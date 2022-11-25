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Столкновение опытного водителя из Екатеринбурга

Столкновение опытного водителя из Екатеринбурга

Автор:
25 ноября 2022 13:35
Сообщество : Аварии
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
752
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Владелец автомобиля с регистратором столкнулся с перестроившейся "четырнадцатой" под управлением молодого водителя. Хотя и к манере вождения автора видео имеется много вопросов.

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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11  комментариев
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8k
au3 2 часа назад
Опытный водятл ... С сильно заторможенной мозговой деятельностью. Затормозить мог элементарно.
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5k
Hugo_RnD Минуту назад
а опытный водитель-то где был в это время?!
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3k
Трям 9 минут назад
Долетался жиробас!
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28k
Aqueronte 14 минут назад
Тут к четырке претензий нет, в е нормально сделал, а вот рег редкостный елбан, гонщик недоделанный
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
Это классика жанра. Прокосячил, сам любит погонять, а ответственность нести не любит.
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51k
Олег Полчаса назад
как по мне (а у меня стаж 35 лет), то маневр ВАЗа читался издалека. А так как рег перестраиваться по скользкой дороге я не умею даже на сухой
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6k
Дмитрий Час назад
Виноват то всё равно будет "молодой". Но звание "водятел" со старого тоже снимать рано.
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100
gh0st 2 часа назад
что за тупость
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886
Максим Макашев 2 часа назад
Молодой "не убедился в безопасности манёвра", рег, ВИДЯ, ЧТО МАШИНА НАЧАЛА ПЕРЕСТРОЕНИЕ, не притормозил.
"... вот и встретились два одиночества..."
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14k
Алан★Z★ 2 часа назад
Тормоза придумали трусы? Ну значит опытный водятел будут ремонтировать обе машины
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Олег

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