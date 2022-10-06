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Нехороший водитель снёс зеркало автомобилистке во время обгона в туман

Нехороший водитель снёс зеркало автомобилистке во время обгона в туман

Автор:
06 октября 2022 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   скрылся с места дтп   туман   
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На трассе в Тамбовской области водитель пикапа Nissan при обгоне зацепил встречный автомобиль и скрылся с места ДТП.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   скрылся с места дтп   туман   
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6  комментариев
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71k
Viktor 2 часа назад
Можно писать заяву!

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50k
Олег Час назад
Полностью согласен с девушкой за кадром!
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3k
Илья 2 часа назад
Животное тупое на ниссане, с такой ездой он свой камаз найдет.
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Олег

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