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Старый "Мерседес" из-под перекупа: быстрый ремонт превратился в многолетнюю реставрацию

Старый "Мерседес" из-под перекупа: быстрый ремонт превратился в многолетнюю реставрацию (29 фото)

Автор:
01 июля 2021 10:42
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes-Benz   авто   автомир   автомобили   восстановление   олдтаймер   реставрация   
729
29
О качестве нынешних Мерседесов лишний раз говорить не буду, и так всё понятно. Впрочем, эта плачевная история касается уже не только авто под знаком трёхлучевой звезды, а в целом весь современный автопром, причем совсем не в бюджетном сегменте.
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Метки: Mercedes   Mercedes-Benz   авто   автомир   автомобили   восстановление   олдтаймер   реставрация   
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4  комментария
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12k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Красивая машина, парень душу вложил.
Но мне тоже не понятно, пепельница и часы ищутся оригинальные по всей Европе, а под ручки засовывается подсветка с Алика...
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89k
сапер Водичка Полминуты назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Alexander Parshuto Полчаса назад
Прямо навеяло мысль найти W123 или W126 и начать процесс реставрации. ))
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