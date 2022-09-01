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Ford Model T Motor Caravan 1914 года: старейший в мире автодом отправляется на аукцион

Ford Model T Motor Caravan 1914 года: старейший в мире автодом отправляется на аукцион

Автор:
01 сентября 2022 14:11
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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На аукцион Bonhams выставят удивительный автодом Ford Model T Motor Caravan 1914 года, который вполне может быть самым старым сохранившимся домом на колесах в мире.
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Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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Ваня 2 часа назад
интересный сарайчик получился...
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