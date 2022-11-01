ВАЗ-2101 и «Москвич»-2141: что значили индексы в названиях советских машин

Модели ГАЗа нумеровались не по порядку, а согласно внутренним стандартам — крупнейшее автопредприятие могло себе позволить быть исключением из правил. Все остальные должны были выпускать модели в строгом порядке, причем, учитывались как опытные образцы, так и серийные модели. При передаче модели с одного завода на другой его цифровое обозначение нередко сохранялось, менялась только буквенная часть — например, грузовые автомобили ЯАЗ-200 и ЯАЗ-205 после передачи производства в Минск стали называться соответственно МАЗ-200 и МАЗ-205, хотя у МАЗа был диапазон от 500 до 549.



Порядок эта система навела, но информативностью нумерация не отличалась. Изменить это решили в 1966 году, для чего опять обратились к Челову, который к тому времени перебрался из Горького в Ленинград и работал уже в Центральном научно-исследовательском институте топливной аппаратуры. Разработанный им отраслевой норматив под номером 025 270-66 стал тем самым знаменитым ГОСТом, который до сих пор официально используется в России, хотя не все производители придерживаются его в полном объеме.