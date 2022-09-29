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В Минске парень шагнул под троллейбус, уткнувшись в смартфон

В Минске парень шагнул под троллейбус, уткнувшись в смартфон

Автор:
29 сентября 2022 12:46
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   троллейбус   
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На улице Сухаревской 22-летний пешеход, отвлекшись на смартфон, вышел на проезжую часть на красный сигнал светофора прямо под приближающийся троллейбус.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   троллейбус   
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27  комментариев
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48k
dima423 Час назад
Ну и так ему и надо) надеюсь у бабульки проблем не будет перед пенсией)
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87k
Феофан 4 минуты назад
Тут только одно слово - олень.
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2k
Rhino 19 минут назад
Смартфон красиво полетел))
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2k
Dema 23 минуты назад
Не просто афоризм,а пророчество.
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4k
shyrik 39 минут назад
Да эти окороки и на тротуаре задолбали, прет как таран, нихера не видит, а я должен уклоняться. Или идешь за таким мудьнем, начинаешь обгонять, а его на твою сторону швыряет, я в другую, он туда же, так и скачешь...
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−7
Дмитрий Байков 42 минуты назад
зумер обыкновенный
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2k
Axel 59 минут назад
Троллейбус жалко. Надеюсь отремонтируют...
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4k
Горожанин Час назад
Всё, теперь пожилая женщина-водитель может спокойно подавать в суд на собственника дороги - муниципалитет - за компенсацией повреждения троллейбуса и морального ущерба. Ведь четко видно, что предупреждающего знака "Осторожно - олени со смартфонами" - нет.
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70k
Доктор Джонс Час назад
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7k
Shtoppi Час назад
Зомби и имя им легион.
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32k
ACU900 Час назад
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11k
Николай Час назад
Были бы мозги, было бы сотрясение.
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6k
Core Час назад
Чёт он специально похоже, как ждал троллейбус
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15k
Александр Час назад
Мощный паренёк, там стекло крепкое и он его разбил своей бестолковкой.
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10k
Ivan Час назад
До 22-х как то дожил...
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Олег

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