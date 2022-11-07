Польский мебельный фургон STAR 25L: второй такой машины в мире больше нет

За основу взяли STAR 25, один из самых массовых польских грузовиков, переднюю часть кузова меблевоза адаптировали под новые условия, заднюю оставили практически без изменений. Интересна компоновка передней части, «коморку» грузчиков разместили на втором этаже, над кабиной водителя. Водитель же в свободное время нередко использовал второй этаж в качестве спальника.



Общий тираж таких фургонов неизвестен, но он точно не был большим, до сотни экземпляров максимум, а до наших дней уцелел один единственный экземпляр, во многом благодаря его водителю. История спасения фургона уходит корнями в восьмидесятые, когда он еще работал по своему назначению в польском городе Гожув.