В Санкт-Петербурге «Мини» перевернулся на крышу после столкновения с такси

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На Московском проспекте столкнулись такси Hyundai и автомобиль MINI Countryman. От удара британский кроссовер перевернулся на крышу.
Таксист в пробке перестраивался из правого ряда в левый, и в него на скорости влетел MINI.
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О пострадавших в ДТП не сообщается.
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вот какого лешего нужно было тошнить в правой полосе, когда хочется налево?
знаков не видим, город не знаем, но в такси идем
Не тошнил он в правой полосе, а отъезжал от тротуара, нужно налево, а два ряда прямо, поэтому и перестраивался. Нагло не лез, ждал, когда пропустят, даже удивительно, особенно для таксиста. При этом выглядывал, едет кто или нет. Вот почему не удивил - вопрос?