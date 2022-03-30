Mega Track — безумный французский гибрид спорткара и внедорожника

В 1992 году Aixam Mega Track был представлен на Парижском автосалоне, где произвел настоящий фурор. Не меньшим образом поразила обывателей и его цена. Реализация столь экзотической концепции потребовала от Aixam немалых затрат, что естественным образом отразилось на итоговой стоимости автомобиля. За машину просили 300 тысяч долларов. К примеру Lamborghini Diablo стоил 240 тысяч, а за фантастический Porsche 959 просили 230 тысяч долларов. Как следствие покупать машину, пусть и столь необычную, у незнакомой фирмы желающих нашлось немного. Точный тираж Aixam Mega Track не известен. По разным оценкам было выпущено от 5 до 11 автомобилей. Все таки в то время мир еще был не готов к подобным автомобилям. Но кто знает, что нас ждет в будущем, ведь мир уже познал Lamborghini Urus и Porsche Cayenne.