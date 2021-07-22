Выставка американских машин 1959 года в Москве, поразившая граждан СССР

Напоследок приведу несколько отзывов граждан СССР о выставке:



Коротко остановлюсь на разделах выставки. Автомобили. Великолепные машины, обладать которыми мечтает каждый. Правда, если 1 доллар исчислять за 10 рублей, а машина стоит 4-7 тысяч долларов, то приобрести такую машину рядовому советскому непосилу...



Выставка оставляет большое впечатление. Особенно впечатляет труд американских рабочих, умеющих делать изумительные вещи. Автомобили сделаны здорово. Но простой и дешевой машины мы не увидели… А жаль.



Посмотрев Вашу выставку, я заметил только автомобили и кухню. Книг у вас нет, представленная литература на выставке не представляет особого впечатления, на выставке нет даже Библии. Отдел музыки беспрерывно наигрывает какую-то дикую музыку вместо смиренных псалмов, а в абстрактном искусстве я вообще не нашел смысла.



Мы, а в том числе и я лично, привыкли считать Америку страной технически высокоразвитой, производящей прекрасные современные станки-автоматы, счетные машины, автомобили всевозможных марок и конструкций. Что же можно видеть на выставке? – Автомобиль с мощностью двигателя 400 лош. сил и скор. 240 км. Кто покупает такие машины? Кого хотели вы удивить ими? Если наше правительство, то уверен, что они видели эти машины и раньше. Если нас, простых людей, то зачем нам или вашему рабочему такая машина, ведь он ее не купит: 16 литров на 100 км – это же очень дорого, а автомобилей, на которых ездит большинство американцев, мы здесь не видели, если не считать “Studebekker”



Мне очень понравились ваши автомобили! Желаю Вам дальнейшего процветания и успехов! Да здравствует мир между народами!



Как бывшему танкисту мне больше всего понравились автомобили. Иметь такую автомашину совсем не плохо, но Вы с нами не торгуете. Сейчас я работаю врачом и хочу пожелать всему народу Америки, чтобы нам не пришлось вновь менять мирную профессию на военную.



Ваша выставка произвела большое впечатление – особенно телевизоры и автомашины. Было бы здорово, если бы Вы наладили продажу нам своих автомашин по ценам ниже стоимости нашего “Москвича”, который стоит 25 тыс. руб., т.е. по ценам, доступным для среднего рабочего с заработком 700-800 руб. в месяц.