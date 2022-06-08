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Jaguar Classic представил свой новый рестомод E-Type Roadster в эксклюзивном цвете

Jaguar Classic представил свой новый рестомод E-Type Roadster в эксклюзивном цвете

Автор:
08 июня 2022 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: Jaguar   Jaguar E-Type   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   реставрация   рестомод   
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Отделение Jaguar Classic подробно рассказало об уникальном родстере E-Type 1965 года, который был тщательно отреставрирован и появился на платиновом юбилее правления королевы в минувшие выходные в рамках парада из автомобилей Jaguar Land Rover.

Источник:

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Метки: Jaguar   Jaguar E-Type   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   реставрация   рестомод   
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