Американский красавец: Lincoln Continental Mark IV 1973 года

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Немногие двухдверные автомобили 70-х годов пошлого века могли поспорить с Lincoln Continental Mark IV по части роскоши и комфорта, а уж по размерам и плавности хода он вообще не имел себе равных.
Время было смутное, топливный кризис и ужесточение экологических норм заставляли американские автомобили ужиматься в габаритах и объемах двигателей, но Mark IV рвал шаблоны. При расходе в 30 литров на 100 километров, с весьма скромной динамикой и ужасной маневренностью (как у авианосца), он стал одним из самых продаваемых автомобилей в истории марки Lincoln, поскольку стопроцентно «попал» в целевую аудиторию – людей, плевавших на кризисные явления в экономике!
Mark IV превзошел своего предшественника по габаритам, став еще более комфортным внутри и монументальным снаружи. Именно на Mark III руководитель корпорации Ford Ли Якокка решил установить решетку радиатора в стиле Rolls-Royce, чтобы еще больше подчеркнуть статус автомобиля – Personal Luxury! Вышеупомянутая решетка радиатора и сдвоенные круглые фары под металлическими щитками (никакого пластика, только натуральные материалы) были сохранены, как и дизайн задней части, стилизованный под запасное колесо. На задних стойках виниловой крыши появились овальные окошки «Opera windows», как на ранних Ford Thunderbird с которым Mark IV делил детали ходовой части (естественно, текущего поколения). Даже новомодные американские бамперы, которые должны были выдерживать столкновение на скорости 8 км/ч и испоганили дизайн массы машин, причем не только европейских для рынка США, отлично вписались в стиль Mark IV.
Подвеска и 7,5-литровый двигатель достались от Mark III, но мощность двигателя все-же ужали до 212 лошадиных сил, что в сравнении с 365 лошадками предшественника выглядело издевательством, но как-то огромный Mark IV передвигался. Да и куда уже спешить если купил дорогущий премиальный Lincoln?! Ни канонизированный Cadillac, конечно, но тем не менее…
В салоне высококачественные материалы, натуральное дерево, прекрасный велюр (кожа тогда еще не стала премиум-материалом), кондиционер и прочие блага цивилизации. Отличный интерьер, чтобы достойно встретить старость. К концу производства в середине 1970-х предлагались версии эксклюзивных дизайнерских серий с позолотой на приборной панели и выгравированным именем владельца. Видимо, некоторые клиенты уже достигли возраста, когда можно репетировать написание своего имени на чем-то. И две даты снизу…
В общем, этот Continental Mark IV – отличная иллюстрация к американской мечте. Дорогой, исключительно комфортный и вызывающе роскошный! В наше толерантное время такие машины уже не приемлемы для большинства граждан самой демократичной страны в мире, да и американская мечта с тех пор изменилась...
Источник:
АНТИФИШКИ
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