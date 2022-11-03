Самодельный мопед с рамой из дубовой коряги

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Самой странной частью этого самодельного транспортного средства является его рама – это в буквальном смысле кусок дерева, а именно дуба.
Сквозь массив дерева, простите – раму проходит труба, переходящая в самодельную вилку. Амортизаторы у вилки отсутствуют, но опорный подшипник сия конструкция имеет, поэтому «раму» прогрызёт нескоро. Переднее колесо, к слову, оборудовано тормозом велосипедного типа и это единственный тормозной механизм у данного мокика.
Задняя подвеска так же сделана из подручного металлолома, но в её конструкции имеется центральный амортизатор, а само колесо – адский набор любых подходящих для него деталей. Оно, кстати, еще и не подшипниках, так что не хухры-мухры.
Силовой агрегат V-50 в особом представлении не нуждается, потому что знаком каждому школьнику позднесоветской и постсоветской эпохи. Вся электрическая часть спрятана в дупло, то есть технологическую нишу рамы, так что небольшой дождь коммутатору и катушке не страшен, но сырая погода всей этой конструкции противопоказана в целом.
Создатель самодельного деревянного мокика оценил своё творение в 1000 американских долларов, мотивируя это тем, что второй такой найти точно не получится. И в этом он абсолютно прав, а я даже больше скажу – его творение стоит рассматривать скорее неким симбиозом современного искусства и технической смекалки. Я даже уверен, что талантливый человек просто собрал на спор эту конструкцию из всего, что просто валялось во дворе, при помощи самого примитивного подручного инструмента, ведь вряд ли сам он собирался долго на этом ездить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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