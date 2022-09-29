В Минске парень шагнул под троллейбус, уткнувшись в смартфон

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На улице Сухаревской 22-летний пешеход, отвлекшись на смартфон, вышел на проезжую часть на красный сигнал светофора прямо под приближающийся троллейбус.
За рулём троллейбуса находилась 66-летняя женщина.
Источник:
АНТИФИШКИ
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