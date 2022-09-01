Ford Model T Motor Caravan 1914 года: старейший в мире автодом отправляется на аукцион

История автодома известна не в деталях: в двадцатые годы он сменил владельца, а затем был обнаружен лишь в семидесятые. Удивительно, но 95% древесины оказалось пригодной для дальнейшего использования. За четыре года машину полностью отреставрировали, после чего она неоднократно участвовала во всевозможных исторических заездах и выставках, получила несколько наград и демонстрировалась по телевидению в присутствии членов английской королевской семьи.





Нынешний владелец рассчитывает выручить за Ford Model T Motor Caravan от 20 до 30 тысяч британских фунтов.