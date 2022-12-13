В Омске пьяный водитель неудачно попытался удрать от полицейских по детской площадке

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Во дворе многоквартирного дома по улице Масленникова водитель за рулем красного Chevrolet Aveo смял при резком развороте задним ходом заборчик, чуть не сбил бегущего к нему полицейского.
«Хорошо, детей на площадке в воскресенье не было»
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Водитель задержан, в отделе полиции возбудили на лихача уголовное дело.
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Метки: Погоня авто видео гибдд дтп задержание пьяный за рулем
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Может любителям пьяных покатушек права совсем не давать? Это хоть какую-то часть остановит.
А когда в говно пьяный - это в говно пьяный.