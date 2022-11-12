В Сургуте женщина перепутала газ с тормозом и врезалась в детские качели

Во дворе дома по улице Университетской 17, как и везде, стоят самые обычные качели, горки и прочие развлечения для детей. Вот только игровая площадка не огорожена от парковки у жилого дома.

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Камера уличного наблюдения зафиксировала момент наезда кроссовера на двух детей, качавшихся на качелях под присмотром отца. За рулём Mercedesа находилась 37-летняя женщина, которая, по непонятной причине перепутала педали газа и тормоза, несмотря на семилетний водительский стаж.

Когда машина лихо влетела на детскую площадку отец детей и прохожий попытались помешать наезду, но от удара одну из девочек с качелей отбросило на крышу авто, а отца сильно стукнуло о железную стойку. Мужчина, по предварительной информации, сломал несколько рёбер и был госпитализирован. В результате выезда автомобиля на площадку один ребёнок не пострадал, второй получил ушиб ноги.

В полиции сообщили, что все участники ДТП находились в трезвом состоянии.