьяный.
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