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Один шаг до трагедии: металлические листы сбили с ног пожилую женщину и ребёнка

Один шаг до трагедии: металлические листы сбили с ног пожилую женщину и ребёнка

Автор:
02 декабря 2022 11:26
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   груз   дтп   пешеходный переход   повезло   
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В Южно-Сахалинске водитель манипулятора не закрепил должным образом металлические листы. Из-за торможения у пешеходного перехода, листы сорвались и упали на стоявший впереди автомобиль, а затем полетели в пешеходов.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   груз   дтп   пешеходный переход   повезло   
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8  комментариев
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
А могли бы и располовинить.
Слава Богу обошлось
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76
MAX 9 минут назад
Не интересно смотреть. Вот если бы те самые листы всем бошк. Посрубали... Было бы куда круче.
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10k
GRuslan 24 минуты назад
Слава богу без жертв и травм, но навеяло....это не плохая идея для следующего "пункта назначения".
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10k
Алексей 2 часа назад
Металл зимой егозит не шуточно,стрэпы рвет на раз
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
Ногу могло и отрезать, а так да, повезло.
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
А подростки молодцы, с обеих сторон пошли помогать женщине подняться. Пока неуверенно, но не вытащили телефоны, не стали снимать или просто наблюдать со стороны, а двинулись на помощь. Конечно, взрослые опередили, но порыв души у мальчишек был!
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50k
dima423 2 часа назад
ну норм мягенько упали))
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Инерция? Не, моя химия не знай.
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