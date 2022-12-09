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Герои среди нас: в Барнауле девушка спасла ребёнка на пешеходном переходе

Герои среди нас: в Барнауле девушка спасла ребёнка на пешеходном переходе

Автор:
09 декабря 2022 13:57
Сообщество : Автомир
Метки: #Видео   #авто   Герой   аварии   дтп   лихач   пешеходный переход   спасение   
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А вот это уже реальный случай, произошедший на пешеходном переходе в Барнауле, а не постановка, как с белорусом. Девушка ловко уберегла пацана от серьёзных травм.

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Метки: #Видео   #авто   Герой   аварии   дтп   лихач   пешеходный переход   спасение   
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12  комментариев
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1k
Антон Час назад
Молодчина девушка!!!!!
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32k
russger 10 минут назад
Водилу автобуса надо бы найти и уволить к х.уям
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29k
Ashabad 23 минуты назад
Наши женщины - это лучшее, что у нас есть. Ради них стоит жить. Они возвращают нам ускользающий смысл жизни!
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209k
Игорь Полчаса назад
МОЛОДЕЦ!!!! А какая у реакция неё! Успела перехватить.
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2k
Pioner76 40 минут назад
Автобус водителя тоже хорош. Перед переходом так гнать. А девушка молодец. Героиня.
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49k
Сергей 43 минуты назад
прям герой... под этим автобусом кого угодо разметало бы... умничка...конечно хочется ее найти. обнять, затискать и расцеловать)
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72k
Viktor 51 минуту назад
Бля, кто таким дебилам права даёт!? Да ещё людей возить! Ну ты же видишь освещенный пешеходный переход, видишь нормальные люди остановились, нет - надо притопить, авось проскочу.

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2k
Владимир Час назад
Ангел-хранитель.
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−2
Наталия Кузнецова Час назад
Здорово парень бегает по пешеходному переходу! никто не отменял правила п.17.2 ПДД а именно:
Перед выходом на проезжую часть пешеход должен убедиться в отсутствии приближающегося транспортного средства. В противном случае пешеход вправе выходить на проезжую часть только после того, как убедится, что водитель его видит и снижает скорость, или что расстояние до транспортного средства и скорость последнего позволяют совершить переход не переходя на бег, равно как и не заставляют водителя экстренно тормозить во избежание наезда.
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35k
Опаньки Час назад
этот один фиг нихрена не понял и побежал дальше
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Лан не урчи

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