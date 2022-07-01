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Американский красавец: Lincoln Continental Mark IV 1973 года

Американский красавец: Lincoln Continental Mark IV 1973 года

Автор:
01 июля 2022 08:35
Сообщество : Автомир
Метки: Lincoln   Lincoln Mark IV   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Немногие двухдверные автомобили 70-х годов пошлого века могли поспорить с Lincoln Continental Mark IV по части роскоши и комфорта, а уж по размерам и плавности хода он вообще не имел себе равных.

Источник:

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Метки: Lincoln   Lincoln Mark IV   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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