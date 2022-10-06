Нехороший водитель снёс зеркало автомобилистке во время обгона в туман

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На трассе в Тамбовской области водитель пикапа Nissan при обгоне зацепил встречный автомобиль и скрылся с места ДТП.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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