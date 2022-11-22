Крепость на колёсах: интересные факты о бронеавтомобиле «Зверь» президента США

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Быть лидером такой державы, как Соединенные Штаты, — серьезная работа. Все его действия станут центром внимания, способным повлиять не только на его народ, но и на весь мир. Из-за этого у президента может быть много неприятелей, которые могут поставить под угрозу его жизнь. Из-за этих соображений Джо Байдену нужен крепкий автомобиль.
На каком автомобиле передвигается нынешний президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден? Помню тот, что был у Барака Обамы, но он выглядел довольно старым…
Оказалось, что на смену прежнему «Кадиллаку» (пишу в кавычках, так как он построен на базе соплатформенных грузовиков Chevrolet Kodiak и GMC TopKick) несколько лет назад пришёл совершенно новый, и на нём уже успел поездить Дональд Трамп. Что нам о нём известно? Ищу ответ в статье издания HotCars.
Оказалось, что президент не может ездить по дорогам общего пользования на личном автомобиле. Это должно быть очень обидно, потому что он владеет классическим Корветом и любит водить. Мы расскажем вам всё, что нужно знать о транспортном средстве, на котором передвигается глава государства, когда на гостевой парковке слишком мало места для Борта номер один (одного из двух специально оборудованных самолётов Boeing 747-200B из президентского флота). Здесь не обошлось без инженеров компании GM.
Оказалось, что на смену прежнему «Кадиллаку» (пишу в кавычках, так как он построен на базе соплатформенных грузовиков Chevrolet Kodiak и GMC TopKick) несколько лет назад пришёл совершенно новый, и на нём уже успел поездить Дональд Трамп. Что нам о нём известно? Ищу ответ в статье издания HotCars.
Оказалось, что президент не может ездить по дорогам общего пользования на личном автомобиле. Это должно быть очень обидно, потому что он владеет классическим Корветом и любит водить. Мы расскажем вам всё, что нужно знать о транспортном средстве, на котором передвигается глава государства, когда на гостевой парковке слишком мало места для Борта номер один (одного из двух специально оборудованных самолётов Boeing 747-200B из президентского флота). Здесь не обошлось без инженеров компании GM.
В результате получилась самая безопасная машина в мире. Броневик по имени The Beast (англ. «Чудовище» или «Зверь») оказался в распоряжении секретной службы ещё в 2018 году, во времена правления Дональда Трампа. Автомобиль пришёл на смену модели, которая эксплуатировалась с 2009 года. И в действительности он не один: в охраняемом гараже для подстраховки находится три или более экземпляров новой модели, что позволяет использовать некоторые из них в качестве приманки. Обычно в кортеже можно заметить два одинаковых президентских лимузина.
Все они имеют схожую конструкцию и оснащаются тяжёлой бронёй: состоящими из пяти слоёв 127-миллиметровыми стёклами и дверями толщиной порядка 203 миллиметров. Чтобы вам было с чем сравнить, отметим, что стёкла и двери весят столько же, сколько дверь коммерческого авиалайнера. При изготовлении автомобиля используются титан и керамика, а также бомбоупорная пластина, целиком закрывающая днище.
В моторном отсеке прячется 5-литровый агрегат, работающий на дизельном топливе. И это вовсе не случайность: помимо долговечности, присущей двигателям такого типа, они считаются менее взрывоопасными. Кроме того, топливо для них можно найти практически в любом захолустье, в отличие от высококачественного неэтилированного бензина.
В моторном отсеке прячется 5-литровый агрегат, работающий на дизельном топливе. И это вовсе не случайность: помимо долговечности, присущей двигателям такого типа, они считаются менее взрывоопасными. Кроме того, топливо для них можно найти практически в любом захолустье, в отличие от высококачественного неэтилированного бензина.
Разумеется, автомобиль оснащён всевозможными средствами безопасности, такими как прибор ночного видения, система подачи кислорода и усиленные кевларом шины Run-Flat (с твёрдыми боковинами, чтобы можно было покинуть опасный участок даже с повреждёнными колёсами). Он напоминает машину Джеймса Бонда, потому что может стрелять канистрами со слезоточивым газом из переднего бампера (мне бы явно не помешала такая функция). По прошествии определённого срока лимузины списываются, разбираются и уничтожаются при содействии секретной службы. Похоже, что для этого требуется проделать очень серьёзную работу.
В президентском кортеже бывает от 24 до 45 различных транспортных средств, которые держатся рядом с Чудовищем во время поездок Первого лица: автомобили службы безопасности, медицинские работники (интересно, что среди врачей есть бригада по работе с опасными материалами и неотложная помощь), пресса, машины для расчистки и ведения маршрута. У всех есть строго определённые цели.
Колонну сопровождают сотрудники полиции. В команду также входят агенты секретной службы, отряд быстрого реагирования, специальная служба контроля и поддержки, а также группа электронного наблюдения. Плюс запасной лимузин для подстраховки и отвлечения внимания. Вишенка на торте: идущий в комплекте грузовой самолёт C-17 Globemaster ВВС США для транспортировки лимузина в любую точку земного шара.
У нового автомобиля мощная силовая установка (точных данных об отдаче я нигде не нашёл), но из-за чудовищного веса его никак нельзя назвать быстрым. На разгон с 0 до 60 миль/час (примерно 96 км/ч) ему требуется около 15 секунд. Внутри есть место для пяти человек. Президент всегда возит с собой запас крови подходящей ему группы на случай возникновения непредвиденной ситуации. Помимо прочего, в машине предусмотрены ёмкости для масла, которое должно помочь экипажу оторваться от погони.
Кстати, окна присутствуют здесь просто для галочки. Ни одно из стёкол не может опускаться, кроме того, которое расположено со стороны водителя, и то — всего лишь на 3 дюйма (примерно 7,5 сантиметров). И никто, кроме сотрудников секретной службы, не знает, как отворить двери Чудовища.
Учитывая всё вышеупомянутое, вы наверняка подумали, что лимузин президента стоит как чугунный мост. Но в действительности получается, что он гораздо дешевле, чем можно было предположить. Чудовище обходится бюджету в 1,5 миллиона долларов за штуку. Неизвестно, сколько подобных машин было заказано администрацией президента, но получается всё равно дешевле какого-нибудь Bugatti Chiron. К тому же, это не самый дорогой лимузин для главы государства — печально известный Lincoln Continental 1962 года выпуска, на котором перемещался Джон Фицджералд Кеннеди, стоил порядка 1,8 миллиона с учётом инфляции.
Вопреки ожиданиям, после громкого убийства, бывший автомобиль Кеннеди не списали. Его отмыли, переоборудовали и обновили. Лимузин получил бронированные двери и прочную пуленепробиваемую крышу, после чего вновь заступил на службу в администрациях Джонсона и Никсона. Сегодня его можно увидеть в музее Генри Форда в Детройте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Откровение от Иоанна, глава 17
Зверь, значит.
Сильно не увязываю, но что-то общее есть, особенно широко насаждаемые западными элитами лядство и гомосятство.