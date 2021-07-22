Выставка американских машин 1959 года в Москве, поразившая граждан СССР

1103
73
В июле 1959 года в Москве открылась Американская национальная выставка. На ней демонстрировались достижения народного хозяйства США: бытовая техника, промышленное оборудование, предметы искусства и автомобили. Причем последних было так много, что многие посчитали, что выставка автомобильная.
Специально для советских граждан ведущие американские автопроизводители не просто привезли свои лучшие автомобили, но и снабдили свои экспозиции рекламными буклетами, причем на русском языке. Раздавались они всем желающим абсолютно бесплатно. Взгляните на некоторые из них.
GM
Могучий концерн General Motors привез на выставку множество автомобилей, в том числе марки Cadillac. По забавному стечению обстоятельств это были те знаменитые хвостатые Кадиллаки - символ детройтского барокко. Помимо них в экспозиции были представлены и другие марки, в том числе и выполненный в разрезе Chevrolet Impala.
Сказать, что они произвели фурор среди советских обывателей, ничего не сказать. На фоне отечественных машин, они выглядели просто фантастически.
GM представила объемный рекламный проспект с детальным описанием на русском языке. Впрочем, брошюра изобиловала техническими неточностями и опечатками.
Сказать, что они произвели фурор среди советских обывателей, ничего не сказать. На фоне отечественных машин, они выглядели просто фантастически.
GM представила объемный рекламный проспект с детальным описанием на русском языке. Впрочем, брошюра изобиловала техническими неточностями и опечатками.
×
Ford
Не менее обстоятельным был павильон Ford. Помимо люксовой персоналки Ford Thunderbird, привезли Ford Galaxy, Mercury Colony Park и Edsel Corsair. Особняком стоял роскошный Continental Mark IV.
Форд также подготовил проспект на русском языке, но в отличие от проспекта GM иллюстрирован он был цветными фотографиями, а не рисунками, что придавало ему дополнительную эстетическую ценность.
Форд также подготовил проспект на русском языке, но в отличие от проспекта GM иллюстрирован он был цветными фотографиями, а не рисунками, что придавало ему дополнительную эстетическую ценность.
Chrysler
Флагманом корпорации Chrysler на выставке стал свежий Imperial 1959 модельного года. Выглядел он не менее ярко, чем аэрокосмические Кадиллаки. Помимо него на выставке были представлены все марки корпорации: Dodge, Plymouth, Chrysler и даже DeSoto.
Проспект также был оформлен на русском, и содержал цветные фотографии, а также подробное описание автомобилей.
Проспект также был оформлен на русском, и содержал цветные фотографии, а также подробное описание автомобилей.
Если внимательно изучить вышеописанные проспекты, то можно заметить насколько сильный они имели пропагандистский заряд. Красочные страницы вещали о том, что практический каждый американский гражданин мог позволить себе новый автомобиль. Безусловно это было не так. Тем не менее отрицать, что автомобилизация в США намного превышала таковую в СССР невозможно.
Американскую выставку в Москве за шесть недель посетило около 2,7 млн советских граждан. За месяц до нее в США проходила аналогичная выставка в Нью-Йорке. Там Советский Союз представил достижения своего народного хозяйства, а также многочисленные успехи в освоении космоса. Реакция граждан двух стран на выставки получилась неоднозначной, от резко негативной до восторженно позитивной.
Как бы то ни было это был беспрецедентный культурный обмен между странами, который оставил вот такие весьма интересные артефакты.
Американскую выставку в Москве за шесть недель посетило около 2,7 млн советских граждан. За месяц до нее в США проходила аналогичная выставка в Нью-Йорке. Там Советский Союз представил достижения своего народного хозяйства, а также многочисленные успехи в освоении космоса. Реакция граждан двух стран на выставки получилась неоднозначной, от резко негативной до восторженно позитивной.
Как бы то ни было это был беспрецедентный культурный обмен между странами, который оставил вот такие весьма интересные артефакты.
Напоследок приведу несколько отзывов граждан СССР о выставке:
Коротко остановлюсь на разделах выставки. Автомобили. Великолепные машины, обладать которыми мечтает каждый. Правда, если 1 доллар исчислять за 10 рублей, а машина стоит 4-7 тысяч долларов, то приобрести такую машину рядовому советскому непосилу...
Выставка оставляет большое впечатление. Особенно впечатляет труд американских рабочих, умеющих делать изумительные вещи. Автомобили сделаны здорово. Но простой и дешевой машины мы не увидели… А жаль.
