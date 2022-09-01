Ford Model T Motor Caravan 1914 года: старейший в мире автодом отправляется на аукцион

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На аукцион Bonhams выставят удивительный автодом Ford Model T Motor Caravan 1914 года, который вполне может быть самым старым сохранившимся домом на колесах в мире.
10 сентября на аукционе Bonhams выставят крайне необычный лот – старейший из известных в мире домов на колесах. Он был построен еще в 1914 году, накануне Первой мировой войны, на удлиненном и усиленном шасси Ford Model T по заказу английской семьи Бенталл, основателей одноименной сети универмагов.
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Новый оригинальный кузов изготовила фирма Dunton of Reading. Он практически полностью сделан из дерева. Место для водителя и пассажира представляет собой кожаный диван, в жилом отсеке предусмотрены четыре спальных места и множество разной мебели в валлийском стиле, разумеется, тоже деревянной.
Современных любителей моторхоумов оснащение Ford Model T Motor Caravan вряд ли вдохновит в плане комфорта: в нем немало антиквариата, включая кухонную утварь и картины на стенах, но нет ни душа с туалетом, ни даже рукомойника. Зато предусмотрена дровяная печь – для приготовления пищи и обогрева.
История автодома известна не в деталях: в двадцатые годы он сменил владельца, а затем был обнаружен лишь в семидесятые. Удивительно, но 95% древесины оказалось пригодной для дальнейшего использования. За четыре года машину полностью отреставрировали, после чего она неоднократно участвовала во всевозможных исторических заездах и выставках, получила несколько наград и демонстрировалась по телевидению в присутствии членов английской королевской семьи.
Нынешний владелец рассчитывает выручить за Ford Model T Motor Caravan от 20 до 30 тысяч британских фунтов.
Нынешний владелец рассчитывает выручить за Ford Model T Motor Caravan от 20 до 30 тысяч британских фунтов.
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