Белорусы показали мастер-класс по пропуску «скорой» на узких улицах с односторонним движением

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Гродненские водители показали, как нужно пропускать скорую помощь. На узких улицах некоторым автомобилистам даже пришлось заезжать на тротуар.
Источник:
АНТИФИШКИ
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