Польский мебельный фургон STAR 25L: второй такой машины в мире больше нет

434
20
Специализированные фургоны как отдельный класс техники всегда представляют особый интерес, где бы они не производились. Изначально фургоны, созданные по заказу разных фирм, появились в США, затем идея стала внедряться в других странах, в том числе Европы.
В шестидесятых годах в Польше выпускают специализированный фургон для перевозки мебели. Созданный на шасси обычного грузовика STAR 25, фургон получился очень самобытным, функциональным и удобным.
Вообще, изначально для доставки мебели из магазина покупателям предполагалось использовать полуприцеп. На старом фото видно, как выглядел такой автопоезд.
Вообще, изначально для доставки мебели из магазина покупателям предполагалось использовать полуприцеп. На старом фото видно, как выглядел такой автопоезд.
В передней части полуприцепа находился отсек для грузчиков, поэтому там есть окна. Но от идеи автопоезда быстро отказались из-за его неповоротливости на узких улицах, переулках и во дворах. Тогда-то и появилась идея поставить уже существующий кузов на самоходное шасси грузовика. Производство наладили на фабрике в городе Стараховице.
×
×
За основу взяли STAR 25, один из самых массовых польских грузовиков, переднюю часть кузова меблевоза адаптировали под новые условия, заднюю оставили практически без изменений. Интересна компоновка передней части, «коморку» грузчиков разместили на втором этаже, над кабиной водителя. Водитель же в свободное время нередко использовал второй этаж в качестве спальника.
Общий тираж таких фургонов неизвестен, но он точно не был большим, до сотни экземпляров максимум, а до наших дней уцелел один единственный экземпляр, во многом благодаря его водителю. История спасения фургона уходит корнями в восьмидесятые, когда он еще работал по своему назначению в польском городе Гожув.
Общий тираж таких фургонов неизвестен, но он точно не был большим, до сотни экземпляров максимум, а до наших дней уцелел один единственный экземпляр, во многом благодаря его водителю. История спасения фургона уходит корнями в восьмидесятые, когда он еще работал по своему назначению в польском городе Гожув.
Водитель поддерживал свой фургон в хорошем состоянии, за что получил в награду ценный подарок от руководства выпускавшей их фабрики. На заслуженный отдых человек и машина тоже вышли вместе – фургон списали и подарили его бессменному водителю. Именно это и спасло уникальную машину.
Со временем хозяина не стало и машину продали, долгие годы она использовалась в качестве сарая, ветшала, находясь под открытым небом, но к счастью, её не сдали на металлолом, а выставили на продажу, даже в таком очень призрачном виде.
Много лет потребовалось для воссоздания фургона в первозданный вид, огромный объем труда и количество денег, но оно того стоило. Другой такой машины в мире больше нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Звезда «Скуби-Ду» Мэттью Лиллард сдает в аренду фургон «Mystery Machine»
- Mini Remastered Marshall Edition получил усилитель для электрогитары, установленный в багажнике
- Jaguar Classic представил свой новый рестомод E-Type Roadster в эксклюзивном цвете
- Немецкий «Баркас» с москвичевским мотором: любопытная машина, которая не пошла в производство
- Jaguar 1954 года был найден брошенным в поле и теперь он может быть продан за 1 миллион долларов
Новости партнёров
реклама