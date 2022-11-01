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ВАЗ-2101 и «Москвич»-2141: что значили индексы в названиях советских машин

ВАЗ-2101 и «Москвич»-2141: что значили индексы в названиях советских машин

Автор:
01 ноября 2022 09:05
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   авто   автомир   автомобили   ретро авто   советские автомобили   советский автопром   
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В довоенные годы никакого системообразующего принципа в названии советских автомобилей не было. Позже в СССР придумали единую систему классификации транспортных средств.
Непосвященному кажется, что создатели всех этих ВАЗ-2101, АЗЛК-2141 и прочих ГАЗ-24 с МАЗ-200 при выборе наименования будто запускали руку в барабан с бочонками лото и громко выкрикивали цифру, которая впоследствии фиксировалась за новоиспеченной моделью. На самом же деле, все цифры в названиях советских машин строго подчинялись понятной системе обозначения. Это был своего рода простейший цифровой код, за которым скрывались основные параметры автомобиля.
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Источник:

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Метки: СССР   авто   автомир   автомобили   ретро авто   советские автомобили   советский автопром   
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1  комментарий
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DDM 2 минуты назад
А если взять Чайку ГАЗ-13, что получается? Что это малого класса грузовик?!
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