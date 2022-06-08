Jaguar Classic представил свой новый рестомод E-Type Roadster в эксклюзивном цвете

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Отделение Jaguar Classic подробно рассказало об уникальном родстере E-Type 1965 года, который был тщательно отреставрирован и появился на платиновом юбилее правления королевы в минувшие выходные в рамках парада из автомобилей Jaguar Land Rover.
Новый рестомод, построен по заказу одного из клиентов. Отреставрированный и осовремененный родстер E‑Type, изначально собранный в 1965 году, передали хозяину в рамках празднования 70‑летнего юбилея правления королевы Елизаветы II. Заказчик смог принять участие в праздничном параде старинных Jaguar, который был частью юбилейных торжеств.
Одним из требований, которое выдвинул заказчик рестомода, стало использование в качестве донора автомобиля, выпущенного в год его рождения. Специалисты Jaguar Classic пошли дальше: они смогли отыскать родстер, дата сборки которого отличается от даты рождения заказчика всего на два дня.
Кузов Jaguar E-Type Series I был тщательно отреставрирован и выкрашен в эксклюзивный оттенок синего цвета. Его создатели вдохновлялись аналогичным цветом британского флага. По той же причине салон родстера обтянули красной кожей. Дополнительным источником вдохновения в этом случае послужил ещё и фирменный оттенок, в который традиционно красят в Великобритании почтовые ящики.
В интерьере также применена необычная медиасистема типоразмера 1DIN. Она имеет винтажный облик, но при этом располагает небольшим сенсорным экраном, навигацией и возможностью подключения сторонних устройств по Bluetooth.
Штатный рядный мотор объёмом 4,2 литра заменили более крупным 4,7-литровым. Работает он с новой пятиступенчатой «механикой», которую в Jaguar Classic подготовили специально для подобных проектов: коробка при общей аутентичности обеспечивает более плавные и комфортные переключения.
Родстер также обзавёлся модернизированным шасси, усиленными тормозами и альтернативным выхлопом, а заводскую оптику заменили на светодиодные альтернативы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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