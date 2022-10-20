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Marmon с двигателем V16: автомобиль сгубивший компанию

Marmon с двигателем V16: автомобиль сгубивший компанию

Автор:
20 октября 2022 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: Marmon   Marmon Sixteen   авто   автоистория   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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В автомобильной истории США фирма Мармон занимает весьма почетное место. Несмотря на короткий век, компания успела зарекомендовать себя как производителя высококлассных автомобилей передовой конструкции. Самым впечатляющим и знаменитым творением марки стал Marmon Sixteen — один из первых в мире автомобилей с двигателем V16.

Источник:

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Метки: Marmon   Marmon Sixteen   авто   автоистория   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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