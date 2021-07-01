Старый "Мерседес" из-под перекупа: быстрый ремонт превратился в многолетнюю реставрацию

729
29
О качестве нынешних Мерседесов лишний раз говорить не буду, и так всё понятно. Впрочем, эта плачевная история касается уже не только авто под знаком трёхлучевой звезды, а в целом весь современный автопром, причем совсем не в бюджетном сегменте.
Да, были машины в наше время, не то что нынешнее племя, скажешь ты, дорогой читатель. Всё так, технику делали навеки, а не до окончания срока гарантии. Вот, например, этот Mercedes-Benz 180В в кузове W120.
Машина выглядела неплохо, когда её покупал парень по имени Бард, и поначалу он хотел сделать небольшой ремонт, заменить масло, поменять колодки и прокачать тормоза, в общем, сделать полноценное ТО. Еще машину надо было отполировать, найти, установить недостающий бампер, боковые молдинги, и кататься в своё удовольствие.
×
Когда начинаешь ремонтировать старый Мерседес, бывает трудно остановиться, шутит Бард. Это как воссоздавать скульптуру великого мастера или реставрировать старинную картину. Творческий процесс, интересный сам по себе.
Прежний владелец небрежно покрасил машину перед продажей, скрыв некоторые изъяны кузова (тут я узнаю наших «родных» перекупов с Авито), сначала я не обратил на это внимания, поэтому Мерседес пришлось разобрать почти полностью.
Прежний владелец небрежно покрасил машину перед продажей, скрыв некоторые изъяны кузова (тут я узнаю наших «родных» перекупов с Авито), сначала я не обратил на это внимания, поэтому Мерседес пришлось разобрать почти полностью.
Кое где он требовал сварки, местами надо было поправить металл, покрасить и заново собрать, убрав из салона ужасную дешевую пушистую обивку.
Бард думал, что на всё про всё у него уйдет максимум год, но реставрация растянулась почти на 5 лет. Машиной, правда, занимались не каждый день, да и на поиск многих оригинальных мелочей ушло несколько лет. Например часы нашлись в Германии, на онлайн-барахолке, пепельницы, дверные ручки – всё находилось и покупалось через интернет.
Мотор здесь M136, если я не ошибаюсь, карбюраторный четырёхцилиндровый, объемом 1.9 литра.
Он оказался в хорошем состоянии, поэтому из усовершенствований сделана электронная бесконтактная система зажигания, проведена ревизия карбюратора, а еще очень сложно оказалось найти термостат. Выхлопную систему полностью сделали под заказ и нержавейки.
Некоторые ценители классических МВ меня упрекали, говорили что цвет кузова не такой, салон тоже не полностью аутентичный, подсветка дверей и ручек, много чего, но я ведь делал машину, на которой мне было бы удобно ездить, и она получилась очень хорошо.
Критики конечно найдутся на любую работу, но лично я считаю результат многолетних трудов Барда великолепным. Поговаривают, что сейчас он взялся за более масштабный проект - Ford Thunderbird 1958 года.
Источник:
Ссылки по теме:
- Mercedes-Benz 500 SEL Lorinser 1985 года Пола Маккартни продан на аукционе
- 69-летний кабриолет Mercedes-Benz, который почти всю жизнь принадлежал одному владельцу
- Рассматриваем в деталях великолепный универсал Mercedes-Benz 300TD 1983 года
- Mercedes-Benz Renntransporter: быстрый перевозчик гоночных автомобилей
- Как выглядит Mercedes-Benz простоявший в сарае больше 50 лет?
22
Понравилось22
Новости партнёров
Но мне тоже не понятно, пепельница и часы ищутся оригинальные по всей Европе, а под ручки засовывается подсветка с Алика...