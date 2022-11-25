Столкновение опытного водителя из Екатеринбурга

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Владелец автомобиля с регистратором столкнулся с перестроившейся "четырнадцатой" под управлением молодого водителя. Хотя и к манере вождения автора видео имеется много вопросов.
"Молодой водятел! Сильных повреждений не было, у меня бампер, крепление фары, на другой фаре треснул пластик и немного капот повредился, у него весь бампер обвалился. Все хорошо живы целы, составили европротокол и разъехались",— сообщает опытный водитель Дмитрий.
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