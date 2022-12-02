Герои среди нас: в белорусской глубинке мужчина спас ребёнка на пешеходном переходе

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В Беларуси лихач чуть не сбил маленького мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Ребёнка спас неравнодушный очевидец, он схватил мальчика на руки и уберёг от мчащегося на высокой скорости автомобиля.
С одной стороны дороги на пешеходный переход выходит мужчина в оранжевой одежде, а с другой – ребёнок. В какой-то момент мужчина замечает автомобиль...
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Сотрудникам Госавтоинспекции удалось найти героя из нашумевшего ролика. Выяснилось, что видео оказалось постановочным.
Мужчина пояснил, что решил создать профилактический видеоролик с использованием компьютерной графики.
Мужчина пояснил, что решил создать профилактический видеоролик с использованием компьютерной графики.
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Нарушителя, едва не сбившего ребенка, и вовсе не было.
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