NSU Prinz: самая крутая машина из всех астронавтов

В интервью СМИ Глен говорит, что это его не смущало и в день он мог проехать до 300 км. На тесноту он тоже не жаловался, так как привык к такой компоновке в космических кораблях, а на вопрос, почему он выбрал «Принц», сказал, что ему так нравится уникальность, а не все эти Корветы. Астронавт владел NSU до начала 70-х, после чего продал его.