В Сургуте женщина перепутала газ с тормозом и врезалась в детские качели

Парковка задним ходом во дворе жилого дома чуть не закончилась страшной трагедией, но только благодаря отменной реакции мужчин всё обошлось без жертв.
Во дворе дома по улице Университетской 17, как и везде, стоят самые обычные качели, горки и прочие развлечения для детей. Вот только игровая площадка не огорожена от парковки у жилого дома.
Камера уличного наблюдения зафиксировала момент наезда кроссовера на двух детей, качавшихся на качелях под присмотром отца. За рулём Mercedesа находилась 37-летняя женщина, которая, по непонятной причине перепутала педали газа и тормоза, несмотря на семилетний водительский стаж.
Когда машина лихо влетела на детскую площадку отец детей и прохожий попытались помешать наезду, но от удара одну из девочек с качелей отбросило на крышу авто, а отца сильно стукнуло о железную стойку. Мужчина, по предварительной информации, сломал несколько рёбер и был госпитализирован. В результате выезда автомобиля на площадку один ребёнок не пострадал, второй получил ушиб ноги.
В полиции сообщили, что все участники ДТП находились в трезвом состоянии.
Администрация города уже отчиталась о том, управляющая компания, обслуживающая дом №17 установит ограждение на данной игровой площадке, а все новые детские площадки, которые будут строить по программе «Формирование комфортной городской среды», оградят специальными заборами. Интересно, а что мешало ставить заборы раньше?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Плохо чувствуют габариты и дистанции.
Совершенно боятся сдавать задом по причине габаритов и дистанции.
В любой непонятке включается режим паника и истерика.
PS от деб....ов никакой забор не спасет.
Он же не пострадал.
Машина качаться не мешает.
А то, что ребенок маленький и, возможно, сам не может слезть?
Или испуган?
Надеюсь, вы просто пошутили.