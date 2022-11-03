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Самодельный мопед с рамой из дубовой коряги

Самодельный мопед с рамой из дубовой коряги

Автор:
03 ноября 2022 08:40
Метки: Мокик   авто   автомир   автомобили   мопед   мотоцикл   самоделка   
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Самой странной частью этого самодельного транспортного средства является его рама – это в буквальном смысле кусок дерева, а именно дуба.

Источник:

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Метки: Мокик   авто   автомир   автомобили   мопед   мотоцикл   самоделка   
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insaider 47 минут назад
Эко.
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MUZSER Полчаса назад
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