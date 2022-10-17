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Белорусы показали мастер-класс по пропуску «скорой» на узких улицах с односторонним движением

Белорусы показали мастер-класс по пропуску «скорой» на узких улицах с односторонним движением

Автор:
17 октября 2022 13:54
Сообщество : Автомир
Метки: Белоруссия   Культура   авто   видео   культура вождения   пробка   скорая помощь   спецсигнал   
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Гродненские водители показали, как нужно пропускать скорую помощь. На узких улицах некоторым автомобилистам даже пришлось заезжать на тротуар.

Источник:

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Метки: Белоруссия   Культура   авто   видео   культура вождения   пробка   скорая помощь   спецсигнал   
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6  комментариев
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1k
ChePaev 41 минуту назад
Потому что карательный аппарат у Батьки работает как надо.
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ 55 минут назад
Нормальное поведение нормальных водителей.
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1k
Шурман 59 минут назад
Здесь места дофига на пропуск спец транспорта . А вот представьте себе туннели под городом , когда в Брюсселе или еще где то что то случается тебе приходиться так прижиматься что многие машины свои царапают . Это Бельгийская скорая в Париже .
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66k
Вит Z Час назад
Я не могу сказать про всех в России,но большинство уже научилось также пропускать скорую,пожарную.Я,лично,так всегда делаю.
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