Американский красавец: Lincoln Continental Mark IV 1973 года

Mark IV превзошел своего предшественника по габаритам, став еще более комфортным внутри и монументальным снаружи. Именно на Mark III руководитель корпорации Ford Ли Якокка решил установить решетку радиатора в стиле Rolls-Royce, чтобы еще больше подчеркнуть статус автомобиля – Personal Luxury! Вышеупомянутая решетка радиатора и сдвоенные круглые фары под металлическими щитками (никакого пластика, только натуральные материалы) были сохранены, как и дизайн задней части, стилизованный под запасное колесо. На задних стойках виниловой крыши появились овальные окошки «Opera windows», как на ранних Ford Thunderbird с которым Mark IV делил детали ходовой части (естественно, текущего поколения). Даже новомодные американские бамперы, которые должны были выдерживать столкновение на скорости 8 км/ч и испоганили дизайн массы машин, причем не только европейских для рынка США, отлично вписались в стиль Mark IV.