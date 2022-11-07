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В Архангельске скорая помощь проскакивала на «красный» и сбила девочку

В Архангельске скорая помощь проскакивала на «красный» и сбила девочку

Автор:
07 ноября 2022 13:03
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   скорая помощь   спецсигнал   
612
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Опубликована запись с регистратора скорой помощи, которая в сентябре сбила девочку. Машина двигалась на красный сигнал светофора с включённым спецсигналами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   скорая помощь   спецсигнал   
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11  комментариев
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49k
dima423 3 часа назад
никогда не бегайте через дорогу... только спокойно переходите и смотрите по сторонам)
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1k
Рина 22 минуты назад
скорую ведь слышно далеко, очень далеко, когда у нас участники движения , в том числе и пешеходы, уже выучат: заслышал "люстру" - притормози и выясни откуда летит..
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31k
Юр21 22 минуты назад
Девчонке никто не удосужился вбить в голову основные правила поведения на дороге, сейчас идут через дорогу в ушах наушники из которых прямо в мозг ревёт музыка, глаза в телефоне...
Водителю скорой тоже на перекрёстке притормозить надо бы, но не судьба.
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33
Роня Час назад
Ниуя не понял, какие такие в скорой пассажиры?
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−6
piterport Час назад
пора водителей скорых тоже привлекать к ответственности, едут как будто они никому ничего не должны. Спасая одну жизнь - губят другие.
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61k
google.ru 2 часа назад
СпецСигнал это хорошо , Но на перекрестках надо притормаживать!!!!!!
я сам работал на скорой в Kанаде...
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867
Arti 2 часа назад
Девочка остановилась а скорая прям на её свернула
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2k
Игорь 3 часа назад
как по нашей по деревне
помощь скорая идет
сама давит, сама режет
сама помощь подает ))

родителей, по традиции, на кол - не научили ребенка ПДД
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6k
Roman 3 часа назад
Притормозить таки стоило.
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Олег

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