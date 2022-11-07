В Архангельске скорая помощь проскакивала на «красный» и сбила девочку

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Опубликована запись с регистратора скорой помощи, которая в сентябре сбила девочку. Машина двигалась на красный сигнал светофора с включённым спецсигналами.
Травмы в этом ДТП получила не только девочка, но и пассажирка скорой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Водителю скорой тоже на перекрёстке притормозить надо бы, но не судьба.
я сам работал на скорой в Kанаде...
помощь скорая идет
сама давит, сама режет
сама помощь подает ))
родителей, по традиции, на кол - не научили ребенка ПДД
Убедившись, что им уступают дорогу.
Особенно в условиях ограниченной видимости.
Но, конечно, пешеходы тупо отмороженные. Их никто не наказывает, они потихоньку убеждаются в своем бессмертии и полном преимуществе на дороге.
Сегодняшний грустный пример - посадка в трамвай. Трамвай ещё только подъезжает к месту остановки, все двери закрыты, а с тротуара уже бегут пассажиры, да ещё и на водителей орут - ху.ли, тут же остановка траНвая, куды прётесь, сраные водители!
Про перебегания дороги вне пешеходного перехода, до которого вбок 5-10 метров, можно говорить вечно. Про езду по переходам на самокатах, велосипедах, сигвеях - тоже.
И много про что ещё.