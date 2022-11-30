NSU Prinz: самая крутая машина из всех астронавтов

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Первые американские астронавты ездили на «Корветтах», но один из них выбрал другую машину, чтобы быть замеченным. Этим астронавтом был Джон Гленн.
Американцы считали астронавтов своими величайшими героями в 50-х и 60-х годах. В другое время такой титул достался бы актеру, спортсмену или даже популярному политику, но во времена холодной войны, когда Соединенные Штаты и Советский Союз боролись за господство в космосе, вряд ли можно было найти более великих герое, таких как Нил Армстронг или Базз Олдрин.
Имя Джона Гленна, возможно, не так широко известно, несмотря на то, что он вошел в историю в 1962 году. А именно, он стал лишь пятым человеком в космосе, но первым американцем, совершившим облет планеты Земля. Такой подвиг принес ему большую известность, но в данный момент речь не о его заслугах. Больше всего интересует связанный с ним автомобильный мир.
А именно, годом ранее астронавт Алан Шепард получил за свой подвиг новый Chevrolet Corvette. Американцы фактически "украли" такую идею у Советов после того, как знаменитому Юрию Гагарину подарили французскую модель Matra Djet.
Шевроле понравилась такая идея, вручать свои авто великим людям. В конце 60-х годов были даже специальные версии Corvette в честь астронавтов. Но когда настала очередь Гленна, хотите, верьте, хотите нет, он выбрал NSU Prinz вместо американца.
Многие конечно слышали о NSU Motorenwerke благодаря её революционным моделям с роторными двигателями. В первую очередь это относится к Ro80, но NSU имел гораздо более богатую историю и был основан в 1873 году. К сожалению, упомянутый Ro80 оказался очень проблемным с механической стороны, так что в итоге привел компанию к банкротству. Хотя более поздние модели были более надежными, к тому времени Volkswagen уже купил NSU и объединил ее с Auto Union, чтобы создать современную Audi.
Модель Prinz выпускалась с 1958 по 1973 года. Она была доступна только в двухдверной версии и во многих деталях напоминала другой Chevrolet Corvair, отличаясь размерами.
Первое поколение приводилось в движение двухцилиндровым двигателем, позаимствованным у мотоцикла, который развивал всего 20 л.с. при объеме 583 куб.см. Хотя NSU в основном ориентировался на европейский рынок, ряд экземпляров попал в Северную Америку благодаря человеку по имени Макс Хоффман.
Гленн купил Prinz в Ванкувере в канадской провинции Британская Колумбия. К тому времени малыш получил прибавку в мощности до 30 л.с., чего хватало для разгона с 0 до 100 км/ч за 35,7 секунды и максимальной скорости 113 км/ч.
В интервью СМИ Глен говорит, что это его не смущало и в день он мог проехать до 300 км. На тесноту он тоже не жаловался, так как привык к такой компоновке в космических кораблях, а на вопрос, почему он выбрал «Принц», сказал, что ему так нравится уникальность, а не все эти Корветы. Астронавт владел NSU до начала 70-х, после чего продал его.
Много людей, которые не такие, как все и которые хотят быть разными. Джон Гленн был одним из них, и, по крайней мере, в течение короткого времени каждый американец, следивший за автомобильным миром, знал, что такое NSU Prinz. И все благодаря космонавту, который не захотел иметь Chevrolet Corvette.
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