Посмотрев Вашу выставку, я заметил только автомобили и кухню. Книг у вас нет, представленная литература на выставке не представляет особого впечатления, на выставке нет даже Библии. Отдел музыки беспрерывно наигрывает какую-то дикую музыку вместо смиренных псалмов, а в абстрактном искусстве я вообще не нашел смысла.
Мы, а в том числе и я лично, привыкли считать Америку страной технически высокоразвитой, производящей прекрасные современные станки-автоматы, счетные машины, автомобили всевозможных марок и конструкций. Что же можно видеть на выставке? – Автомобиль с мощностью двигателя 400 лош. сил и скор. 240 км. Кто покупает такие машины? Кого хотели вы удивить ими? Если наше правительство, то уверен, что они видели эти машины и раньше. Если нас, простых людей, то зачем нам или вашему рабочему такая машина, ведь он ее не купит: 16 литров на 100 км – это же очень дорого, а автомобилей, на которых ездит большинство американцев, мы здесь не видели, если не считать “Studebekker”
Мне очень понравились ваши автомобили! Желаю Вам дальнейшего процветания и успехов! Да здравствует мир между народами!
Как бывшему танкисту мне больше всего понравились автомобили. Иметь такую автомашину совсем не плохо, но Вы с нами не торгуете. Сейчас я работаю врачом и хочу пожелать всему народу Америки, чтобы нам не пришлось вновь менять мирную профессию на военную.
Ваша выставка произвела большое впечатление – особенно телевизоры и автомашины. Было бы здорово, если бы Вы наладили продажу нам своих автомашин по ценам ниже стоимости нашего “Москвича”, который стоит 25 тыс. руб., т.е. по ценам, доступным для среднего рабочего с заработком 700-800 руб. в месяц.
Коротко остановлюсь на разделах выставки. Автомобили. Великолепные машины, обладать которыми мечтает каждый. Правда, если 1 доллар исчислять за 10 рублей, а машина стоит 4-7 тысяч долларов, то приобрести такую машину рядовому советскому непосилу...
Выставка оставляет большое впечатление. Особенно впечатляет труд американских рабочих, умеющих делать изумительные вещи. Автомобили сделаны здорово. Но простой и дешевой машины мы не увидели… А жаль.
Посмотрев Вашу выставку, я заметил только автомобили и кухню. Книг у вас нет, представленная литература на выставке не представляет особого впечатления, на выставке нет даже Библии. Отдел музыки беспрерывно наигрывает какую-то дикую музыку вместо смиренных псалмов, а в абстрактном искусстве я вообще не нашел смысла.
Мы, а в том числе и я лично, привыкли считать Америку страной технически высокоразвитой, производящей прекрасные современные станки-автоматы, счетные машины, автомобили всевозможных марок и конструкций. Что же можно видеть на выставке? – Автомобиль с мощностью двигателя 400 лош. сил и скор. 240 км. Кто покупает такие машины? Кого хотели вы удивить ими? Если наше правительство, то уверен, что они видели эти машины и раньше. Если нас, простых людей, то зачем нам или вашему рабочему такая машина, ведь он ее не купит: 16 литров на 100 км – это же очень дорого, а автомобилей, на которых ездит большинство американцев, мы здесь не видели, если не считать “Studebekker”
Мне очень понравились ваши автомобили! Желаю Вам дальнейшего процветания и успехов! Да здравствует мир между народами!
Как бывшему танкисту мне больше всего понравились автомобили. Иметь такую автомашину совсем не плохо, но Вы с нами не торгуете. Сейчас я работаю врачом и хочу пожелать всему народу Америки, чтобы нам не пришлось вновь менять мирную профессию на военную.
Ваша выставка произвела большое впечатление – особенно телевизоры и автомашины. Было бы здорово, если бы Вы наладили продажу нам своих автомашин по ценам ниже стоимости нашего “Москвича”, который стоит 25 тыс. руб., т.е. по ценам, доступным для среднего рабочего с заработком 700-800 руб. в месяц.
Источник:
Ссылки по теме:
- Автомобили, официально признанные частью истории США
- Лучше новых двух: классика на салоне во Франкфурте
- Citroen DS — самая крутая тачка за всю историю автомобилестроения
- Исключительно неисключительные: самый народный автомобильный фестиваль в мире
- Пять секретных грузовиков СССР
21
Понравилось21
Новости партнёров