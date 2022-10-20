Marmon с двигателем V16: автомобиль сгубивший компанию

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В автомобильной истории США фирма Мармон занимает весьма почетное место. Несмотря на короткий век, компания успела зарекомендовать себя как производителя высококлассных автомобилей передовой конструкции. Самым впечатляющим и знаменитым творением марки стал Marmon Sixteen — один из первых в мире автомобилей с двигателем V16.
История фирмы братьев Мармон началась с постройки в 1902 году революционного верхнеклапанного 4-цилиндрового мотора V-образного типа мощностью 20 л.с. В 1904 году Мармоны организовали производство своего первого автомобиля — Marmon Model A. Дела шли неплохо и через десятилетие под маркой Marmon выпускались роскошные автомобили с объемом двигателя вплоть до 9,5 л. Причем это были наиболее технически совершенные автомобили тех лет: они оснащались алюминиевыми кузовами, независимыми подвесками, электрическим стартером и освещением.
Двухдверный кабриолет с кузовом от ателье LeBaron
В середине 1920-х фирма выпускала обширную линейку автомобилей с 6- и 8-цилиндровыми двигателями, с тремя размерами колесной базы и 42 вариантами оснащения! В 1926 году инженеры Мармон приступили к проектированию флагмана модельного ряда — Marmon V16 Sixteen.
Двигатель Marmon V16
Как нетрудно догадаться из названия, центральной особенностью нового автомобиля стал 16-цилиндровый двигатель. Его разработкой занимались талантливые инженеры Говард Мармон и Джордж Ульямс. Всего за четыре года они создали уникальный, полностью алюминиевый двигатель. Его клапанный механизм имел верхнее расположение и привод от нижнего распредвала через толкатели. При рабочем объеме 8049 см3 двигатель выдавал внушительные для своего времени — 200 л.с. При этом он получился очень легким (всего 400 кг), тихим и тяговитым. В пару к мотору прилагалась синхронизированная 3-ступенчатая механическая коробка передач.
Роскошный интерьер автомобиля был выполнен очень аккуратно и качественно
Конструкция шасси отличалась проверенными инженерными решениями: лонжеронная рама, задний привод, рессорные подвески всех колес и барабанные тормоза с тросовым приводом и вакуумным усилителем. В соответствии с модой тех лет на шасси можно было смонтировать кузов от любого стороннего ателье. В заводском варианте Marmon Sixteen мог оборудоваться восемью вариантами кузовов, среди них: 7-местный лимузин, 5-местные седан и купе, 4-местный фаэтон и 2-местный кабриолет. Вдобавок любой кузов можно было оснастить практически любым доступным оборудованием — от сидений из натуральной кожи, до высококлассного радиоприемника.
По меркам своего времени Marmon Sixteen был машиной довольно динамичной: от 0-100 км/ч он разгонялся за 54 секунды, а максимальная скорость достигала 160 км/ч
Marmon Sixteen вышел весьма впечатляющим. Его дебют запланировали на ноябрь 1930 года и все шло к тому, что первый в мире автомобиль с 16-цилиндровым мотором будет носить эмблему Marmon. Однако неожиданно для всех, в декабре 1929 года, фирма Cadillac представила свою 16-цилиндровую машину — Cadillac V16. Сказать, что по Мармону нанесли серьезный удар, ничего не сказать.
Фактически ранний дебют Cadillac V16 поставил крест на Marmon Sixteen. В то время в США бушевал экономический кризис, и рынок роскошных, сверхдорогих автомобилей и без того значительно ужался. А тут еще и конкурент в лице концерна GM, который мог без проблем продавать свою машину в убыток.
Колесная база автомобиля составляла 3683 мм, соответственно простора на заднем «диване» было с избытком
Тем не менее в 1931 году дебют Marmon Sixteen состоялся. Как и ожидалось стоил автомобиль невообразимо дорого — диапазон цен располагался от 5200 до 6100 долларов в зависимости от кузова. В вариации с особо шикарным, заказным кузовом цена могла вырасти до 12 тысяч (около 240 тыс. $ по современному курсу)! В общем несмотря на то, что по совокупности характеристик Marmon Sixteen превосходил своего конкурента, на рынке он провалился. Было построено менее 400 машин: 223 единицы в 1931-м, 111 в 1932-м и 56 в 1933 году. Все это привело к банкротству фирмы Мармон в 1933 году.
Источник:
АНТИФИШКИ
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