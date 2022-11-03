Самодельный мопед с рамой из дубовой коряги

Создатель самодельного деревянного мокика оценил своё творение в 1000 американских долларов, мотивируя это тем, что второй такой найти точно не получится. И в этом он абсолютно прав, а я даже больше скажу – его творение стоит рассматривать скорее неким симбиозом современного искусства и технической смекалки. Я даже уверен, что талантливый человек просто собрал на спор эту конструкцию из всего, что просто валялось во дворе, при помощи самого примитивного подручного инструмента, ведь вряд ли сам он собирался долго на этом ездить.