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Mega Track — безумный французский гибрид спорткара и внедорожника

Mega Track — безумный французский гибрид спорткара и внедорожника (6 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 11:14
Сообщество : Автомир
Метки: #авто   mega track   suv   автомобили   внедорожники   прототипы   спорткар   суперкар   
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В чем проблема суперкаров? Они слишком непрактичные. Проехаться по грунтовой дороге после небольшого дождика, или перемахнуть через «лежачий полицейский» — для владельцев таких машин целая проблема. Так подумали в фирме Aixam и создали один из самых безумных автомобилей в истории — Aixam Mega Track. Невероятный гибрид спорткара и внедорожника, с полным приводом и двигателем V12!

Источник:

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Метки: #авто   mega track   suv   автомобили   внедорожники   прототипы   спорткар   суперкар   
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2  комментария
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
плакат есть с тех времён и ещё прототип рено ракун. вообще отпад прототип!

https://pikabu.ru/story/1993_frantsiya_renault_racoon__amfibiya_4359650https://pikabu.ru/story/1993_frantsiya_renault_racoon__amfibiya_4359650

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5k
Олег Данилов 49 минут назад
, хрень соснет у белорусского трактора :)))
Ссылка www.youtube.com
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