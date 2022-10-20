Marmon с двигателем V16: автомобиль сгубивший компанию

Тем не менее в 1931 году дебют Marmon Sixteen состоялся. Как и ожидалось стоил автомобиль невообразимо дорого — диапазон цен располагался от 5200 до 6100 долларов в зависимости от кузова. В вариации с особо шикарным, заказным кузовом цена могла вырасти до 12 тысяч (около 240 тыс. $ по современному курсу)! В общем несмотря на то, что по совокупности характеристик Marmon Sixteen превосходил своего конкурента, на рынке он провалился. Было построено менее 400 машин: 223 единицы в 1931-м, 111 в 1932-м и 56 в 1933 году. Все это привело к банкротству фирмы Мармон в 1933 году.