Один шаг до трагедии: металлические листы сбили с ног пожилую женщину и ребёнка

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В Южно-Сахалинске водитель манипулятора не закрепил должным образом металлические листы. Из-за торможения у пешеходного перехода, листы сорвались и упали на стоявший впереди автомобиль, а затем полетели в пешеходов.
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