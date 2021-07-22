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Выставка американских машин 1959 года в Москве, поразившая граждан СССР

Выставка американских машин 1959 года в Москве, поразившая граждан СССР (73 фото)

Автор:
22 июля 2021 08:40
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   авто   автовыставка   автомир   автомобили   выставка   ретро авто   
1103
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В июле 1959 года в Москве открылась Американская национальная выставка. На ней демонстрировались достижения народного хозяйства США: бытовая техника, промышленное оборудование, предметы искусства и автомобили. Причем последних было так много, что многие посчитали, что выставка автомобильная.
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Метки: СССР   авто   автовыставка   автомир   автомобили   выставка   ретро авто   
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5  комментариев
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47k
noName 43 минуты назад
"16 литров на 100 км – это же очень дорого"-эт что за малолитражка там была показана?Большинству этих сухопутных дредноутов 16 литров это только чихнуть всеми горшками.Слова танкиста-врача тронули...
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38k
dima423 14 минут назад
Ну вот с таких выставок и начался развал СССР... какая глупость, показывать что в сша автомобили на порядок лучше и доступны массовому потребителю, когда у тебя в стране даже на гораздо худшую машину копить обычному человеку 20 лет, да еще и очередь на несколько лет даже если деньги накопил))
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759
Злодей 15 минут назад
Мда, раньше в пиндосии шикарные тачки делали. Красота, любо смотреть.
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