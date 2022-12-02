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Герои среди нас: в белорусской глубинке мужчина спас ребёнка на пешеходном переходе

Герои среди нас: в белорусской глубинке мужчина спас ребёнка на пешеходном переходе

Автор:
02 декабря 2022 08:35
Сообщество : Автомир
Метки: Герой   аварии   авто   видео   дтп   лихач   пешеходный переход   спасение   
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В Беларуси лихач чуть не сбил маленького мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Ребёнка спас неравнодушный очевидец, он схватил мальчика на руки и уберёг от мчащегося на высокой скорости автомобиля.

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Метки: Герой   аварии   авто   видео   дтп   лихач   пешеходный переход   спасение   
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3  комментария
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Frank Borman Полчаса назад
Беларусиянец молодец. Беларуський Батька должен наградить его медалью.
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Лан не урчи

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