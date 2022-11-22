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Крепость на колёсах: интересные факты о бронеавтомобиле «Зверь» президента США

Крепость на колёсах: интересные факты о бронеавтомобиле «Зверь» президента США

Автор:
22 ноября 2022 09:23
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   The Beast   Джо Байден   авто   автомир   автомобили   бронеавтомобиль   самоделка   
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Быть лидером такой державы, как Соединенные Штаты, — серьезная работа. Все его действия станут центром внимания, способным повлиять не только на его народ, но и на весь мир. Из-за этого у президента может быть много неприятелей, которые могут поставить под угрозу его жизнь. Из-за этих соображений Джо Байдену нужен крепкий автомобиль.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Cadillac   The Beast   Джо Байден   авто   автомир   автомобили   бронеавтомобиль   самоделка   
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4  комментария
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8k
Александр Час назад
"Ангел перенес меня высотами Духа в пустыню, и я увидел женщину. Женщина сидела верхом на красном звере. У зверя семь голов и десять рогов. Он весь расписан кощунственными именами... На женщине пурпурные, ярко-красные одежды, золотые украшения, драгоценные камни, жемчуг. В руке у нее золотая чаша. Чаша полна до краев там все ее мерзости, непотребство и развращенность... Этот зверь, которого ты видишь, был, его нет, но скоро на свою погибель он выйдет из бездны... "
Откровение от Иоанна, глава 17

Зверь, значит.
Сильно не увязываю, но что-то общее есть, особенно широко насаждаемые западными элитами лядство и гомосятство.
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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12k
Александр 37 минут назад
Там ремень безопасности пассажира со встроенной капельницей, дефибрилятором и трубочкой с детским питанием.
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27k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
а багажник наверное забит таблетками
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