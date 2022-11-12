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В Сургуте женщина перепутала газ с тормозом и врезалась в детские качели

В Сургуте женщина перепутала газ с тормозом и врезалась в детские качели

Автор:
12 ноября 2022 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: ДПТ   видео   дети   женщина   качели   сургут   
1485
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Парковка задним ходом во дворе жилого дома чуть не закончилась страшной трагедией, но только благодаря отменной реакции мужчин всё обошлось без жертв.

Во дворе дома по улице Университетской 17, как и везде, стоят самые обычные качели, горки и прочие развлечения для детей. Вот только игровая площадка не огорожена от парковки у жилого дома.

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Камера уличного наблюдения зафиксировала момент наезда кроссовера на двух детей, качавшихся на качелях под присмотром отца. За рулём Mercedesа находилась 37-летняя женщина, которая, по непонятной причине перепутала педали газа и тормоза, несмотря на семилетний водительский стаж.

 

Когда машина лихо влетела на детскую площадку отец детей и прохожий попытались помешать наезду, но от удара одну из девочек с качелей отбросило на крышу авто, а отца сильно стукнуло о железную стойку. Мужчина, по предварительной информации, сломал несколько рёбер и был госпитализирован. В результате выезда автомобиля на площадку один ребёнок не пострадал, второй получил ушиб ноги.

В полиции сообщили, что все участники ДТП находились в трезвом состоянии.


 

Администрация города уже отчиталась о том, управляющая компания, обслуживающая дом №17 установит ограждение на данной игровой площадке, а все новые детские площадки, которые будут строить по программе «Формирование комфортной городской среды», оградят специальными заборами.  Интересно, а что мешало ставить заборы раньше?

Источник:

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Метки: ДПТ   видео   дети   женщина   качели   сургут   
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29  комментариев
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5k
fin4all 2 часа назад
А может лучше бороться с причиной, а не следствием? Может перестанем права продавать, а будем нормально учить людей водить машину? Как 30 и больше лет назад...
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1k
4EPMET 5 минут назад
Женщина за рулём - обезьяна с гранатой! И никакого шовинизма тут нет!
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24k
Михаил Сметанкин 6 минут назад
А что, думаете заборы остановят? Разве что бетонную стену строить.
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25k
Сергей Алексеевич 12 минут назад
Забор нужно устанавливать вокруг машины этой курицы, бетонный.
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3k
Wolf 19 минут назад
Как она такое расстояние преодолела "не туда" ??
. Если перепутать , вдруг
, газ и тормоз, ну полметра максимум, дальше понимаешь, че-т не так и, как некоторые тут писали, " режим паника и истерика" и тормоз. Она преодолела бордюр и метров 5 плюсом.
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286
Кристофер Робин Wolf 14 минут назад
ты не дувушка, тебе не понять..
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8k
Шамсуддин 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
crownanniversury Полчаса назад
Чикен!!!
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84
Дед Сан 49 минут назад
А водилка первым делом бросилась смотреть, не помяла ли она свою машинку сзади!
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570
Sergius SPb 50 минут назад
Женщины аккуратны только в езде прямо как по рельсам.
Плохо чувствуют габариты и дистанции.
Совершенно боятся сдавать задом по причине габаритов и дистанции.
В любой непонятке включается режим паника и истерика.
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2k
Enotko Ytko 55 минут назад
нельзя бабам за руль, не зря народ их прозвал обезьянами с гранатой
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9k
Бритва 58 минут назад
"жена же люлей даст!" - успел подумать мужик, и кинулся спасать.
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290
Андерсен Бритва Полчаса назад
ЕСЛИ (а не когда) у тебя будут дети, ты поймешь, какой маразм ты написал
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14k
Alex Час назад
Лишить пожизненно. Раз на такие элементарные вещи возможностей черепушки не хватает, пусть пешком ходит.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Честно говоря, я не понял, как благодаря отменной реакции мужчин удалось избежать трагедии. Долго стоял, смотрел, а потом, таки, успел всунуться между трубой и машиной?
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13k
banzai7 Час назад
7 лет стажа. Перепутала педали. Ну не дано бабам. Просто не дано.
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61k
google.ru Час назад
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72k
Viktor 2 часа назад
"... что все участники ДТП находились в трезвом состоянии" - как и дети тоже!?
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23k
Андрей 2 часа назад
Бабы, когда вы уже научитесь пользоваться ручной коробкой?
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1k
Шурман 2 часа назад
Интересно как они права получают , в данном случае покупают . В Европе тоже много идиотов но как правило это те кто здесь на права не сдавал , пересдавал я на права , так вытрахали что мой стаж по тем временам был 20 лет а почувствовал себя опять пацаном который получает права .
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1k
GoInDown 2 часа назад
Управляющая компания установит, ахахаха, жильцы скинутся и установят, УК ничего за свои счет устанавливать не будет, проведет голосование среди жильцов, если те проголосуют за, выкинет тендер, проведет торги, после чего соберет деньги с жильцов, а подрядчик установит. УК вообще структура амебная
PS от деб....ов никакой забор не спасет.
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407
Knives22 2 часа назад
А левый ребенок с качелей даже и не встал, как качался так и качается. Либо яйца стальные и встать тяжело, либо инстинкт самосохранения отсутствует.
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3k
pinbalist 2 часа назад
Гром не грянет...Бабки на ограждение уже попилены небось? Ну а баба за рулём вообще без комментариев.
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