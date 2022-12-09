Герои среди нас: в Барнауле девушка спасла ребёнка на пешеходном переходе

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А вот это уже реальный случай, произошедший на пешеходном переходе в Барнауле, а не постановка, как с белорусом. Девушка ловко уберегла пацана от серьёзных травм.
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Перед выходом на проезжую часть пешеход должен убедиться в отсутствии приближающегося транспортного средства. В противном случае пешеход вправе выходить на проезжую часть только после того, как убедится, что водитель его видит и снижает скорость, или что расстояние до транспортного средства и скорость последнего позволяют совершить переход не переходя на бег, равно как и не заставляют водителя экстренно тормозить во избежание наезда.