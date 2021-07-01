Старый "Мерседес" из-под перекупа: быстрый ремонт превратился в многолетнюю реставрацию

Бард думал, что на всё про всё у него уйдет максимум год, но реставрация растянулась почти на 5 лет. Машиной, правда, занимались не каждый день, да и на поиск многих оригинальных мелочей ушло несколько лет. Например часы нашлись в Германии, на онлайн-барахолке, пепельницы, дверные ручки – всё находилось и покупалось через интернет.