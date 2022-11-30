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NSU Prinz: самая крутая машина из всех астронавтов

NSU Prinz: самая крутая машина из всех астронавтов

Автор:
30 ноября 2022 08:44
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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Первые американские астронавты ездили на «Корветтах», но один из них выбрал другую машину, чтобы быть замеченным. Этим астронавтом был Джон Гленн.

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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1  комментарий
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Павел 45 минут назад
У меня дед ветеран ВОВ, всю жизнь проездил на таком, правда ЗАЗ а не принц. Но не потому что ему Шевроле не нравился.
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