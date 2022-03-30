Mega Track — безумный французский гибрид спорткара и внедорожника

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В чем проблема суперкаров? Они слишком непрактичные. Проехаться по грунтовой дороге после небольшого дождика, или перемахнуть через «лежачий полицейский» — для владельцев таких машин целая проблема. Так подумали в фирме Aixam и создали один из самых безумных автомобилей в истории — Aixam Mega Track. Невероятный гибрид спорткара и внедорожника, с полным приводом и двигателем V12!
Самое удивительно в этой истории то, что Mega Track был создан малоизвестной французской компанией, основной специализацией которой являлось производство субкомпактных микролитражек. Фирма вела свою деятельность начиная с 1982 года, обеспечивая микрокарами бесправных французских домохозяек и школьников, пока руководитель компании — Жорж Блэн, не предложил своим конструкторам создать внедорожный спорткар. Неизвестно, что употребляли эти товарищи, но идея пришлась всем по душе, и в 1991 году инженеры приступили к работе. Дабы не шокировать целевую аудиторию, новинку решили выпускать под отдельным брендом Mega, а самому автомобилю присвоили название Track.
Концепция Mega Track сформировалась довольно быстро. Прежде всего разработчики создавали не просто спортивный автомобиль со слегка повышенным клиренсом, а полноценный полноприводный спорткар с практичным 4-местным салоном и мощным 12-цилиндровым мотором. Последний позаимствовали у «шестисотого» Mercedes W140.
Концепция Mega Track сформировалась довольно быстро. Прежде всего разработчики создавали не просто спортивный автомобиль со слегка повышенным клиренсом, а полноценный полноприводный спорткар с практичным 4-местным салоном и мощным 12-цилиндровым мотором. Последний позаимствовали у «шестисотого» Mercedes W140.
Шестилитровый агрегат мощностью 389 л.с. разместили перед задней осью. К нему пристыковали 4-ступенчатую АКПП, крутящий момент от которой передавался на обе оси в соотношении 32:68. Кузов невероятно широкий — 2220 мм (на 23 мм шире Hummer H1) состоял из пространственной рамы накрытой кузовными панелями из композитных материалов. Подвески — независимые смонтированы на подрамниках. Тормоза всех колес дисковые с ABS.
По всем признакам экстерьер Mega Track напоминал спорткар, разве что очень большой. Он имел заостренный нос, кабину с пониженной высотой крыши и огромное нерегулируемое антикрыло на корме. При этом автомобиль вмещал четырех взрослых пассажиров, а салон имел неплохую отделку из натуральной кожи и дерева. Не обделили его и комфортными опциями — кондиционер, качественная аудиосистема с экраном и камерой заднего вида имелись в наличии. Но главное конечно это ходовые качества Mega Track.
Благодаря регулируемой пневмоподвеске с диапазоном 230-320 мм и полному приводу, даже вне асфальта, автомобиль себя чувствовал очень уверенно. От 0 до 100 км/ч он разгонялся всего за 6 сек., и это несмотря на огромную массу в 2280 кг. Максимальная скорость ограничивалась на отметке в 250 км/ч. Ни один другой спорткар того времени, на такие подвиги был попросту не способен.
В 1992 году Aixam Mega Track был представлен на Парижском автосалоне, где произвел настоящий фурор. Не меньшим образом поразила обывателей и его цена. Реализация столь экзотической концепции потребовала от Aixam немалых затрат, что естественным образом отразилось на итоговой стоимости автомобиля. За машину просили 300 тысяч долларов. К примеру Lamborghini Diablo стоил 240 тысяч, а за фантастический Porsche 959 просили 230 тысяч долларов. Как следствие покупать машину, пусть и столь необычную, у незнакомой фирмы желающих нашлось немного. Точный тираж Aixam Mega Track не известен. По разным оценкам было выпущено от 5 до 11 автомобилей. Все таки в то время мир еще был не готов к подобным автомобилям. Но кто знает, что нас ждет в будущем, ведь мир уже познал Lamborghini Urus и Porsche Cayenne.
Источник:
АНТИФИШКИ
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