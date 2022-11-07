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Польский мебельный фургон STAR 25L: второй такой машины в мире больше нет

Польский мебельный фургон STAR 25L: второй такой машины в мире больше нет

Автор:
07 ноября 2022 09:14
Сообщество : Автомир
Метки: Фургон   авто   автомир   автомобили   восстановленеи   реставрация   
434
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Специализированные фургоны как отдельный класс техники всегда представляют особый интерес, где бы они не производились. Изначально фургоны, созданные по заказу разных фирм, появились в США, затем идея стала внедряться в других странах, в том числе Европы.
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Источник:

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Метки: Фургон   авто   автомир   автомобили   восстановленеи   реставрация   
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1  комментарий
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Шурман 2 часа назад
Голландцы как и Белги любят из старья конфетки делать , если открыть наш сайт вторые руки можно найти уникальные машины . Недавно Ситроен находил , состояние отличное но у автора руки опустились отдавал за 5000 евро , проблема была одна они так и не смогли запустить мотор .
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