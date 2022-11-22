Крепость на колёсах: интересные факты о бронеавтомобиле «Зверь» президента США

Все они имеют схожую конструкцию и оснащаются тяжёлой бронёй: состоящими из пяти слоёв 127-миллиметровыми стёклами и дверями толщиной порядка 203 миллиметров. Чтобы вам было с чем сравнить, отметим, что стёкла и двери весят столько же, сколько дверь коммерческого авиалайнера. При изготовлении автомобиля используются титан и керамика, а также бомбоупорная пластина, целиком закрывающая днище.



В моторном отсеке прячется 5-литровый агрегат, работающий на дизельном топливе. И это вовсе не случайность: помимо долговечности, присущей двигателям такого типа, они считаются менее взрывоопасными. Кроме того, топливо для них можно найти практически в любом захолустье, в отличие от высококачественного неэтилированного бензина.