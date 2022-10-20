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В Санкт-Петербурге «Мини» перевернулся на крышу после столкновения с такси

В Санкт-Петербурге «Мини» перевернулся на крышу после столкновения с такси

Автор:
20 октября 2022 13:17
Сообщество : Аварии
Метки: MINI   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   такси   
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На Московском проспекте столкнулись такси Hyundai и автомобиль MINI Countryman. От удара британский кроссовер перевернулся на крышу.

Источник:

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Метки: MINI   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   такси   
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9  комментариев
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1k
Andrey Час назад
что таксисты, что маршрутчики, класть хотели на рядность, мне туда надо и все, задолбали
вот какого лешего нужно было тошнить в правой полосе, когда хочется налево?
знаков не видим, город не знаем, но в такси идем
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2k
Ал 13 минут назад
лучше бы регистратор не пропустил такси! А так - судьба!
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16k
Booka1a Час назад
пздц он слепой. ну невозможно же было не увидеть!
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9k
Б.Касторский Час назад
Учитывая стоимость запчастей, водитель такси какое-то время будет питаться водой из под крана
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Sata33 Час назад
Капец там море ощущений в мини ... сам испытывал .
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Олег

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